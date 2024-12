Toàn quân tăng tốc, bứt phá trong năm 2025

TPO - Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn quân tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2024, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định, trên cơ sở những kết quả, thành tích nổi bật đạt được trong năm qua, bước sang năm 2025, toàn quân chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên họp Quân uỷ Trung ương lần thứ 12, “tăng tốc, bứt phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI”.

Theo đó, Quân đội sẽ tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định đúng đắn chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025.

Cùng đó, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Chủ động nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận, nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân, ứng phó thắng lợi các loại hình chiến tranh trong điều kiện mới.

Triển khai đồng bộ giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng; chú trọng đào tạo chỉ huy trưởng quân sự cấp xã và xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân thường trực đáp ứng nhiệm vụ trong điều kiện mới.

Toàn quân sẽ tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, cơ yếu, an ninh, an toàn mạng đáp ứng các nhiệm vụ. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; tổ chức chặt chẽ, chất lượng, an toàn các cuộc diễn tập.

Toàn quân thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và chủ trương mới của Trung ương về tổ chức bộ máy. Quản lý, điều chuyển, sử dụng hợp lý quân số. Chỉ đạo huấn luyện, đào tạo bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; tổ chức và tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước, quốc tế đạt kết quả cao.

Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh, diễu hành kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước; đẩy mạnh xây dựng chính quy, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Cũng trong năm 2025, Quân đội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030. Triển khai chặt chẽ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan..., Đề án Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong Quân đội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng xác định, toàn quân chủ động, tự lực, tự cường, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục sắp xếp, xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn, khu kinh tế - quốc phòng, doanh nghiệp quân đội.