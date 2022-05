Tìm hiểu về Fucoidan có cấu trúc phân tử cao

Fucoidan - hợp chất bảo vệ sức khỏe từ tảo biển - đang dần trở nên quen thuộc với người sử dụng.

Về mặt hóa học, Fucoidan là một chuỗi cao phân tử polysaccharide, có thành phần chính là fucose, điểm đặc trưng đó là có chứa hàm lượng sulfate fucose cao. Polysaccharide được định nghĩa “là một loại đường cấu tạo bởi ít nhất 10 loại monosaccharides (đường đơn) liên kết với nhau thông qua quá trình khử nước”. Nói cách khác, Fucoidan là một chuỗi ít nhất 10 monosaccharide, bao gồm thành phần chủ yếu là fucose. Đối với những biến thể Fucoidan có khoảng 2 đến 3 monosaccharide chỉ được coi là Fucoidan có trọng lượng phân tử thấp.

Chuỗi cao phân tử Polysaccharide cũng là chất cấu tạo nên thành tế bào, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống. Fucoidan phân tử cao giúp tăng sinh tế bào NK (natural killer cell) rõ rệt hơn so với loại Fucoidan phân tử thấp. Theo phân tích từ một bài báo của Tạp chí Marine drugs - www.Mdpi.com đã nói về sự ảnh hưởng của Fucoidan phân tử thấp và Fucoidan phân tử cao đến sự phát triển của tế bào NK. Kết quả là, Fucoidan phân tử cao là tác nhân mạnh hơn trong việc tăng sinh tế bào NK và hoạt động như một chất kích thích miễn dịch so với Fucoidan phân tử thấp. Tế bào NK tham gia vào quá trình ly giải tế bào và kích hoạt bài tiết cytokine (chất hoạt hóa tế bào kích thích hệ miễn dịch hoạt động). Do đó, nếu so sánh ở cùng nồng độ thì có sự gia tăng rõ rệt số lượng tế bào NK trong nhóm sử dụng Fucoidan phân tử cao, cũng có nghĩa là nó có thể hiệu quả hơn trong việc điều hòa miễn dịch.

Bên cạnh đó, Viện nghiên cứu Fucoidan NPO - Nhật Bản cho rằng các cơ chế hoạt tính của Fucoidan chống khối u như thế nào vẫn chưa được nghiên cứu hết. Tuy nhiên, trên lý thuyết đang phổ biến hiện nay đã giải thích rằng các phân tử cao của Fucoidan được hấp thụ theo hình thức của hệ tiêu hóa trong hệ thống bạch huyết có trong ruột non (tế bào M trên bề mặt của lớp Peyer ở bên trong của ruột non), sau đó kích hoạt hệ thống miễn dịch và ức chế sự tăng trưởng tế bào của khối u. Nói cách khác, phân tử cao là một tính năng rất quan trọng.

Các hoạt tính hóa học của Fucoidan bao gồm tác dụng hỗ trợ chống khối u, giúp giảm lượng đường, mỡ xấu (LDL) trong máu và ngăn chặn sự hình thành mạch máu của khối u. Tất cả những tác dụng này đã được công nhận qua các bài thí nghiệm, kiểm tra của Fucoidan chuỗi đường phân tử cao và những nghiên cứu về Fucoidan được thực hiện bởi các tổ chức khác nhau.

Và điển hình như Fucoidan (có trong sản phẩm Umi no Shizuku) được tạo thành ít nhất 70% Fucoidan phân tử cao với trọng lượng phân tử hơn 10.000, gần giống với Fucoidan ở trạng thái tự nhiên nhất, mang lại hiệu quả cao hơn đáng kể so với Fucoidan phân tử thấp.

Hợp chất Fucoidan là chất xơ thực phẩm nhưng bằng mắt thường không nhìn thấy. Nếu lấy một chút tảo Kombu khô ngâm vào trong nước một buổi tối, sang ngày hôm sau thấy có chất nhờn trong suốt, quấy đều sẽ thấy dịch nhờn chảy ra. Đó là một chuỗi liên kết hàng mấy chục nghìn phân tử, vật chất gọi là chuỗi cao phân tử polysaccharide. Hợp chất Fucoidan được tiết ra từ màng nhầy trên lá rong biển. Một khi lá hay thân rong biển bị rách do cát hay thủy triều dâng lên thì “Hợp chất Fucoidan” sẽ che phủ vết rách đó để ngăn không cho vi khuẩn xâm hại. Khi thủy triều xuống, “Hợp chất Fucoidan” sẽ cung cấp độ ẩm giúp lá rong biển không bị khô héo. Đó là cơ chế bảo vệ, phục hồi tổn thương giúp cho các tế bào luôn khỏe mạnh.

