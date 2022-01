Thuận tiện là xu hướng an cư mới của cư dân hiện đại

Cuộc sống ngày càng hiện đại thì con người càng yêu cầu nhiều hơn về đời sống vật chất và tinh thần. Đặc biệt là giới tri thức hiện đại luôn có yêu cầu rất cao về chốn an cư lâu dài của mình.

Sự thay đổi của xu hướng chọn nơi an cư

Nhìn lại những năm về trước, nhiều người có xu hướng tìm chốn an cư ở TP.HCM với mong muốn được sinh sống và có hộ khẩu ngay thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung bất động sản tại TP.HCM những năm gần đây đang dần khan hiếm, chúng ta có thể thấy được giá nhà bị đẩy cao đến chóng mặt. Nhu cầu tìm mua nhà ở hiện nay đang chuyển hướng sang các dự án có vị trí tiệm cận TP.HCM, nơi có cự ly di chuyển dễ dàng đến TP.HCM cùng giá cả phải chăng.

Bằng chứng của sự dịch chuyển nhu cầu ra vùng ven TP.HCM là lượng tìm kiếm nhà đất trong tháng 10/2021 tại Bình Dương tăng 69% với phần lớn nhu cầu mua rơi vào dòng sản phẩm căn hộ và nhà phố; tại Đồng Nai tăng 65% và chủ yếu tập trung vào các dòng sản phẩm đất nền, nhà phố và biệt thự (theo Báo cáo nghiên cứu thị trường tháng 10/2021 của batdongsan.com.vn).

Bên cạnh xu hướng vị trí thuận tiện di chuyển, thế hệ cư dân hiện đại với lối tư duy khác biệt và độc lập, luôn mong muốn có thể sở hữu một không gian sống chất lượng giúp định vị được giá trị bản thân. Họ có yêu cầu rất cao về tính trải nghiệm bởi đặc thù tính chất công việc bận rộn thì họ cần một không gian để thư giãn và cân bằng cảm xúc. Vì thế, xu hướng lựa chọn chốn an cư hiện nay của thế hệ cư dân hiện tại là căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng cần phải có vị trí thuận tiện di chuyển đến các khu vực trung tâm cùng hạ tầng kết nối đồng bộ.

Vị trí “vàng” - Thuận tiện mọi nẻo đường

Hưởng lợi từ tiềm năng ưu việt của TP Dĩ An, nơi kế cận “khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM” Thủ Đức, dự án căn hộ cao cấp Phúc Đạt Tower sở hữu vị trí đắt giá ngay mặt tiền Quốc lộ 1K. Đây là cung đường nổi trội với vị thế tâm điểm kết nối giao thương “tam giác kinh tế phía Nam” TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai. Với vị trí “vàng”, cư dân không cần tốn quá nhiều thời gian để đi lại làm việc và có thể dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống. Chỉ trong vài bước chân là có thể kết nối với đời sống văn hóa phong phú nơi đây như chợ Đông Hòa, GO Dĩ An, Khu du lịch Thủy Châu, Khu du lịch Suối Tiên, Vincom Dĩ An, Làng Đại học Quốc gia,...

Đồng thời, đây là tọa độ kết nối thuận tiện cho các chuyên gia, kỹ sư đến các khu công nghiệp chỉ trong bán kính 5km như Sóng Thần, Sun Steel, Tân Đông Hiệp A&B, KCX Linh Trung,... Không dừng lại ở đó, với vị trí đắt địa ngay cửa ngõ TP Thủ Đức, cư dân có thể dễ dàng kết nối Vincom Thủ Đức, Gigamall Thủ Đức và trung tâm TP.HCM không quá 30 phút. Đặc biệt, chỉ cần thông qua Đại lộ Phạm Văn Đồng là cư dân kết nối Sân bay Tân Sơn Nhất.

Khẳng định giá trị bản thân

Như một lời giải hoàn hảo cho bài toán an cư, căn hộ cao cấp Phúc Đạt Tower được quy hoạch thông minh với đa dạng loại hình căn hộ từ 1-3 phòng ngủ cùng diện tích từ 53,3 – 141,1m2 tối ưu hóa công năng sử dụng. Căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại chuẩn “chuyên gia” làm tôn lên giá trị gia chủ. Điểm tô cho căn hộ là ban công và cửa sổ lớn rộng thoáng đón nắng gió tự nhiên. Một không gian thoáng mát phù hợp cho những trải nghiệm làm việc tại nhà.

Điều làm nên giá trị của căn hộ là những thiết bị hỗ trợ thông minh như khóa thông minh 3 tính năng, hệ thống video call tiện lợi,... Một phần không thể thiếu đó chính là an ninh tuyệt đối với hệ thống giám sát camera 24/7 cùng quản lý thang máy riêng biệt bằng thẻ từ.

Mong muốn mang đến trải nghiệm sống tuyệt vời cho cư dân, Phúc Đạt Tower gói gọn tất cả nhu cầu của một cuộc sống hiện đại vào hệ thống tiện ích nội khu như TTTM, shophouse, hồ bơi, phòng gym, spa, công viên, tầng hầm rộng rãi,... Đặc biệt, nhà trẻ bên trong dự án giúp các bậc cha mẹ không phải di chuyển xa để đưa đón. Kết nối cộng đồng dân cư văn minh với phòng sinh hoạt cộng đồng, nơi gắn kết bền vững những người bạn đồng điệu.

Một điểm cộng hoàn hảo cho giá trị Phúc Đạt Tower là pháp lý hoàn chỉnh cùng tiến độ vượt trội được đảm bảo bởi đơn vị xây dựng uy tín Phước Thành. Phúc Đạt Tower hứa hẹn sẽ trở thành nơi cư dân an tâm gửi gắm trọn vẹn cuộc sống với giải pháp tài chính đột phá “Trả trước 0 đồng”, ngân hàng hỗ trợ lên đến 100%, nhận ngay 50 triệu, chiết khấu lên đến 2%, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% đến khi nhận nhà.

