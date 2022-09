Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022

Ngày 09/8/2022, Cục An toàn thực phẩm (Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm) đã có công văn số 1886/ATTP-NĐTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022.

Tuy nhiên đến nay theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng (Trang thông tin điện tử Báo mới…) vẫn có cảnh báo bánh trung thu bẩn, nhập lậu, trôi nổi, không rõ xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm. Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành công văn số 1886/ATTP-NĐTT ngày 9/8/2022 đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh/thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục triển khai một số biện pháp sau: 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công văn số 1886/ATTP-NĐTT ngày 09/8/2022 của Cục An toàn thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022. 2. Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh bánh trung thu; kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. P.V