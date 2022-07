TKV triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và đánh giá công tác cán bộ. Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Đoàn Than Quảng Ninh, các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các Tổng Công ty/Công ty, đơn vị trực thuộc…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và những ảnh hưởng nghiêm trọng từ xung đột giữa Nga và Ucraina, biến động của thị trường và diễn biến thất thường của thời tiết, song Đảng uỷ, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai các phương án phòng chống dịch; linh hoạt trong thực hiện điều hành sản xuất để tăng nguồn sản phẩm cung cấp cho các khách hàng trong nước và xuất khẩu nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ đề ra; đảm bảo không để đứt gãy chuỗi cung ứng than cho sản xuất điện và phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Theo đó, TKV đã sản xuất trên 22 triệu tấn than nguyên khai, đạt 56% KH năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, TKV đã chỉ đạo các đơn vị khối sản xuất than khai thác tăng thêm 1,4 triệu tấn than, thực hiện tốt yêu cầu tăng sản lượng phục vụ sản xuất điện và nhu cầu của thị trường; Than tiêu thụ đạt 24,6 triệu tấn, đạt 57% KH năm, riêng tiêu thụ hộ điện là 18,2 triệu tấn, đạt 52% KH năm và bằng 99% so với cùng kỳ; bốc xúc đất đá đạt 78 triệu m3; mét lò đào đạt trên 121 nghìn mét, trong đó mét lò xây dựng cơ bản tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021; Doanh thu toàn Tập đoàn đạt trên 81 nghìn tỷ đồng, đạt 61,6% KH năm; Nộp ngân sách Nhà nước hơn 11 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021; Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt trên 14 triệu đồng/người-tháng, tăng gần 4% so với kế hoạch. Các hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí… đảm bảo thực hiện theo kế hoạch.

Nhiệm vụ quý III/2022: sản xuất 10,5 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 10 triệu tấn, bóc xúc đất đá 48 triệu m3, đào trên 72 nghìn mét lò. Mục tiêu 9 tháng đầu năm 2022, tiêu thụ than đạt tối thiểu 80% KH năm, các chỉ tiêu sản lượng sản xuất than, khoáng sản, hoá chất, điện lực đạt từ 75-80% KH năm 2022, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh đạt được 6 tháng đầu năm và đánh giá cao cơ quan điều hành từ Tập đoàn đến các đơn vị đã nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt đã đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng than đáp ứng cho điện và nền kinh tế, đẩy mạnh chế tạo các sản phẩm cơ khí, tăng cường sử dụng sản phẩm, vật tư trong ngành…

Đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Tập đoàn, HĐTV và Đảng uỷ Than Quảng Ninh, tuân thủ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ pháp luật; tranh thủ thị trường thuận lợi, đẩy mạnh sản xuất; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch; phát động thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải cũng nhấn mạnh các yếu tố giúp TKV hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm với những kết quả ngoài mong đợi, đó là sự nỗ lực, miệt mài lao động sản xuất của cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn; có sự dự báo và chuẩn bị sớm cho tăng sản lượng than. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐTV Tập đoàn, chỉ đạo điều hành sản xuất và tiêu thụ, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh không thấp hơn kế hoạch.

Với những kết quả, thành tích đạt được, Tổng Giám đốc Tập đoàn tin tưởng TKV sẽ hoàn thành thắng lợi, đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị, Tập đoàn đã tổ chức nhận xét, đánh giá công tác cán bộ năm 2021. Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn tác động ảnh hưởng đến thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn Tập đoàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Tập đoàn, sự nỗ lực cố gắng của các đơn vị, Tập đoàn đã vượt qua khó khăn, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh, các sản phẩm chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, doanh thu trên 1.400 tỷ đồng; lợi nhuận 5.367 tỷ đồng; nộp ngân sách 18.638 tỷ đồng; tiền lương toàn Tập đoàn đạt bình quân 14,6 triệu đồng/người-tháng; năng suất lao động tăng 15% so với kế hoạch.

Đặc biệt, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêm 3 mũi vắc xin phòng dịch cho 100% công nhân viên chức, lao động đủ điều kiện, đạt tỷ lệ cao nhất trong các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước, thể hiện sự quan tâm chăm lo của Tập đoàn với người lao động. Đồng thời, hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương, được Chính phủ và các địa phương đánh giá cao.

Có được kết quả đó, là sự nỗ lực, đóng góp lớn của cán bộ, công nhân lao động toàn Tập đoàn, trong đó có vai trò quan trọng của các đồng chí Tổng Giám đốc/Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã nhận xét, đánh giá cán bộ năm 2021 theo quy định và các tiêu chí của Tập đoàn. Theo đó, có 8 đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 36 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 18 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và 3 đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị đánh giá cán bộ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021, đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn trong năm 2021.

Đồng thời, mong muốn các Tổng Giám đốc/Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn tiếp tục phát huy những thành tích, các mặt mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn do địa bàn sản xuất rộng, nhiều lĩnh vực quan trọng, điều kiện sản xuất ngày càng khó khăn và tác động của dịch bệnh, thiên tai…

Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cần bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và triển khai thực hiện theo đúng quy định; tăng cường đoàn kết nội bộ, tự chủ, tự quyết định những vấn đề của đơn vị; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện từ sớm, từ xa để phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và TKV phát triển bền vững.