Tiêu chí 'cũ mà mới' của người mua căn hộ cao tầng: An toàn về PCCC và tiện lợi trong sinh hoạt

Lựa chọn căn hộ đảm bảo an toàn, an ninh và tiện lợi trong sinh hoạt cũng như cuộc sống đang là tiêu chí hàng đầu của đa phần khách mua căn hộ tại thời điểm này.

Phòng cháy chữa cháy tại các chung cư– Nguy cơ cũ, nỗi lo mới

Trước đây, nhiều người thường chỉ quan tâm đến pháp lý, vị trí và thiết kế của căn hộ,… mà ít quan tâm tới hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) khi mua nhà. Thời gian gần đây, sau nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra, vấn đề an toàn PCCC được người dân đặc biệt quan tâm khi chọn mua căn hộ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Phát ở Thủ Đức chia sẻ: “Với những gia đình trẻ như chúng tôi, việc mua đất xây nhà tại TP.HCM được xem là ước mơ khá xa vời. Cùng một số tiền, nếu muốn mua nhà mặt đất thì phải vào hẻm sâu và thiếu rất nhiều tiện ích so với mua căn hộ. Tuy nhiên, tôi cũng rất đắn đo khi mua căn hộ vì lo không biết ở chung cư có an toàn PCCC hay không”.

Quả vậy, vấn đề PCCC là nỗi lo chung của đa phần người dân, dù chọn chốn an cư ở nơi nào. Tuy nhiên, với cư dân đô thị, thì ngoài an toàn PCCC còn thêm một nỗi lo khác, đó là nỗi lo nhà không đủ chỗ để xe.

Bất cập nơi đậu xe tại các chung cư

Cư dân đô thị nếu chọn sống trong các con hẻm nhỏ, thì đa phần phải chọn phương án gửi xe ở nơi khác phía bên ngoài con hẻm nếu xe vào không được. Còn nếu chọn sống tại các khu căn hộ cao tầng có diện tích bãi, hầm đỗ xe nhỏ, thì tình trạng thiếu chỗ đậu xe cũng trở thành nỗi ám ảnh của không ít cư dân.

Anh Công Thành sống tại một khu căn hộ ở Quận 12 lại khá đau đầu về vấn đề bãi đỗ xe của tòa nhà. Anh cho biết, vì quy mô dự án cả nghìn căn nên việc tìm được một vị trí đỗ xe dưới hầm cũng là một cực hình. Nhiều khi hầm giữ xe không còn chỗ, anh bắt buộc phải đỗ xe bên ngoài tòa nhà, chấp nhận rủi ro về mất mát, va quẹt. Anh Thành dự tính sẽ tìm một căn hộ khác để thay đổi trạng thái không vui này, mà tiêu chí hàng đầu là phải có đủ chỗ đỗ xe.

Không chỉ anh Hoàng Phát, anh Công Thành mà nhiều khách hàng khác cũng luôn lo lắng về vấn đề PCCC và bãi đỗ xe khi ở căn hộ. Vì vậy, rất nhiều người đã đặt 2 yếu tố này thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi an cư.

Giới chuyên gia nhận định, với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, xu hướng lựa chọn sống tại các khu căn hộ ngày càng phổ biến. Đi đôi với việc phát triển các Khu căn hộ cao tầng thì vấn đề về PCCC, bãi đỗ xe cũng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, những dự án căn hộ được CĐT chú trọng đến 2 yếu tố này sẽ có thêm điểm cộng rất lớn trong quyết định lựa chọn nơi an cư của người dân.

Hệ thống PCCC đạt chuẩn và bãi đỗ xe rộng rãi – ưu tiên hàng đầu dành cho cư dân A&T Sky Garden

Thấu hiểu được những mong mỏi của người dân về một nơi an cư vừa đảm bảo vị trí thuận tiện và mức giá bán hợp lý, nhưng vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn về an toàn PCCC cùng bãi đỗ xe rộng rãi, CĐT A&T Group đã mạnh tay đầu tư trang thiết bị PCCC hiện đại theo quy chuẩn tiên tiến, cộng thêm đến 4 tầng đỗ xe cho cư dân A&T Sky Garden.

Đại diện CĐTcho biết: “Chúng tôi cam kết cung cấp đến cư dân A&T Sky Garden sản phẩm đạt tiêu chí 3 An: An Tâm với pháp lý chuẩn chỉnh; An Ninh khi được quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Nhật Bản bởi Anabuki với hệ thống an ninh đa tầng; An Toàn với hệ thống PCCC tuân thủ tuyệt đối theo quy chuẩn, được kiểm soát chặt chẽ 24/24.”.

Để ngăn ngừa cháy nổ, hệ thống báo cháy tự động được lắp đặt tại tất cả các vị trí trọng yếu của tòa nhà và trong từng căn hộ. Theo đó, đầu báo cháy khói được lắp đặt tại các căn hộ, hành lang, phòng kỹ thuật,…

Đầu báo cháy nhiệt được lắp đặt tại khu vực bếp, hầm giữ xe. Các đầu báo cháy này có đặc tính nhạy cảm với khói và nhiệt. Ngay khi phát hiện sự cố, đầu báo cháy sẽ lập tức gửi tín hiệu về trung tâm báo cháy để phân tích, kích hoạt chuông, còi báo cháy, v.v. Ngoài ra, các tòa nhà của A&T Sky Garden còn được thiết kế nhiều hệ thống đan xen như hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler, hệ thống chữa cháy vách tường, trụ chữa cháy,...

Bên cạnh an toàn trong PCCC, A&T Sky Garden có đến 4 tầng giữ xe và hệ thống 15 thang máy (bao gồm 1 thang máy riêng tại khu vực shophouse liên tầng) được bố trí hợp lý nhằm đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sinh hoạt tiện lợi của cư dân.

Đây là một điểm cộng rất lớn cho những nỗ lực giữ vững cam kết trong việc xây dựng một cộng đồng thịnh vượng với chuẩn sống 3 An: “An tâm - An ninh - An toàn” mà CĐT A&T Group dành cho cư dân A&T Sky Garden.

Được định vị phân khúc B+ với chuẩn vật liệu bàn giao cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu như Kohler, Yale, Mitsubishi, Panasonic,… A&T Sky Garden được đánh giá là dự án căn hộ hiếm hoi sở hữu giá trị thật phục vụ nhu cầu thật, dù là nhu cầu an cư hay đầu tư, khi CĐT công bố giá chào sân chỉ từ 29.9 triệu đồng/m2 cùng nhiều ưu đãi khác, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu một chốn đi về hạnh phúc, viên mãn và sinh lợi.

Được biết, A&T Sky Garden là Khu căn hộ cao cấp “3 mặt hướng thủy” được đầu tư bởi A&T Group, phát triển bởi DXMD Vietnam, các đơn vị phân phối chính thức: Dat Xanh Services, Cona Land, Kavi Service, Đất Xanh Miền Nam, Địa ốc Nam Trung Bộ, GPT Land, iHouzz, CBRE (Việt Nam), Tecco Service, Center Land, Garen, Zland, True Value, Richta House, Maicom Invest, BĐS Miền Nam, Vạn Phước House, New Era, Optimist Interhome, BĐS Khởi Minh, City Home.