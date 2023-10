Tiên phong ứng dụng kỹ thuật cao

TP - Hiện nay, các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới mang đến hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh. Tại Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột, các kỹ thuật điều trị ngoại khoa ít xâm lấn hiện đang triển khai ở hầu hết các chuyên khoa. Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

Từ ngày đầu thành lập, bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) định hướng đào tạo, đầu tư, triển khai các kỹ thuật cao để luôn không ngừng nâng cao chất lượng điều trị. Các kỹ thuật điều trị ngoại khoa ít xâm lấn hiện đang triển khai tại bệnh viện ở hầu hết các chuyên khoa như: Phẫu thuật ổ bụng; đường tiết niệu; chấn thương chỉnh hình; ngoại thần kinh; ung bướu; tim mạch…

Nhiều kỹ thuật cao được thực hiện góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân như: Phẫu thuật cắt đại trực tràng qua nội soi; Cắt gan để điều trị ung thư gan theo giải phẫu…;Tán sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm; Tán sỏi mật qua da trong và ngoài gan; Phẫu thuật nội soi khớp, kết hợp xương kín, bắt vít qua da; Ngoại thần kinh: phẫu thuật u não, u tuỷ sống, mổ nội soi thoát vị đĩa đệm, bắt vít qua da; Can thiệp mạch vành, mạch não; Can thiệp điều trị các bệnh lý tim bẩm sinh; Can thiệp điều trị các bệnh lý mạch ngoại biên, mạch tạng; Cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi điều trị ung thư đường tiêu hóa sớm…

Bệnh nhân N.N.C (65 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) bị ung thư sớm trực tràng, được các bác sĩ tại bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột điều trị bằng phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD). Điều may mắn là giai đoạn này các tổn thương còn khu trú ở lớp niêm mạc, thông qua ESD các bác sĩ sẽ cắt tách các tổn thương này, để lại lớp cơ của ống tiêu hóa mà không cần phải cắt bỏ một đoạn ruột, bảo tồn đường tiêu hóa. Ông C chia sẻ “Sau nội soi can thiệp, tôi cảm thấy rất khỏe, không cảm thấy đau đớn, khó chịu. Không phải tiến hành phẫu thuật và phục hồi sức khỏe nhanh như thế này tôi rất vui mừng. Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, được bác sĩ tận tình hỗ trợ về thiết bị để giảm chi phí điều trị”, bệnh nhân C chia sẻ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công hơn 700 ca phẫu thuật bằng các kỹ thuật cao trên. Bệnh nhân đều có kết quả điều trị tốt. Phần lớn các kỹ thuật này đều được bệnh viện tiên phong triển khai tại khu vực Tây Nguyên.

BS.CK2.Võ Minh Thành - Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột chia sẻ, các phương pháp điều trị ít xâm lấn có những ưu điểm tiêu biểu như: Bảo tồn được các cơ quan, vết phẫu thuật nhỏ, thời gian phục hồi nhanh chóng, người bệnh ít đau hơn, tỷ lệ an toàn và hiệu quả điều trị cao hơn các phương pháp truyền thống.

Theo BS.CK2.Võ Minh Thành, để triển khai các kỹ thuật cao, bệnh viện cần sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, vật tư y tế, quá trình đào tạo nhân sự lâu dài, song song đó là đối mặt với vấn đề quản lý tài chính, dự toán quỹ bảo hiểm y tế bệnh viện. Tuy nhiên, điều bệnh viện gặt hái được chính là bệnh nhân được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng cao, được cấp cứu, cứu sống kịp thời mà không phải di chuyển lên tuyến trên, nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh việc nâng cao công tác khám, điều trị cho người bệnh thì bệnh viện luôn đề cao công việc thiện nguyện, xã hội với những việc làm thiết thực. Bệnh viện Tổ chức nhiều chương trình tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân các thôn, buôn vùng sâu xa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Vừa qua, nhiều trẻ em bại não trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được các y, bác sĩ bệnh viện ĐH Y dược Buôn Ma Thuột khám, tư vấn, chăm sóc răng miệng miễn phí. Tại chương trình các bé còn được nhận phần quà đặc biệt từ bệnh viện và những tấm lòng nhân ái.