Toan tính sai của Voi Bản Đôn Anh Tú?

TPO - Sau thành công ở game show The Masked Singer, Anh Tú có bước đệm tốt để phủ sóng tên tuổi mạnh mẽ hơn. Dù vậy, nước cờ sai mang tên “Một phần hai 1/2” khiến “Voi bản đôn” một lần nữa chật vật.

Cái tên “Voi bản đôn” Anh Tú phủ sóng sau khi giành ngôi quán quân The Masked Singer 2023. Nam ca sĩ tận dụng sóng, phát hành sản phẩm mới cùng rapper OgeNus. Trên lý thuyết, Anh Tú nắm nhiều cơ hội để đưa Một phần hai 1/2 thành bản hit thứ 2 trong sự nghiệp của anh. Dù vậy, sau 4 ngày, sản phẩm mới của Voi bản đôn thu về lượt view (YouTube) và streams (Spotify) rất hạn chế.

Vấn đề của Anh Tú

Một phần hai 1/2 của Anh Tú ra mắt trong giai đoạn đường đua Vpop không quá nảy lửa, so với giai đoạn mà Hieuthuhai, Karik, B Ray, Binz cùng loạt nghệ sĩ khác cạnh tranh nhau. Sau 4 ngày sản phẩm mới của Anh Tú hút hơn 20.000 lượt xem trên YouTube, giữ vị trí 28 trên danh sách thịnh hành âm nhạc. Thành tích này không quá tệ. Nhưng với một tên tuổi Anh Tú - Voi bản đôn đang hot sau game show, hiệu ứng của ca khúc mới cần tốt hơn.

Anh Tú chỉ phát hành sản phẩm Lyrics MV trên nền tảng YouTube. So với Hoàng Hải, Orange - những ca sĩ cũng tận dụng sóng The Masked Singer để ra bài mới - sự đầu tư của Anh Tú không chỉn chu bằng. Đây là bất lợi đầu tiên của Anh Tú trong mục tiêu đưa sản phẩm mới công phá “top trending” YouTube.

Nhiều khán giả đặt chung một câu hỏi: “Tại sao Anh Tú lại chọn màu nhạc thế này để giữ sóng sau game show?”.

Một phần hai 1/2 là sản phẩm pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc, là Funk, Synth Pop. Về tổng quan, Một phần hai 1/2 mang đến cho khán giả giai điệu hứng khởi, màu nhạc tươi sáng, đưa Anh Tú vượt xa khuôn khổ so với những gì khán giả từng biết và ấn tượng ở anh. Tuy nhiên, với thị trường nhạc Việt, chuyện ca sĩ thay đổi “360 độ” là dao hai lưỡi.

Nhiều khán giả vẫn ấn tượng Anh Tú ở nhịp Ballad. Cụ thể là trong game show The Masked Singer, những tiết mục gây sốt của Anh Tú như Ngày mai người ta lấy chồng, Khóa ly biệt là nhịp Ballad, với bản phối mới đánh trực tiếp từ liveband. Với Ballad, chất giọng ấm cùng nền tảng kỹ thuật tốt của Anh Tú phát huy triệt để.

Sang Một phần hai 1/2, Anh Tú vẫn kiểm soát tốt giọng hát, nhưng không nhiều cảm xúc. Trên tempo dồn dập hơn, Anh Tú không có nhiều đất để phát huy chiều sâu giọng hát. Và khi giá trị của cảm xúc - thứ giá trị nhất để Anh Tú chinh phục khán giả ở Rap Việt và The Masked Singer - không phát huy, rất khó để Một phần hai 1/2 ngay lập tức găm vào tai khán giả.

Sự hiện diện của OgeNus, trong một đoạn Melodic rap tạo cảm xúc khác hẳn cho Một phần hai 1/2, nếu không nói là lấn át Anh Tú. Chất giọng của OgeNus đầm hơn, đi flow (nhịp) bám sát được bản phối.

Thành tích Streams (nghe nhạc trực tuyến) trên Spotify hiện là công cụ khá hữu dụng để kiểm chứng tính nghe lại của một sản phẩm. Sau 4 ngày, Một phần hai 1/2 hút chưa tới 20.000 lượt streams. m hưởng synth pop nói riêng hay các thể loại nhạc retro vẫn kén tai khán giả Việt và sản phẩm mới của Anh Tú đang không có nhiều hy vọng để thành hit.

Tiếc cho Anh Tú

Voi bản đôn đang làm nhiều cách để “cứu” Một phần hai 1/2. Anh Tú lặp lại công thức của nhiều nghệ sĩ, là tạo ra một điệu nhảy, mời đồng nghiệp tham gia cùng trên TikTok. Song, thời quảng bá sản phẩm âm nhạc bằng vũ đạo trên TikTok đang trôi qua. Ngay lúc này, tâm điểm của làng nhạc đổ dồn về Những lời hứa bỏ quên (Vũ), album Loi choi (Wren Evans) và Buồn hay vui (Vsoul ft MCK, Obito và Ronboogz).

Anh Tú có hit Cuộc sống em ổn không (180 triệu view trên YouTube). Song, Cuộc sống em ổn không đã chìm vào quên lãng, so với loạt ca khúc Anh Tú thể hiện trong 3 năm qua. Trên bình diện Vpop, Anh Tú là ca sĩ chăm chỉ, có thực lực và hoạt động nghiêm túc. Sự hiện diện của Voi bản đôn ở Rap Việt, show Xuân hạ thu đông rồi lại xuân và The Masked Singer giúp Anh Tú từng bước nổi lên, có sự nghiệp tốt hơn hẳn so với giai đoạn đầu quân cho công ty của Đông Nhi.

Giọng ca sinh năm 1992 đang ở rất gần vị thế của một ngôi sao nhạc Việt, có thể “cân” mọi thể loại âm nhạc và là sự lựa chọn hàng đầu cho các show diễn. Thứ còn thiếu của Anh Tú chỉ là một bản hit để khẳng định chỗ đứng, thay vì một Anh Tú khiến khán giả nhớ và ấn tượng nhất khi hát Đôi mắt hay Bản tình ca đầu tiên.

Nếu Một phần hai 1/2 không thể thành hit, tiếc cho Anh Tú vì nam ca sĩ bỏ lỡ cơ hội vàng để chiếm sóng thị trường. Anh Tú có giọng hát tốt, ngoại hình sáng, vũ đạo ổn và sự đa dạng, thách thức còn lại chỉ là khâu chọn bài hát và chiến lược từ ê-kíp hiệu quả.