Thuyết âm mưu về Kate chưa dừng lại

TPO - Dù Công nương Kate đã lộ mặt, thuyết âm mưu về cô vẫn chưa dừng lại, thậm chí theo chiều hướng khó tin hơn. MC người Mỹ Andy Cohen thẳng thừng tuyên bố người phụ nữ đi cạnh Hoàng tử William không phải vợ anh.

Tin đồn mới về Công nương Kate

Ngày 18/3, The Sun chia sẻ video ghi lại cảnh vợ chồng xứ Wales đi mua sắm tại cửa hàng nông sản ở Windsor (Anh) vào ngày 16/3. Công nương Kate trong video lộ rõ mặt, tươi cười sánh đôi cùng Hoàng tử William. Ảnh cắt từ video còn được The Sun đưa lên trang nhất với tiêu đề: “Thật tuyệt vời khi gặp lại cô, Kate!”.

Các chuyên gia hoàng gia và giới truyền thông đánh giá hình ảnh mới nhất về Kate có tác dụng trấn an người hâm mộ và dập tắt mọi tin đồn độc hại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, mọi người có vẻ lạc quan quá sớm vì các thuyết âm mưu vẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng đặt ra các câu hỏi như có phải Vương phi xứ Wales đang trốn tránh những rắc rối trong hôn nhân? Phải chăng vấn đề sức khỏe của Kate tồi tệ hơn nhiều so với những gì công chúng được thông tin?... Khó tin hơn là một bộ phận nghi vấn người đi cạnh William không phải Kate, mà là thế thân.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi MC người Mỹ Andy Cohen viết trên X vào ngày 18/3: “Đó không phải là Kate”.

Chưa dừng lại ở đó, nhà sản xuất Watch What Happens Live with Andy Cohen còn tạo ra cuộc thăm dò trên Instagram. Anh chia sẻ lại ảnh chụp màn hình về người đẹp sinh năm 1982, kèm theo câu hỏi: “Đây có phải là Công nương Kate không?”. Kết quả thu là 72% trả lời “Không”.

Cư dân mạng thậm chí tin rằng người có mặt ở cửa hàng nông sản vào cuối tuần là Heidi Agan, diễn viên chuyên đóng giả Công nương Kate từ năm 2012, được biết đến với danh xưng “người giống Kate Middleton nhất Vương quốc Anh”.

Bị làm phiền quá mức, Heidi Agan phải lên tiếng đính chính trên Mirror vào ngày 19/3: “Rõ ràng đã có một số suy đoán về việc có phải Kate và William xuất hiện trong đoạn phim và ảnh tĩnh đó hay không. Trên thực tế, tài khoản mạng xã hội của tôi như muốn nổ tung khi mọi người nghĩ đó là tôi. Nhưng tôi biết không phải vậy. Tôi ở nơi làm việc vào thời điểm đó. Tôi tin 100% rằng đó là Kate Middleton và William trong video. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nó bắt đầu như một trò đùa về việc Kate đâu rồi, nhưng bây giờ lại biến thành phim truyền hình. Điều này cần phải dừng lại”.

Tại sao thuyết âm mưu không dừng lại?

Bất chấp ồn ào ngày một leo thang, Cung điện Kensington vẫn giữ thái độ im lặng. Không một lời phân bua hay giải thích, cũng không xác nhận có phải Kate và William cùng nhau đi mua sắm vào ngày 16/3 không. Theo Page Six, bí ẩn lớn nhất đối với dư luận quốc tế là tại sao Cung điện Kensington không dập tắt những đồn đoán.

Nhà văn kiêm bạn của gia đình hoàng gia Hugo Vickers bình luận trên Page Six: “Tôi đã nghĩ Catherine biết cách để được yên ổn trong 3 tháng nhưng rõ ràng là không... Tại sao cô ấy nên chia sẻ về sức khỏe cá nhân và sự riêng tư của mình? Điều này chắc hẳn khiến cô ấy rất khó chịu. Cá nhân tôi không nghĩ cô ấy cần phải nói về chuyện đó. Việc Catherine biến mất trong ba tháng, mọi người chắc chắn đặt câu hỏi, ‘Ồ, tại sao, chuyện gì đang xảy ra?’, và khoảng trống có thể được lấp đầy bằng những thuyết âm mưu khủng khiếp. Người ta nghĩ video tại cửa hàng nông sản sẽ ngăn chặn các thuyết âm mưu, nhưng không, bởi vì những người theo thuyết âm mưu yêu thích cách họ suy diễn. Hãy nhìn vào (những âm mưu chết chóc xung quanh) Marilyn Monroe và Công nương Diana, cho dù bạn đưa ra bao nhiều bằng chứng, những điều này nhất định vẫn tiếp diễn”.

Trên thực tế, những người trong cuộc cho rằng chính ký ức về việc mẹ, Công nương Diana, bị báo chí và công chúng săn lùng quá mức khiến Hoàng tử William e ngại tiết lộ quá nhiều về tình trạng của vợ. Nguồn tin từ cung điện tiết lộ chính William là người kiên quyết với ý kiến tình trạng sức khỏe của Kate phải được giữ kín, người ngoài không cần biết gì thêm.

Từ lâu, gia đình hoàng gia tuân thủ phương châm trong quan hệ công chúng là “không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích”. Tuy nhiên, Mark Borkowski, tác giả kiêm chuyên gia PR người Anh, nhận định điều đó không còn hiệu quả trong bối cảnh hiện đại.

“Họ đã thất bại trong việc điều hướng mặt tiêu cực của mạng xã hội khi bám vào các chiến thuật truyền thống. Sự thật phũ phàng là trong thế giới người nổi tiếng, quyền riêng tư chỉ là chuyện hoang đường. Ngay cả trước cuộc khủng hoảng mới, William kiên quyết giữ các nghĩa vụ hoàng gia tách biệt với thời gian dành cho gia đình. Nhưng cách tiếp cận nửa trong, nửa ngoài này rõ ràng bị lỗi thời”, chuyên gia nói với Page Six.

Ông Borkowski tin nếu ban đầu cung điện thông tin cụ thể hơn về cuộc phẫu thuật bụng của Kate, tình hình không vượt khỏi tầm kiểm soát như hiện tại dù quyền riêng tư của công nương có thể bị xâm phạm.

Theo ông chủ Borkowski PR, cho dù ồn ào có vẻ ngày một trầm trọng, gia đình hoàng gia không có động thái cởi mở hơn vì họ không muốn bị đánh giá là chiều theo những kẻ theo thuyết âm mưu.

Ông Borkowski lưu ý thêm những lùm xùm trước đó do Hoàng tử Harry và Meghan Markle gây ra góp phần biến gia đình hoàng gia giống như một bộ phim truyền hình dài tập, kéo theo sự hỗn loạn trên mạng xã hội xung quanh Kate. Ngoài ra, bộ phim The Crown của Netflix cũng biến gia đình Windsor trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Tú Oanh