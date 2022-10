Tiềm năng khi đầu tư vào shophouse nằm trong lõi khu công nghiệp

Các dự án có số lượng sản phẩm giới hạn hội tụ nhiều ưu thế, trong đó đặc quyền tọa lạc tại “lõi” khu công nghiệp đang có hấp lực lớn trong mắt các nhà đầu tư.

Sức hút của bất động sản vị trí “lõi” khu công nghiệp

Theo các chuyên gia, mô hình shophouse luôn giữ được giá trị ngay cả trong bối cảnh thị trường nhiều thách thức. Đây là một trong những loại hình bảo chứng tiềm năng tăng trưởng phi mã nhờ vị trí chiến lược, lợi thế tích hợp “3 trong 1” vừa để ở, kinh doanh và cho thuê với số lượng giới hạn, hơn hết là các chỉ số sinh lời, thanh khoản đều cao.

Đặc biệt, các bất động sản loại hình này có vị trí “lõi” trong các cụm khu công nghiệp (KCN) càng hội tụ nhiều tiềm năng gia tăng giá trị, cơ hội sinh lời và tăng trưởng trong tương lai. Nhận định từ đại diện Thắng Lợi Land, bất động sản gần các khu công nghiệp đang là những sản phẩm nằm trong “tầm ngắm” của nhiều nhà đầu tư.

Theo thống kê, Long An tiếp tục là một trong 10 tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư FDI tính trong 9 tháng đầu năm 2022, với tổng số vốn đăng ký trên 307 triệu USD. Bên cạnh vốn cấp mới, trên địa bàn tỉnh có 55 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn 274,1 triệu USD. Như vậy, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm của DN FDI trên toàn tỉnh đạt trên 581 triệu USD. Long An hiện nay phát triển mạnh do được bổ trợ về hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy các KCN đã đi vào hoạt động đạt khoảng 90% kéo theo sự phát triển của BĐS nhà ở.

Một số chuyên gia nhận định, các khu vực như Đức Hoà, Cần Giuộc, Bến Lức hay Tân Trụ đang còn nhiều dư địa phát triển do việc kết nối với TP HCM khá dễ dàng. Hiện tại, xung quanh các KCN tại Long An đang hình thành nên các khu đô thị quy mô, bài bản, tiện ích đầy đủ kéo được cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư về đây, phù hợp với mô hình phát triển khu công nghiệp đặc thù 4.0. Trái ngược với sự khan hiếm quỹ đất tại HCM thì Long An lại đang là địa phương đáp ứng tốt việc này, đặc biệt đang là điểm đến của dân cư trước xu thế giãn dân về đô thị vệ tinh hiện tại.

Bên cạnh đó, theo ước tính toàn tỉnh đang có khoảng 2 triệu chuyên gia, lao động nên nhu cầu nhà ở là rất lớn. Cùng với với đó là nhu cầu sở hữu các bất động sản được tích hợp đầy đủ tiện ích,”all-in-one” tiện nghi hiện đại cũng khiến thị trường này “nóng” lên từng ngày, được các chủ đầu tư lớn tập trung khai thác làm sản phẩm kinh doanh chủ lực.

“Chiến binh” The Diamond City ra quân chinh phục nhà đầu tư thông thái

Thấu hiểu mong muốn của các nhà đầu tư, đơn vị phát triển Thắng Lợi Land (thành viên thuộc Tập đoàn Thắng Lợi Group) vừa triển khai khởi công 63 shophouse VIP tại dự án The Diamond City trong giai đoạn 2. Bằng sự kiện kickoff “Siêu sales tổng lực” năm 2022, chủ đề “Thợ săn tiền thưởng” tại Grand Palace (Q. Tân Bình, TP HCM), Thắng Lợi Land với sự đồng hành của hơn 15 đại diện Ban Lãnh đạo sàn phân phối cùng hơn 500 chiến binh kinh doanh đã và đang hừng hực khí khẳng định chinh phục các dự án tại thị trường Long An. Theo đó, trong quý 4/2022, Thắng Lợi Land vẫn tiếp tục tập trung chiến lược phát triển dòng sản phẩm đáp ứng đại đa số nhu cầu của khách hàng và thị trường.

Được bao quanh bởi các khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp lớn tại Long An, gồm KCN Hữu Thạnh, KCN Việt Pháp, KCN Tân Đức, The Diamond City hứa hẹn đáp ứng nhu cầu nhà ở và dịch vụ cho khoảng gần 100.000 chuyên gia và người lao động. Các nhà đầu tư và khách hàng của dự án sẽ dễ dàng khai thác kinh doanh, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn với chất sống tinh hoa và đẳng cấp.

The Diamond City sở hữu tiềm năng tăng trưởng vùng ấn tượng khi trước mặt là tuyến đường Vành Đai 4 - kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh của TP HCM: BRVT - Đồng Nai - Bình Dương - Tây Ninh và Long An. Ngoài tuyến Vành đai 4, The Diamond City còn kết nối nhanh chóng với Vành đai 3; đồng thời, tuyến xuyên tâm qua nội thành bao gồm: cao tốc Bến Lức - Long Thành kết nối với tuyến đường Xuyên Á - đường trực Bắc Nam, kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết nối Quốc Lộ 1A, Cao tốc TP HCM - Mộc Bài, Cao tốc TP HCM - Lộc Ninh, Cao tốc TP HCM - Trung Lương, gia tăng khả năng kết nối liên đô thị và giao thương thuận tiện cho các chủ nhân sở hữu shophouse.

Lễ kick off ra quân “Siêu sales tổng lực” năm 2022 với chủ đề “Thợ săn tiền thưởng” khép lại bằng việc thể hiện quyết tâm bước vào cuộc đua “săn tiền thưởng” với công lực và tinh thần tác chiến lên đến 200% của từng đội ngũ kinh doanh và các đại lý chiến lược, như một lời khẳng định và hứa hẹn quyết tâm đưa chuỗi các dự án do Thắng Lợi Land phát triển sẽ “bùng nổ” trên thị trường trong 3 tháng cuối năm.