Tổ hợp nhà thực nghiệm "đại thế giới" đầu tiên và độc bản: giải pháp cho ngôi nhà của bạn

Nhằm mang đến cho những cư dân tương lai của The Sol City những giải pháp tối ưu trong từng không gian sống. Ngày 12/12/2021, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi đã chính thức khai trương cụm nhà thực nghiệm “Đại thế giới” đầu tiên và độc bản với 5 phong cách: Bắc Âu – Tân cổ điển – Hiện đại – Nhật Bản – Trung Hoa. Tổ hợp nhà thực nghiệm được công ty Gỗ An Cường hoàn thiện giải pháp nội thất gỗ công nghiệp.

Đưa những giải pháp tối ưu cho từng căn hộ tại The Sol City

Với tâm huyết kiến tạo nên một thành phố trẻ, nơi không chỉ hội tụ những đặc quyền riêng tư “một chạm” với những tiện ích sống bậc nhất khu Nam Sài Gòn, mà đây còn là nơi cộng đồng cư dân văn minh và thành công của xã hội sẽ tận hưởng được giải pháp đỉnh cao chỉ có tại The Sol City.

Theo Tập đoàn BĐS Thắng Lợi, các căn nhà phố hoàn thiện nội thất tại dự án The Sol City không phải là các căn nhà mẫu thông thường mà đây là nơi Tập đoàn BĐS Thắng Lợi và Gỗ An Cường muốn đưa ra các giải pháp nội thất trong từng không gian sống, phù hợp với nhu cầu, mong muốn của từng chủ nhân. Toàn bộ vật liệu, giải pháp, nội thất được Gỗ An Cường được phối hợp cùng các công ty thành viên: nội thất rời AConcept, thiết bị bếp Malloca, nội thất Imundex, Hettich để giải quyết mọi vấn đề, yêu cầu sống đúng “gu” của khách hàng và nhà đầu tư.

Đặc biệt, tất cả các nhà thực nghiệm trong buổi khai trương lần này đều được ứng dụng bằng phần mềm CabinetPro. Đây là phần mềm thiết kế nội thất thông minh được tích hợp mọi thứ vào thư viện, nhằm giúp cho khách hàng tiết kiệm được chi phí, thời gian và vô cùng linh hoạt trong việc chỉnh sửa thay đổi bản vẽ, thay đổi màu sắc cũng như thay đổi chủng loại thiết bị - vật tư chỉ trong chớp nhoáng.

“Nếu trước đây khách hàng có thể tham quan 2-3 mẫu nhà của cùng một phong cách tại một dự án thì tại The Sol City, chúng tôi triển khai cùng lúc 5 phong cách thông qua tổ hợp nhà thực nghiệm đầu tiên và độc bản. Chúng tôi mong muốn luôn đồng hành và mang đến cho khách hàng giải pháp về tổ ấm của mình khi chọn The Sol City” – Ông Trần Thế Anh – Giám đốc kinh doanh Tập đoàn BĐS Thắng Lợi chia sẻ thêm.

5 phong cách thiết kế đỉnh cao mang đến những giải pháp cho khách hàng

Lấy cảm hứng từ phong cách Á – Âu, tổ hợp nhà thực nghiệm “Đại thế giới” đầu tiên và độc bản tại The Sol City là bản hòa ca đa sắc màu, sang trọng và nâng tầm giá trị sống cho những cư dân lên tiêu chuẩn quốc tế. Từ bảng màu, từ vật liệu cho đến cách bố trí nội thất bên trong mỗi căn hộ cũng đều được chăm chút tỉ mỉ nhất, với mong muốn đây không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi chia sẻ - tìm hiểu - kết nối cho những gia đình đa thế hệ. Và mỗi bước chân của cư dân khi chạm đến ngôi là sự hài lòng trọn vẹn nhất.

Với phong cách Nhật Bản, đó sự kết hợp màu nâu từ vật liệu gỗ An Cường, màu xanh lá tươi mát hay màu xám của gạch ốp… thể hiện tính gắn bó và gần gũi với thiên nhiên.Với cách bố trí gọn gàng, xử lý nội thất tinh tế phát huy tác dụng hoàn hảo, giúp “ăn gian" diện tích phòng, biến không gian tưởng chừng nhỏ hẹp trở nên tiện nghi hơn.

Trong khi đó, phong cách Trung Hoa lại lấy yếu tố màu sắc cùng họa tiết, đường nét trang trí làm điểm nhấn chủ đạo làm nổi bật phong cách này. Loại bỏ những mảng tường chỉ được sơn phết đơn giản, nhàm chán ta có thể thổi hồn văn hóa phương Đông vào trong những bức tường vô vị ấy bằng những tranh mang đậm nét văn hóa của người dân Trung Hoa xưa. Chất liệu gỗ cùng màu sắc theo tone màu tối thường được chọn lựa khi thiết kế nội thất. Chúng không chỉ mang lại hiệu quả về mặt công năng mà còn đảm bảo về mặt thẩm mỹ, tạo điểm nhấn đặc biệt cho không gian căn hộ.

Còn sang phong cách Bắc Âu, phong cách này có sự kết hợp hài hòa giữa bố cục nội thất và màu đặc trưng. Và dễ dàng thể hiện yếu tố cá tính riêng của gia chủ. Ngoài ra nó còn nổi bật với những gam màu trung tính rất đặc trưng. Thiết kế sử dụng nội thất từ vật liệu gỗ An Cường để tạo nên sự sang trọng. Mọi đồ nội thất được sắp xếp gọn gàng khoa học đến kinh ngạc.

Với những gia đình trẻ, nhà theo phong cách hiện đại chính là “gu”được ưa chuộng nhất hiện nay. Với phong cách này, các kiến trúc sư đã tận dụng các gam màu trung tính kết hợp cùng các màu sắc tươi sáng để tạo điểm nhấn cho không gian. Sự kết hợp giữa các màu sắc khác nhau giúp tạo ra một không gian tổng thể hài hóa nhưng không làm mất đi sự hiện đại. Thiết kế nội thất nhà theo phong cách hiện đại sử dụng các nguyên liệu như thủy tinh, kim loại… Các vật liệu này kết hợp với nhau tạo ra các sản phẩm có kiểu dáng hiện đại và nhiều chức năng thông minh, đáp ứng nhu cầu một cuộc sống đầy đủ tiện nghi.

Cuối cùng, phong cách Tân Cổ điển lại được Tập đoàn BĐS Thắng Lợi và Công ty Gỗ An Cường chú trọng nhiều đến sự đơn giản, cân đối trong các đường nét thiết kế, mang lại cho căn hộ một vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng, đầy quý phái. 4 yếu tố quan trọng, góp phần cấu thành nên phong cách tuyệt mỹ này, gồm không gian, màu sắc, hoa văn họa tiết và chất liệu. Trong đó, đá hoa cương, nội thất gỗ với gam màu tươi sáng được gia công một cách cầu kì, mang lại vẻ ngoài sáng bóng chính là điểm nhấn mang hơi thở của phong cách Tân cổ điển.

Đặc biệt, nhân dịp khai trương lần này, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi còn dành tặng riêng cho khách hàng, nhà đầu tư khi khi mua sản phẩm tại The Sol City với những chương trình hấp dẫn, từ ngày 12/12/2021 - 26/12/2021, khách hàng khi tham gia trải nghiệm và đầu tư tại The Sol City sẽ được tặng ngay voucher Gỗ An Cường trị giá 5 triệu đồng, voucher thiết bị nhà bếp Malloca trị giá 5 triệu đồng, voucher nội thất Aconcept trị giá 5 triệu đồng…và nhiều chương trình hấp dẫn khác.