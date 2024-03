Tiếp nhận quản lý, vận hành, sửa chữa Nhà máy điện Phú Mỹ 3

Ngày 1/3, tại Nhà máy điện Phú Mỹ 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) đã nhiệm vụ quản lý vận hành sửa chữa bảo dưỡng (O&M) Nhà máy điện Phú Mỹ 3 . Việc tiếp nhận này đã nâng tổng công suất các nhà máy điện do EPS quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa trên khắp cả nước là 7418 MW.

Tham dự buổi lễ có ông Võ Minh Thắng - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), Lãnh đạo các Ban trực thuộc EVNGENCO3, đại diện Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ cùng lực lượng ca vận hành, sửa chữa tiếp nhận Nhà máy điện Phú Mỹ 3.

Nhà máy điện Phú Mỹ 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là dự án nhà máy điện đầu tiên ở Việt Nam được đầu tư theo hình thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT), liên doanh đầu tư là Sembcorp (Singapore), Kyuden International Corporation và Sojitz Corporation (Nhật Bản). Nhà máy có công suất thiết kế 716,8 MW, sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp cấu hình 2-2-1, nhiên liệu chính là khí tự nhiên và dầu DO dự phòng.

Dự án bắt đầu vận hành thương mại từ tháng 3/2004 với thời hạn 20 năm và được chuyển giao không bồi hoàn cho phía Việt Nam vào ngày 1/3/2024 sau khi kết thúc thời hạn theo hợp đồng BOT. Theo thiết kế, mỗi năm Nhà máy điện Phú Mỹ 3 cung cấp hơn 5 tỷ kWh cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và khu vực miền Nam nói riêng.

Trước đó, ngày 25/11/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1223/TTg-KTTH vềchuyển giao các nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2, trong đó giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận hành, kinh doanh, bảo trì và bảo quản các nhà máy. Sau đó, EVN giao Tổng công ty Phát điện 3 tiếp nhận, thực hiện quản lý vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng và Công ty EPS (đơn vị trực thuộc EVNGENCO3) được giao chủ trì công tác tiếp nhận, thực hiện hợp đồng quản lý vận hành và sửa chữa, bảo dưỡng nhà máy.

Để thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, sửa chữa nhà máy sau khi tiếp nhận, EVNGENCO3 yêu cầu EPS tiếp tục đẩy mạnh, nghiên cứu, áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, xây dựng quy trình O&M, nâng cao hiệu quả công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo kịp thời chặt chẽ an toàn, vận hành liên tục của nhà máy, đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong mùa khô năm 2024. Đồng thời thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác an sinh tại khu vực.

Công ty EPS là thương hiệu do Tổng công ty Phát điện 3 xây dựng và phát triển trên nền tảng 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành và sửa chữa bảo dưỡng cho các nhà máy điện công suất lớn. Hiện tại, EPS là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam, phụ trách quản lý vận hành, sửa chữa tập trung cho các nhà máy điện chạy khí, than, điện mặt trời. Trung bình mỗi năm EPS thực hiện sửa chữa lớn 15 công trình với tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.