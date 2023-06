Tích cực làm việc thiện để thi quốc tế

TP - Huỳnh Nguyễn Mai Phương gấp rút chuẩn bị cho đấu trường Hoa hậu Thế giới 2023 tổ chức vào cuối năm. Cô được đánh giá là một trong những đại diện mạnh nhất mà Việt Nam cử đến cuộc thi danh giá này. Tư duy hiện đại cùng khả năng ngoại ngữ giúp cô luôn nổi bật.

Nhiều ưu thế

Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong những thí sinh nổi bật của Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô gây ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, hài hoà. Thành tích học tập đáng nể là một trong những điểm cộng của Mai Phương khi tham gia các đấu trường nhan sắc.

Cô từng đoạt giải Nhì và giải Ba cuộc thi chọn học sinh giỏi quốc gia bộ môn tiếng Anh. Năm lớp 11, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đạt IELTS 6.5. Cô tiếp tục chinh phục cột mốc cao hơn là IELTS 8.0 khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020. Người đẹp đến từ Đồng Nai luôn rèn luyện khả năng đàn, hát và vũ đạo. Huỳnh Nguyễn Mai Phương cao 1m70, số đo ba vòng lần lượt là 82-63-92 cm.

Sau khi dừng bước ở vị trí Top 5 và danh hiệu Người đẹp Nhân ái của HHVN 2020, Mai Phương thể hiện sự tiến bộ về cả hình thể lẫn kỹ năng khi tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World) 2022. Cô được đánh giá rất cao. Kết quả cuộc thi làm hài lòng người hâm mộ khi Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành vương miện. Cô giành thêm giải Người đẹp Tài năng của cuộc thi nhờ màn song ca cùng Á hậu Kiều Loan.

Dự án thiện nguyện để thi quốc tế Dự án YAKO by Mai Phuong mà Huỳnh Nguyễn Mai Phương đem đến Hoa hậu Thế giới 2023 cung cấp các mặt hàng thời trang như áo thun, áo nỉ… Lợi nhuận được dùng cho các dự án nhân ái trong nước, chăm sóc y tế và trích một khoản để gửi vào quỹ từ thiện Hoa hậu Thế giới. Nhân công chủ yếu làm ra sản phẩm này là thân nhân của các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. Mai Phương nỗ lực tạo ra hoặc giới thiệu việc làm cho những trường hợp đặc biệt. Chia sẻ với Tiền Phong lý do thành lập công ty thời trang cho dự án nhân ái, Mai Phương mong muốn có thể góp một phần vào việc tô điểm, làm đẹp cho công chúng. Bà Phạm Thị Kim Dung, Trưởng BTC Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 khẳng định, dự án của Mai Phương được thực hiện với hình thức mới mẻ, mang lại giá trị cộng đồng cao, lâu dài. NGỌC ÁNH

Mai Phương cho biết, hiện tại cô thực tập và làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam với vị trí biên tập viên và người dẫn chương trình. Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ lên đường tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 ở Ấn Độ vào cuối năm.

Nhiều việc làm đẹp

Không chỉ ghi điểm với gương mặt đẹp hài hòa và thành tích học tập đáng nể, Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn rất năng nổ trong các hoạt động vì cộng đồng. Trước Tết Nguyên đán 2023, Hoa hậu Mai Phương thực hiện dự án thiện nguyện Tết hạnh phúc - Gian bếp yêu thương cùng Hoa hậu Mai Phương. Với dự án này, Mai Phương mong muốn mang đến nhiều điều ý nghĩa tới cộng đồng và xã hội, tạo thêm động lực, niềm vui cho bệnh nhân nghèo để họ có thể đón được một cái Tết đong đầy, hạnh phúc.

Dự án được thực hiện tại tỉnh Lâm Đồng và TPHCM. Tại Lâm Đồng, Mai Phương trao tặng những phần quà là các nhu yếu phẩm như: gạo, bánh, dầu gội, sữa tắm... và 10 triệu đồng đến bếp ăn tại Trại cai nghiện số 2 tỉnh Lâm Đồng, còn tại TPHCM, cô tận tay vào bếp cùng thực hiện 1.000 phần cơm để trao tặng cho những bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương nhận nuôi một bé gái mất bố do COVID-19 và hỗ trợ tài chính cho bé Tường An đến năm 18 tuổi. Hoa hậu Mai Phương nói rằng, từ thời sinh viên, lúc đi làm thiện nguyện, cô đã có suy nghĩ sau này nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng lúc đó điều kiện chưa cho phép. Mai Phương cho biết mỗi tháng sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng cho bé Tường An.

“Tôi nể phục mẹ bé khi một mình gồng gánh nuôi dạy ba người con. Vì mưu sinh, chị phải gửi các con ở Hậu Giang để bươn chải kiếm tiền, duy trì cuộc sống. Tôi nhận nuôi Tường An vì muốn giúp chị san sẻ những khó khăn mà chị đã trải qua”, Mai Phương chia sẻ với Tiền Phong.

Nhân dịp sinh nhật, Mai Phương thực hiện chuyến từ thiện tại xóm chạy thận gần Bệnh viện Nhi đồng 2. Mai Phương đã trao nhiều món quà đến các em. Cô hy vọng, những món quà nhỏ có thể khiến các em lại có thêm nhiều niềm vui, động lực để chống chọi với bệnh tật.

Trước đó, Mai Phương thực hiện chuỗi việc làm ý nghĩa tại quê nhà Đồng Nai. Cô trao nhiều phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thăm các trẻ em mồ côi tại Mái ấm Phúc Lâm. Người đẹp cũng tham gia đấu giá chiếc vương miện bản chính và chiếc đàn kỷ niệm để đóng góp vào quỹ từ thiện, mong thực hiện những điều ý nghĩa, lớn lao.