Thời trang Laroma lọt top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng năm 2024

Ngày 14/04, tại Hà Nội, Viện kinh tế và văn hoá cùng với Trung tâm bảo vệ người tiêu dùng vừa công bố danh sách đề cử top 10 & top 20 thương hiệu vàng, sản phẩm – dịch vụ chất lượng vàng doanh nghiệp phát triển vững mạnh năm 2024. Thời trang Laroma cũng vinh dự là thương hiệu lọt trong top 10 của lần đề cử này.

Được biết, chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện “Hàng Việt tốt” được tổ chức lần thứ 19, nhằm lựa chọn ra những doanh nghiệp tiêu biểu với các sản phẩm chất lượng trên toàn quốc để trao bảng vàng ghi danh và được phát sóng trực tiếp trên kênh Truyền hình Hà Nội.

Danh sách đề cử thương hiệu vàng năm 2024 đa dạng các thương hiệu thuộc các lĩnh vực khác nhau như trang sức, thực phẩm, dược phẩm, thời trang, bất động sản…Điểm chung của các thương hiệu này đó là có sản phẩm an toàn, chất lượng, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Ngoài trao bảng vàng ghi danh doanh nghiệp, ban tổ chức cũng để cử các CEO của các đơn vị vào danh sách doanh nhân tiêu biểu để nhận bảng vàng “Doanh nhân xuất sắc Việt Nam năm 2024”. Công ty TNHH thương mại và đầu tư Laroma là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu vinh dự nằm trong top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng, doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2024.

Bà Phạm Thị Liên – Giám đốc thương hiệu thời trang Laroma cho biết: “Nằm trong danh sách đề cử thương hiệu vàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng cùng với các thương hiệu Việt uy tín khác, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Trong những năm qua, Laroma đã không ngừng cố gắng, cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất. Năm 2020, sản phẩm Áo chống nắng Laroma của chúng tôi đã may mắn vượt qua nhiều thương hiệu thời trang Việt trong cuộc bầu chọn Top 10 sản phẩm chất lượng - dịch vụ tận tâm năm 2020 do Hiệp hội Bảo vệ Thương hiệu tổ chức. Năm nay, với những nỗ lực và sự quyết tâm, tôi hy vọng thương hiệu thời trang của mình cũng sẽ được giới chuyên môn đánh giá cao và được người tiêu dùng đón nhận. Là CEO của doanh nghiệp, tôi cũng may mắn có mặt trong danh sách doanh nhân tiêu biểu năm 2024. Đây là một trong những động lực mạnh mẽ để tôi cố gắng thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời làm sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng và sự kỳ vọng của ban tổ chức. Tôi rất tâm đắc với câu nói muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, nên thương hiệu Laroma có được ngày hôm nay đó là sự đồng hành của các đối tác, nhà phân phối và các đại lý cùng khách hàng đã yêu thương và lựa chọn. Tôi vô cùng biết ơn vì điều này và xin gửi lời cảm ơn chân thành các đối tác, nhà phân phối, các đại lý và đông đảo khách hàng”

Chương trình vinh danh các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng vàng, doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2024 đã được diễn ra thành công tốt đẹp.

Bên cạnh đó, nhân dịp đầu năm 2024, ban tổ chức cũng tổ chức lễ Báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lúc sinh thời, Người luôn quý trọng và coi đội ngũ doanh nhân, trí thức đại diện cho sức sản xuất trong nền kinh tế, thúc đẩy phát triển đất nước. Các doanh nhân sẽ được nghe lại lời Người đã từng căn dặn để nhận thức rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong phát triển sản xuất, kinh tế. Lễ báo công và lễ trao bảng vàng sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam.

Sau lễ báo công chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ trao Bảng vàng, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm cầu an, cầu phúc cho các doanh nhân, trí thức, doanh nghiệp tại chùa Tam Chúc - Hà Nam.