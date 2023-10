Thúc tiến độ rà soát pháp lý 39 dự án trên địa bàn TP. Cần Thơ

TPO - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ đang đốc thúc các sở, ngành liên quan sớm có tổng hợp báo cáo về việc rà soát pháp lý 39 dự án đầu tư được cấp chủ trương giai đoạn 2016 – 2020.

Ngày 23/10, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ cho biết, trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, đơn vị đã có văn bản gửi đến Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố, UBND các quận, huyện và Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ đề nghị rà soát lại thủ tục pháp lý 39 dự án đầu tư được cấp chủ trương giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả rà soát gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 6/9/2023, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Nội dung văn bản yêu cầu thực hiện rà soát việc chấp hành pháp luật của các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Cần Thơ bao gồm việc chấp hành pháp luật về đất đai; về đầu tư; về nghĩa vụ thực hiện; luật Xây dựng, luật Nhà ở, luật Đô thị.

“Tuy nhiên đến nay, sở vẫn chưa nhận đủ các tổng hợp báo cáo từ các quận, huyện gửi về. Chúng tôi đang nhắc lại các địa phương sớm có tổng hợp báo cáo về các nội dung này”, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ thông tin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong tổng số 39 dự án rà soát có 20 dự án chưa có quyết định giao hoặc thuê, chuyển mục đích sử dụng đất. 39 dự án này có tổng diện tích đất trên 683ha; đến nay, diện tích đã giao/cho thuê hơn 63ha.

Trong danh sách 39 dự án được yêu cầu rà soát pháp lý, có một số dự án dù đã được cấp chủ trương đầu tư từ năm 2016, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất như: Dự án đầu tư xây dựng nhà ở phường Thường Thạnh – An Phú Eco City do Công ty TNHH An Phú Cần Thơ làm chủ đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở Thuận Kiều 368 do Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới Nam Cần Thơ (RiverRine Cần Thơ City) do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nam Cần Thơ làm chủ đầu tư; dự án Khu đô thị mới Cồn Khương; dự án Khu đô thị mới – Khu 1 (Lô số 6C) do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới phường An Bình (khu 3) do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hồng Phát làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới lô 5B do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan làm chủ đầu tư...

Trong danh sách còn một số dự án khác được rà soát pháp lý như: Dự án Khu đô thị mới huyện Thới Lai do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cadif làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới Hoàng Gia do Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hoàng Gia làm chủ đầu tư; dự án khu đô thị mới Đại Ngân do Công ty TNHH TMDV Đại Ngân làm chủ đầu tư…

Đáng chú ý, danh sách này cũng thể hiện nhiều dự án dù chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chủ đầu tư đã cho xây dựng, cụ thể như: Dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, các công trình đa chức năng và khu vui chơi giải trí công cộng do Công ty Cổ phần In Hospitality (trước đây là Công ty CP PQC Convention) đã xây dựng 93%; dự án khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4) do Liên danh Công ty TNHH MTV Phạm Trí và Công ty CP CADICO đã xây dựng 22%; dự án NMXX CB Lúa gạo do Công ty CP Lương thực Hưng Phước đã xây dựng 20%...