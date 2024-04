Thông xe cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu

TPO - Sáng 23/4, cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu, nối thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) chính thức thông xe, giúp người dân đi lại thuận lợi thay vì phải chờ phà như trước khi có cầu. Có cầu mới, phà Châu Giang cũng chính thức dừng hoạt động.

Cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu, thuộc dự án xây dựng tuyến liên kết vùng đoạn từ thị xã Tân Châu đến thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Cầu có tổng vốn đầu tư hơn 534 tỷ đồng. Cầu chính dài 667m, chiều rộng mặt cầu 14m, đảm bảo 2 làn xe cơ giới + 2 làn xe hỗn hợp; tĩnh không thông thuyền 11m, chiều dài nhịp thông thuyền 120m.

Phần đường giao thông chính được thiết kế đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 60km/giờ; phần đường dẫn phía Châu Đốc dài 730m, đường dẫn phía Tân Châu dài 2,6km, rộng 12m. Đây là công trình thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng có tổng chiều dài toàn tuyến gần 21km, tổng mức đầu tư 2.131 tỷ đồng.

Cầu Châu Đốc đưa vào sử dụng giúp thời gian qua lại giữa 2 bờ chỉ còn 5 phút, thay vì trung bình mất 30 phút như đi phà trước đây.

Ông Lê Văn Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, quá trình thi công cầu Châu Đốc gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực từ chính quyền và nhân dân, sau hơn 24 tháng thi công, cầu Châu Đốc đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ 9 tháng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu là công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam bộ nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh: Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang. Cầu đưa vào khai thác góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại liên vùng; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, giao thương phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng; gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc.

Dừng hoạt động bến phà Châu Giang Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang vừa có thông báo gửi cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vận tải đường bộ. Theo đó, bến phà Châu Giang nối thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu sẽ dừng hoạt động từ 19h ngày 5/5/2024. Sau khi bến phà Châu Giang dừng hoạt động, các phương tiện, hành khách có nhu cầu đi qua bến phà Châu Giang sẽ đi qua cầu Châu Đốc cách bến phà Châu Giang hiện hữu khoảng 1,4km về phía hạ lưu. Sở Giao thông Vận tải An Giang cũng lưu ý: Phương tiện qua cầu Châu Đốc phía bờ thành phố Châu Đốc sẽ theo đường dẫn kết nối vào quốc lộ 91 (cách bến phà Châu Giang khoảng 1,6km về phía hạ lưu); phía bờ thị xã Tân Châu, phương tiện lên đường dẫn tại vị trí kết nối vào đường tỉnh 953 (cách bến phà khoảng 3km về phía thượng lưu).