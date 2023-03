Thu nhập các đại gia bất động sản đang 'trồi sụt' thế nào?

TPO - 2022 được đánh giá là một năm nhiều "sóng gió" với thị trường bất động sản. Theo đó, thu nhập của các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực này cũng có những biến động không nhỏ.

Chủ tịch nhận lương, thù lao 0 đồng

Một số doanh nghiệp báo lỗ, lương và thù lao chủ tịch không được ghi nhận trong báo cáo như trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã: ITA). Cụ thể, bà Đặng Thị Hoàng Yến (tên mới là Maya Dangelas) - Chủ tịch HĐQT không nhận cả lương và thù lao năm 2022.

Ông Đặng Quang Hạnh - Tổng giám đốc (em trai bà Yến, được bổ nhiệm từ 4/5/2022) - nhận lương 407 triệu đồng, không nhận thù lao. Bà Phan Thị Hiệp - Phó Tổng giám đốc Thường trực (được bổ nhiệm từ 12/1/2022) nhận lương hơn 1,26 tỷ đồng, không nhận thù lao. Còn lại 2 phó tổng giám đốc khác nhận mức lương từ 385 - 434 triệu đồng.

Lũy kế cả năm 2022, Tân Tạo ghi nhận âm kỷ lục hơn 1.576 tỷ đồng doanh thu thuần (các khoản giảm trừ doanh thu trên 2.150 tỷ đồng). Báo lỗ hơn 176 tỷ đồng. Cổ phiếu ITA từng bị HoSE đưa vào diện cảnh báo kể từ tháng 9/2022 vì vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong vòng 1 năm.

Một doanh nghiệp ngành địa ốc khác cũng có bức tranh thu nhập kém sắc, đó là Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản Hudland (mã: HLD). Trong đó, thù lao của bà Nguyễn Thị Minh Hằng, ủy viên HĐQT 25 triệu đồng, giảm hơn 60% so với 2021. Còn bà Nguyễn Thanh Hương được 48 triệu đồng. Thù lao của Ban kiểm soát khá thấp, trong đó trưởng ban được 48 triệu đồng, còn có uỷ viên chỉ nhận được 6 triệu đồng.

Về tiền lương, Chủ tịch Phạm Cao Sơn nhận được 534 triệu đồng, bình quân mỗi tháng được 44 triệu đồng, giảm 35% so với năm trước. Kế toán trưởng và Giám đốc nhận mức lương dao động từ 454 - 523 triệu đồng/tháng.

Thu nhập lãnh đạo công ty giảm trong bối cảnh cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm mạnh so với năm trước. Trong đó, doanh thu đạt 35 tỷ đồng, giảm 53%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 4,8 tỷ đồng; giảm gần 70%.

Thù lao của Chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nhà Đất Việt (mã: PVL) năm 2022 cũng giảm gần 10% so với năm trước, đạt 384 triệu đồng. PVL mới đây cũng đã nhận được văn bản về việc cổ phiếu có khả năng bị huỷ bỏ niêm yết do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối báo cáo tài chính năm 2022 với hàng loạt vấn đề đưa ra.

Năm 2022, doanh thu PVL đạt 2,7 tỷ đồng, sụt gần 90% so với năm 2021, còn lợi nhuận sau thuế đạt 58 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 17 tỷ đồng.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, động thái siết chặt phát hành trái phiếu, tín dụng khiến họ khó tiếp cận vốn, cùng với đó là sự suy giảm kinh tế cũng như biến động thất thường của thị trường tài chính - tiền tệ.

Lợi nhuận giảm, thu nhập lãnh đạo vẫn tăng?

Thu nhập và thù lao các thành viên hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc của Công ty bất động sản An Gia (AGG) cũng được nêu chi tiết. Theo đó, ông Nguyễn Bá Sáng - Chủ tịch HĐQT là 2,16 tỷ đồng một năm, tăng gấp hơn 4 lần so với năm trước. Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch kiêm Phó TGĐ không ghi nhận thu nhập năm nay, trong khi năm ngoái hơn 496 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Mai Giang - Phó Tổng giám đốc hơn 1,58 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần so với con số 129 triệu đồng năm trước (do mới được bổ nhiệm PTGĐ từ cuối 2021).

Tổng chi trả của AGG cho thu nhập lãnh đạo là 6,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với mức 3,2 tỷ đồng năm 2021. Về doanh thu, cả năm AGG đạt 6.188 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần năm trước. Tuy nhiên do ghi nhận chi phí tài chính, chi phí bán hàng tăng cao hơn so với năm trước, lợi nhuận sau thuế chỉ còn 96 tỷ đồng, giảm rất mạnh so với mức 421 tỷ đồng năm trước. Trong đó, một dự án bất động sản của The A được cho biết là khó khăn pháp lý kéo dài, chưa xác định được kế hoạch triển khai cụ thể.

Là doanh nghiệp địa ốc hiếm hoi tăng trưởng, Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã: KHG) chi trả mức thu nhập khá tốt cho dàn lãnh đạo. Ông Nguyễn Khải Hoàn - Chủ tịch HĐQT nhận 240 triệu đồng, cao gấp nhiều lần con số 36 triệu năm trước.

Bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc - nhận hơn 1 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm trước. Ông Võ Công Sơn, Thành viên HĐQT nhận được thu nhập gần 990 triệu đồng, cũng tăng hơn 80 triệu so với năm trước. Hầu hết các thành viên còn lại của HĐQT đều nhận được mức thu nhập cao hơn 2021.

Năm 2022, doanh thu của Khải Hoàn Land đạt 1.425 tỷ đồng, tăng gần 9% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế là 442 tỷ đồng, tăng khoảng 7%. Tính đến cuối năm 2022, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh KHG âm 1.025 tỷ đồng.

Tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (mã: SJS), lương chủ tịch, tổng giám đốc tăng nhưng thù lao và thưởng giảm. Cụ thể, ông Đỗ Văn Bình - Chủ tịch HĐQT nhận lương 839,5 triệu đồng, thù lao 90 triệu đồng, tiền thưởng Tết 15,5 triệu đồng. Ông Trần Đức - Tổng Giám đốc - nhận lương 714 triệu đồng, thù lao 68 triệu đồng, lễ tết 15,5 triệu đồng.

Trước đó, năm 2021, ông Đỗ Văn Bình được nhận mức lương 693 triệu đồng, thù lao 110 triệu đồng, tiền thưởng 157 triệu đồng. Ông Trần Anh Đức được nhận lương 617 triệu đồng, thù lao 96 triệu đồng, tiền thưởng 138 triệu đồng.

Năm 2022, doanh thu đạt 379 tỷ đồng, bằng một nửa năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng 43% so với năm ngoái. Nhờ trong năm 2022 phát sinh khoản “thu nhập khác” tại dự án Hoà Hải - Đà Nẵng nên thoát lỗ. Dòng tiền kinh doanh công ty âm kỷ lục gần 660 tỷ đồng.