Thưởng nóng lực lượng truy bắt hai đối tượng bắn bị thương nữ lao công

TPO - Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt các đối tượng bắn hai nữ lao công bị thương, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thưởng nóng 100 triệu đồng.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức thưởng nóng cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia phá án, truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng súng bắn 2 nữ công nhân bị thương vào rạng sáng 5/10.

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã trao bằng khen cho Công an tỉnh, kèm tiền thưởng 100 triệu đồng. Đồng thời biểu dương thành tích của tập thể, cá nhân đạt được trong điều tra, truy xét và bắt hai nghi phạm bắn hai nữ công nhân môi trường, gây bức xúc dư luận.

Ông Minh đánh giá cao việc điều tra, truy bắt nhanh các nghi phạm, thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Quảng Ngãi và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, yêu cầu lực lượng công an tỉnh tiếp tục phát huy thành quả đạt được, lập thêm nhiều chiến công giúp đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại buổi khen thưởng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định khen thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Quảng Ngãi kèm tiền thưởng 5 triệu đồng. Đồng thời, tặng giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 1h sáng 5/10, hai chị Võ Thị Lưu (42 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ) và Lê Thị Minh Khải (35 tuổi, trú phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) là công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi đang quét rác tại khu vực cuối đường Phạm Văn Đồng (phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy lao vào hành hung, sau đó dùng súng bắn bị thương.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát nhanh chóng xác định 2 đối tượng là Nguyễn Đức Nga (23 tuổi, quê xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Trần Viết Đông (24 tuổi, quê thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam), cùng tạm tại huyện Tư Nghĩa) là hai nghi phạm gây án.

Chưa đầy 30 giờ, lực lượng cảnh sát đã bắt cả hai nghi phạm khi đang chuẩn bị từ huyện Ba Tơ bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các nghi phạm khai, lúc 0h ngày 5/10, trong lúc chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng đã nẹt pô gây ồn ào, thì bị hai nữ công nhân môi trường đang làm việc trên đường lên tiếng nhắc nhở.

Hai đối tượng sau đó quay xe máy quay lại tìm hai nữ công nhân trên để đánh, bắn.

Gây án xong, cả hai đem súng về phòng trọ cất giấu rồi sau đó bỏ trốn lên tỉnh Kon Tum thì bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ.