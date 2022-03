Thời trang thể thao nam Made-in-Vietnam chinh phục quốc tế: Câu chuyện từ Wolmaxx

Từ nhà sản xuất uy tín cho các nhãn hàng thời trang quốc tế lớn, Wolmaxx mang khát vọng chinh phục thị trường quốc tế với các sản phẩm mang thương hiệu riêng. Đằng sau thành công của thương hiệu thời trang thể thao dành cho nam giới này là nữ doanh nhân Nhâm Đỗ, người đưa tinh thần “sói đầu đàn” vào cách quản trị lẫn tên thương hiệu trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) Amazon.

Khát vọng “sói đầu đàn”

Lý giải về cái tên Wolmaxx, chị Nhâm Đỗ – Giám đốc Điều hành kiêm Người sáng lập Wolmaxx cho biết, thương hiệu lấy cảm hứng từ “sói đầu đàn – wolf leader”. Đó cũng là tinh thần, khát vọng của nữ doanh nhân đưa thương hiệu thời trang Made-in-Vietnam, với chiến thuật đúng đắn, từng bước chinh phục thị trường quốc tế.

Trên thực tế, Wolmaxx không phải là cái tên mới trong ngành dệt may - thời trang. Năm 2014, tiền thân của Wolmaxx là công ty may Nguyên Việt đã là đơn vị dệt may cung ứng cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế có tên tuổi. Dù công việc phát triển đều đặn nhưng khao khát khẳng định mình là đơn vị thiết kế, sản xuất và xây dựng thương hiệu độc lập, chị Nhâm mạnh dạn thành lập thương hiệu Wolmaxx và chọn lối đi riêng với TMĐT. Tháng 4/2021, những sản phẩm gắn mác Wolmaxx đã chính thức được bảo hộ thương hiệu tại Mỹ qua kênh Amazon. Tại đây, “sói” bắt đầu những bước đầu tiên chinh phục thị trường quốc tế.

Dù là nữ giới, chị Nhâm chọn cho Wolmaxx hướng đi tập trung vào thời trang thể thao nam, bởi chị nhìn thấy thế mạnh của công ty về thiết kế, chất liệu có thể tạo khác biệt, giúp thể hiện sự mạnh mẽ, năng động, hiện đại của nam giới. Sản phẩm của Wolmaxx nhanh chóng được khách hàng quốc tế trên Amazon chú ý bởi chất liệu vải cao cấp, siêu nhẹ, nhanh khô – phù hợp cho các khách hàng nam giới vận động nhiều hoặc chơi thể thao.

“Điều thách thức nhưng cũng vô cùng thú vị khi kinh doanh TMĐT qua Amazon đó là việc trực tiếp, ngay tức thì và một cách công khai nhìn thấy các sản phẩm của mình được khách hàng đón nhận, đánh giá ra sao. Những ngày đầu đưa sản phẩm lên sàn và có đơn hàng, tôi gần như “trực chiến” trước máy tính để đọc review, trả lời khách hàng, tư vấn về mẫu mã, size áo quần để khách dễ quyết định. Giai đoạn đầu, một lượng đơn hàng nhất định của Wolmaxx bị đổi trả khiến tôi và công ty rất băn khoăn. Chúng tôi trao đổi trực tiếp với khách hàng và nhận ra sự khác biệt về phom người của khách hàng Bắc Mỹ nên các thông số kích thước cần được cân nhắc và tư vấn kỹ càng. Hiện nay, tỉ lệ đổi trả của Wolmaxx đã giảm thiểu và điều khiến tôi rất trân trọng là tỉ lệ mua lại của khách hàng cũ rất cao, chứng tỏ các sản phẩm của Wolmaxx làm hài lòng khách hàng sau khi trải nghiệm”, chị Nhâm Đỗ chia sẻ.

Khát vọng “sói đầu đàn” được bắt đầu từ chiến lược sản phẩm tập trung vào một đối tượng khách hàng nhất định, kế đến là việc lắng nghe, quan sát và lĩnh hội ý kiến đóng góp từ khách hàng để cải tiến sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách hàng quốc tế.

“Chúng tôi không bỏ sót một khách hàng nào, bởi đó là những nhận xét quý giá giúp Wolmaxx có thể từng bước cải thiện sản phẩm. Bắt đầu với Amazon cho phép Wolmaxx có thể nắm bắt sở thích khách hàng, từ đó hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Đó cũng là cách chúng tôi tạo ra nhiều hơn nữa cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân viên và xây dựng thương hiệu bền vững”, chị Nhâm cho biết thêm.

Thành công không nằm ở giới tính mà ở khả năng “trao quyền”

Được ví là “nữ tướng” của Wolmaxx, với chị Nhâm, thành công trong kinh doanh không đến từ giới tính mà từ sự kiên trì và phân bổ kế hoạch hợp lý. Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh của thị trường, Wolmaxx đầu tư 3 dây chuyền sản xuất với quy mô nhân sự gần 200 người. Ở vị trí người lãnh đạo, chị Nhâm nhấn mạnh đến yếu tố xây dựng đội ngũ nòng cốt và “trao quyền”, tin tưởng để cùng đồng hành và phát triển.

“Tôi cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày như tất cả mọi người, ngoài công việc, tôi vẫn muốn dành thời gian cho gia đình. Người lãnh đạo cần biết “trao quyền” cho người có năng lực để hài hòa giữa công việc và cuộc sống riêng”, chị Nhâm tiết lộ.

Những ngày đầu làm quen với TMĐT xuyên biên giới với vô vàn khó khăn, rào cản về kiến thức, ngôn ngữ, cách xây dựng thương hiệu phù hợp với thị trường thế giới, cách vận hành các đơn hàng từ Việt Nam qua thị trường Mỹ, Mê-xi-cô, Tây Ban Nha... Khả năng “trao quyền” cũng giúp chị Nhâm sớm đón nhận cơ hội hợp tác với Amazon và tận dụng tối đa nguồn lực từ nền tảng này để gầy dựng “đứa con tinh thần”. Thay vì “ôm đồm”, chị Nhâm chọn cách cộng tác chặt chẽ, đối thoại và giải quyết thắc mắc với đội ngũ nhân sự chuyên trách của Amazon tại Việt Nam. Đến nay, Wolmaxx đã có một “cửa hàng thương hiệu” online chuyên nghiệp, chuẩn quốc tế trên Amazon với câu chuyện thương hiệu đậm nét, hình ảnh sản phẩm bắt mắt và các chương trình khuyến mãi theo mùa luôn bắt kịp xu hướng và hấp dẫn.

Chị Nhâm vui vẻ kể thêm, “Mùa mua sắm trước thềm Giáng sinh và cuối năm vừa qua, với sự đốc thúc và tư vấn tận tình của Amazon Global Selling Việt Nam, Wolmaxx tăng cường bộ sưu tập sản phẩm có tông màu đỏ - cam lễ hội. Kết quả là chúng tôi bán hết sạch lượng hàng sản xuất dành cho mùa cuối năm. Đồng thời, phải kể đến sự hiệu quả của việc chọn lựa hình thức FBA (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon) khi giảm đáng kể công sức cho chúng tôi để tập trung thiết kế sản phẩm, quảng bá thương hiệu bởi Amazon đảm nhiệm toàn bộ quy trình nhận hàng, lưu kho ở các nước, đóng gói vận chuyển khi khách đặt hàng, tiếp nhận thanh toán và chăm sóc khách hàng. Sự nhạy bén và kinh nghiệm của đội ngũ Amazon Global Selling khiến tôi yên tâm và đặt nhiều tin tưởng.”

Chia sẻ về tầm nhìn dài hạn cho Wolmaxx cùng TMĐT xuyên biên giới qua Amazon, chị Nhâm cho biết, công ty đề ra mục tiêu trong 12 tháng tới đạt tỷ trọng doanh thu trên Amazon sẽ chiếm 30% tổng doanh thu của doanh nghiệp, và kế đó hướng tới mục tiêu tỷ trọng 50% cho doanh thu đến từ Amazon. Chị Nhâm tin rằng, với sự kiên trì cùng những chiến thuật đúng đắn, chắc chắn Wolmaxx sẽ “làm nên chuyện” trong tương lai.

“Amazon là trong những viên gạch đầu tiên giúp tôi thực hiện khát khao xây dựng một thương hiệu Wolmaxx độc lập, tiên phong trong ngành. Nếu biết tận dụng những quyền lợi từ Amazon, dù không là “cá mập”, doanh nghiệp Việt như Wolmaxx hoàn toàn có thể chinh phục thị trường quốc tế”, chị Nhâm khẳng định.