Tìm thấy xác ướp mèo răng kiếm còn nguyên vẹn ở Siberia

TPO - Một con mèo thời kỳ băng hà được phát hiện ở Siberia đang tạo ra làn sóng phấn khích trong giới cổ sinh vật học.

Sự bảo quản đặc biệt của xác ướp đã cung cấp cái nhìn đầu tiên về hình dạng của mèo răng kiếm. Những manh mối trên các mô mềm của nó cho thấy cơ bắp của con mèo to nhất và phong cách săn mồi của nó.

Bộ lông dày phủ kín một phần xác ướp, và khuôn mặt, chân trước, thân của nó gần như còn nguyên vẹn, các nhà khoa học báo cáo trên tạp chí Scientific Reports. Bộ lông màu nâu sẫm của con non ngắn nhưng rất dày, dài khoảng 20 đến 30 mm. Tác giả chính của nghiên cứu Alexey V. Lopatin, thành viên chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Nga tại Moscow và là nhà nghiên cứu chính kiêm giám đốc Viện Cổ sinh vật học Borissiak của viện, cho biết bộ lông của nó cũng mềm mại một cách đáng ngạc nhiên.

Lopatin cho biết, mèo răng kiếm là một loài săn mồi thú vị. Những loài ăn thịt đã tuyệt chủng này, là họ hàng xa của mèo lớn hiện đại, được biết đến với những chiếc răng nanh dài như lưỡi kiếm, có thể dài tới 20 cm.

Xác ướp là bằng chứng đầu tiên từ châu Á về loài mèo răng kiếm Homotherium latidens, mặc dù xương hóa thạch trước đây đã được tìm thấy tại các địa điểm ở Hà Lan và ở Yukon của Canada. Các loại xác ướp đông lạnh khác của kỷ băng hà, chẳng hạn như tê giác lông và voi ma mút , được biết đến từ vùng Yakutia của Siberia ở Nga. Nhưng so với xác ướp mèo, thì "cực kỳ hiếm". Trước khám phá này, chỉ có hai xác ướp mèo được biết đến, cả hai đều ở hang động Panthera spelaea từ lưu vực sông Uyandina của Yakutia.

Con mèo con này được bảo quản trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu gần Sông Badyarikha ở phía đông bắc Yakutia, và những người đào đất Yakutia đã tìm thấy xác ướp này vào năm 2020 khi đang tìm kiếm ngà voi ma mút dưới sự giám sát của các nhà cổ sinh vật học Yakutia. Phương pháp định tuổi bằng cacbon phóng xạ cho thấy con non này ít nhất đã 35.000 năm tuổi và sống vào giai đoạn sau của kỷ Pleistocene (khoảng 2,6 triệu đến 11.700 năm trước).

Nguồn gốc mèo cổ đại

Cùng với xác ướp, xương khớp của xương chậu và chân sau của con mèo con cũng được tìm thấy bị khóa trong băng. Dựa trên sự so sánh với giải phẫu và phân tích sự phát triển răng cửa của xác ướp, các nhà khoa học ước tính rằng con mèo con khoảng 3 tuần tuổi khi chết.

Bộ lông của nó sẫm màu hơn, và tai của nó nhỏ hơn so với mèo con. Nó có chân trước dài hơn, miệng mở rộng hơn và cổ to hơn. Chiều cao của môi trên của xác ướp cao gấp đôi so với mèo con hiện đại.

Bàn chân của nó cũng tròn hơn. Trên thực tế, hình dạng của nó giống bàn chân của một con gấu hơn. Loài mèo này được biết đến với việc sử dụng cẳng tay khỏe mạnh của mình để đào cây cối và bụi rậm để tìm thức ăn; kích thước và hình dạng của bàn chân và chân trước của xác ướp cho thấy rằng một con Homotherium trưởng thành cũng có thể dựa vào cẳng tay của mình, có lẽ sử dụng chúng để cố định con mồi.

Cho đến nay, các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về giải phẫu mèo răng kiếm bằng cách quét hóa thạch và mô hình hóa kỹ thuật số các cơ của động vật ở dạng 3D. Khám phá này cũng cung cấp cái nhìn độc đáo về lịch sử tiến hóa của toàn bộ loài mèo.

Hà Thu