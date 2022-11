Tốn hơn trăm triệu đồng để xem World Cup 2022

TP - Càng gần đến ngày khai mạc World Cup 2022, người hâm mộ Việt Nam càng quan tâm tới việc mua vé và tua (tour) để trực tiếp được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao của thế giới. Các công ty lữ hành tất bật xây dựng tua xem bóng đá kết hợp với du lịch tại xứ sở Ả- Rập.

Trên trang web của công ty Match Hospitality, đơn vị phân phối vé chính thức của FIFA công bố, giá vé tại World Cup kỳ này có giá chính thức từ 950 USD/trận cho vòng bảng, 1.250 USD/trận cho vòng trực tiếp 1/16, 1.550 USD/trận cho các trận tứ kết. Với vòng Bán kết và Chung kết, khách sẽ không thể mua lẻ vé từng trận mà phải mua combo xem 2 trận (1 bán kết + 1 chung kết) hoặc combo xem 3 trận (2 Bán kết + 1 Chung kết). Theo thông tin từ công ty du lịch lữ hành Hồng Ngọc Hà, đơn vị duy nhất tại Việt Nam được Match Hospitality uỷ quyền bán vé World Cup 2022 cho biết hiện đang bán vé trọn gói cho trận Bán kết và Chung kết với giá 13.200 USD.

Hiện vé xem các trận đấu đều còn nhưng với những trận quan trọng trong vòng bảng có sự hiện diện của những đội bóng lớn thì chỉ còn lại vé giá cao. Người yêu bóng đá cũng có thể mua vé trực tiếp qua trang web của FIFA dưới hình thức bốc thăm, người may mắn có thể mua tối đa 4 vé/trận với giá giá rẻ hơn giá công bố. Tuy nhiên điều này đòi hỏi người mua phải am hiểu công nghệ cũng như có chút may mắn. Khách có thể mua lại vé trên thị trường chợ đen nhưng có thể dẫn tới rủi ro cao.

Ngoài việc giá vé cao, người hâm mộ bóng đá cũng gặp khó khăn khi mua vé máy bay. Theo phân tích mới nhất của trang ForwardKeys, tính tới thời điểm trước World Cup 1 tháng, lượng khách đặt vé máy bay đến Qatar đang tăng gấp 10 lần so với mức đặt vé trước đại dịch, trong đó tập trung nhiều là các chuyến bay chở khách tại đường bay từ 31 quốc gia sẽ tham gia tranh tài tại vòng chung kết World Cup 2022. Trong đó lượng khách tập trung chủ yếu đặt vé tới Qatar từ ngày 14/11 tới 24/12, thời điểm các trận đấu diễn ra. So với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch), một con số cho thấy lượng khách đặt vé từ Mexico đến Qatar gấp 79 lần, từ Argentina là 77 lần, Tây Ban Nha là 53 lần…

Hiện tại một số công ty lữ hành tại Việt Nam đang mở bán các tua xem World Cup. Tuy nhiên với những khó khăn về vé xem trận đấu cũng như vé máy bay, giá tua xem World Cup dành cho khách Việt hiện dao động từ khoảng hơn 100 triệu tới hơn 600 triệu đồng/người. Ông Lê Mạnh Hùng, đại diện Công ty Du lịch Green cho biết đơn vị này mở bán tua xem World Cup 2022 với nhiều lịch trình cho khách lựa chọn như tua xem vòng bảng, xem vòng 1/16, tua Tứ kết và tua Chung kết. Nhưng lượng khách năm nay giảm so với mùa giải trước do chi phí tua cao. Đặc biệt tua xem các trận Bán kết và Chung kết phải kéo dài 10 ngày nên chi phí khách sạn, chi phí ăn uống đội lên rất nhiều lần.

Theo bà Như Quỳnh, Giám đốc lữ hành Hồng Ngọc Hà công ty đang tổ chức tua trải nghiệm kết hợp xem World Cup 2022 với giá trọn gói là khoảng 126 triệu đồng cho tua 5 ngày 5 đêm để xem các trận vòng loại và vòng 1/16, 616 triệu đồng cho tua 9 ngày 9 đêm xem các trận Bán kết và Chung kết.