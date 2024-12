Thủ tướng: 'Ngành văn hóa dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm'

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025 được tổ chức ngày 18/12. Hội nghị có điểm cầu chính tại trụ sở Chính phủ, kết nối tới trụ sở Bộ VHTTDL, cùng hơn 770 điểm cầu tại UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và UBND cấp huyện. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng khẳng định các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận. Các hoạt động này vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, vừa quảng bá các giá trị nhân văn sâu sắc, bản sắc đậm đà của văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc tới đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

"Nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đây là tiềm lực để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Qua những concert vừa rồi có thể thấy người Việt Nam có đủ tầm và sự thông minh, sáng tạo. Chúng ta hoàn toàn có cơ sở để phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí", Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Đồng tình với các tồn tại, hạn chế mà các báo cáo, các đại biểu đã chỉ ra, Thủ tướng chỉ ra một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh phải quốc tế hóa nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, hệ giá trị Việt Nam thông qua văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời Việt Nam hóa những tinh hoa của thế giới.

Dịp này, Thủ tướng chỉ rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho ngành văn hóa, thể thao, giải trí, trong đó chú trọng là tạo đột phá về thể chế theo hướng dứt khoát từ bỏ tư duy "không quản được thì cấm", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số…

Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, toàn diện, các thiết chế VHTTDL, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, hạ tầng kết nối, đặc biệt là hạ tầng số trên cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, cần huy động nguồn lực cho sự phát triển thông qua cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là hợp tác công tư, lấy nguồn vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng các điển hình tiên tiến, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, tạo phong trào, xu thế phát triển… "Tại sao chúng ta không tổng kết, nhân rộng hai concert vừa rồi? Tại sao bóng đá nữ, bóng chuyền nữ đạt thành tựu như vậy? Tại sao du lịch có những điểm đến hấp dẫn như thế?", Thủ tướng đặt vấn đề.

Hai concert được Thủ tướng nhắc tới là Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, vốn được nhiều đại biểu nhắc tới trước đó tại Hội nghị.

Thủ tướng nêu rõ: "Nền văn hóa của dân tộc Việt Nam - với lịch sử hàng nghìn năm - là sức mạnh trường tồn của dân tộc, phát triển thể dục, thể thao là yêu cầu khách quan, đòi hỏi bắt buộc, góp phần hình thành một dân tộc mạnh khỏe, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn".

Báo cáo tổng kết về hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định năm 2024, đánh dấu sự chuyển biến về công nghiệp văn hóa từ chính sách đến thực tiễn.

"Công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là phần quan trọng, bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của đất nước, các cơ chế chính sách liên quan đến thúc đẩy sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện, công tác tổ chức thi hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan có tiến bộ", Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu.

Một trong những điểm nhấn về công nghiệp văn hóa được nhiều đại biểu đồng thuận là những hoạt động nghệ thuật biểu diễn thu hút hàng vạn người tham dự như concert của hai show anh trai.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam - cho biết rất bất ngờ khi ngồi tại đêm diễn Anh trai vượt ngàn chông gai.

"Hàng vạn khán giả cùng hòa giọng hát chèo, vọng cổ, trống quân trên nền nhạc được phối lại chuyên nghiệp, hài hòa giữa đương đại và truyền thống. Trang phục, sân khấu cũng được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến chương trình có thể thu về 340 tỷ đồng", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nêu.

Sự thành công của chương trình cho thấy kết quả của sự sáng tạo dựa trên việc kết nối giá trị truyền thống và hiện đại. Với những thành quả này "không thể hoài nghi" về phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí ở Việt Nam.

Ngành du lịch hồi phục

Năm 2024, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023, khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.