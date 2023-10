Thông tin mới vụ một công an viên bị đâm tử vong

TPO - Trước khi dùng dao đâm tử vong một công an viên, Nguyễn Đình Trí đã có hành vi tấn công hàng xóm và đe dọa nhiều người. Sau khi gây án, Trí đã vào nhà khóa trái cửa ở cùng vợ.

Sáng 12/10, liên quan đến vụ một công an viên bán chuyên trách ở xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, Nghệ An bị đâm tử vong, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, khoảng 19 giờ 33 phút ngày 10/10, nhận được tin báo Nguyễn Đình Trí (SN 1970, trú tại xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến) có hành vi gây gổ, chém người, ông H.T.T, công an viên bán chuyên trách, đã nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp ngăn chặn vụ việc, đồng thời điện báo Công an xã Hùng Tiến triển khai lực lượng xuống hiện trường để giải quyết.

Khi lực lượng công an xã đang trên đường di chuyển, ông T. đã có mặt tại hiện trường. Nhận thấy Trí đã uống rượu và có hành vi tấn công một người hàng xóm đồng thời đe dọa những người xung quanh, ông T. đã tiếp cận vận động thuyết phục, đồng thời tìm cách ngăn chặn hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Trí đã lợi dụng đêm tối, bất ngờ dùng dao đâm vào ngực trái ông T.

Công an xã Hùng Tiến đã phối hợp cùng người dân đưa ông T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, ông T. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn điều động 25 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Lúc này, Trí vẫn khóa trái cửa ở trong nhà cùng vợ.

Nhận định đối tượng đang trong trạng thái kích động, có thể có những hành động mất kiểm soát, lực lượng công an đã tính toán các phương án, áp sát ngôi nhà, kiên trì tổ chức vận động, thuyết phục. Đến 20h30 cùng ngày, công an đã khống chế được đối tượng.

Nhằm chia sẻ, động viên kịp thời với gia đình công an viên H.T.T, ngày 11/10, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng công an tỉnh này đã đến thăm viếng và động viên gia đình ông T.