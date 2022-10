Thu hồi dự án nhà máy nước sạch hơn 70 tỷ đồng ở Gia Lai

TPO - Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai quyết định chấm dứt hoạt động với Dự án xây dựng mới nhà máy nước sạch có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, ở thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông) của Công ty Cổ phần cấp nước Chư Prông.

Ngày 28/10, Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động với dự án Xây dựng mới nhà máy nước sạch công suất 5.000m3/ngày đêm.

Theo sở này, lý do chấm dứt hoạt động do nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án đúng Quyết định chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 2/2/2018, Quyết định điều chỉnh lần thứ nhất ngày 5/6/2019. Nhà đầu tư không ký quỹ, không có bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai cho hay, Công ty Cổ phần cấp nước Chư Prông có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật; nộp lại bản gốc quyết định chủ trương đầu tư; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Theo tìm hiểu của PV, Dự án xây dựng mới nhà máy nước sạch công suất 5.000m3/ngày đêm tại thị trấn Chư Prông do Công ty Cổ phần cấp nước Chư Prông làm chủ đầu tư.

Dự án có mục tiêu cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân thị trấn cùng các xã và cụm công nghiệp huyện Chư Prông…Tổng mức đầu tư đăng ký dự án 70 tỷ đồng, trong đó vốn vay được xác định là hơn 45 tỷ đồng.

Dự án nước sạch này dự kiến sẽ được hoàn thành và khai thác công trình vào quý IV/2019. Tuy nhiên đến tháng 6/2019 dự án điều chỉnh lùi tiến độ thời hạn khai thác công trình vào quý IV/2020. Sau khi lùi thời hạn điều chỉnh, cho đến nay nhà đầu tư đã không thực hiện đúng tiến độ quy định như đã cam kết.