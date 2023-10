Thoát khỏi chứng tiểu đêm nhờ loại thảo dược độc đáo này

Sau một ngày làm việc, ai cũng muốn dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, đẫy giấc. Việc thức dậy đi tiểu đêm nhiều lần sẽ gây mất ngủ, mệt mỏi, khiến cho sức khỏe bị giảm sút. Vậy làm thế nào giải quyết tình trạng tiểu đêm nhiều lần?

Như chúng ta đã biết, tiểu đêm có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó bao gồm nguyên nhân do các bệnh lý gây ra hoặc do rối loạn chức năng sinh lý của cơ thể dẫn đến, cụ thể:

Các bệnh lý có thể gây ra tiểu đêm:

Viêm đường tiết niệu: Khi bị viêm nhiễm tại bàng quang sẽ gây kích thích và có cảm giác muốn đi tiểu.

Suy thận mạn tính: Suy thận mạn ở giai đoạn đầu sẽ có hiện tượng thận giảm chức năng cô đặc nước tiểu, lượng nước tiểu nhiều sẽ gây nên triệu chứng tiểu nhiều lần.

Sỏi thận: Ở những bệnh nhân mắc sỏi thận, các viên sỏi hoặc dị vật cọ xát vào thành bể thận gây kích thích cảm giác co bóp đẩy nước tiểu ra ngoài nên tiểu đêm chính là một triệu chứng hay gặp ở những bệnh nhân mắc sỏi thận.

Bệnh lý ở tuyến tiền liệt ở nam giới: viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt,… làm cho khó có thể điều chỉnh được sự co giãn các cơ trơn tại đó, khiến việc đi tiểu nhiều lần hoặc tiểu không kiểm soát.

Đái tháo đường: Tiểu nhiều lần là một trong các triệu chứng cổ điển của đái tháo đường typ 2. Người bệnh đang điều trị bệnh tiểu đường mà thấy xuất hiện triệu chứng tiểu nhiều và tiểu đêm cần kiểm tra ngay đường huyết để theo dõi tiến triển bệnh.

Các nguyên nhân sinh lý gây ra tiểu đêm:

Uống quá nhiều nước hoặc các đồ uống có chất kích thích (cafein và cồn) trước khi ngủ sẽ dễ gây ra tình trạng mất ngủ dẫn đến tiểu đêm.

Những người mắc chứng rối loạn giấc ngủ, lo lắng, căng thẳng cũng khiến đi tiểu nhiều lần.

Cơ thể chịu tác dụng phụ của một số loại thuốc hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu để điều trị tăng huyết áp hay điều trị phù, nếu uống gần lúc đi ngủ sẽ gây đi tiểu vào ban đêm.

Phụ nữ mang thai: Thai nhi trong tử cung càng ngày càng lớn sẽ chèn ép vào bàng quang gây cảm giác buồn tiểu để đẩy nước tiểu ra ngoài.

Người cao tuổi suy giảm chức năng thận, cụ thể là chức năng cô đặc nước tiểu của thận cũng khiến tiểu nhiều hơn.

Ưu điểm chữa tiểu đêm bằng cây thuốc nam

Sử dụng những cây thuốc nam chữa bệnh tiểu đêm rất an toàn mà hiệu quả. Nếu tận dụng được các cây thuốc ngay tại nhà thì sẽ rất tiện lợi trong việc điều trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Cây thuốc nam lành tính, sẵn có trong thiên nhiên, dễ tìm và tiết kiệm được nhiều chi phí chữa bệnh. Cách làm thuốc tại nhà đơn giản, dễ sử dụng. Có những loại thảo dược tiêu biểu gồm:

Ích trí nhân có vị cay, mang tính ôn với công dụng bổ tỳ thận, làm đặc tinh, có tác dụng hạn chế số lần đi tiểu nên thường dùng để trị các trường hợp tiểu đêm nhiều lần, di tinh ở nam giới. Sử dụng rất đơn giản bằng cách uống 20 hạt ích trí nhân cùng với 200ml nước trước khi đi ngủ.

Thỏ ty tử chứa tổ hợp hoạt chất như Quercetin, Lecithin và Vitamin A… Thỏ ty tử thường sử dụng trong chữa các bệnh: thận dương hư, liệt dương, đi tiểu đêm và tiểu nhiều lần… Bài thuốc dùng Phúc bồn tử 4g, thỏ ty tử 7g và kim anh tử 6g tất cả đem sắc với 400ml nước còn lại 100ml nước chia thành 2 – 3 lần uống và dùng hết trong ngày.

Tang phiêu tiêu có tác dụng giảm đau, bổ thận, ích tinh nên thường dùng để chữa mồ hôi trộm, xuất tinh sớm, tiểu nhiều lần, tiểu đêm… Bài thuốc: Dùng 15g tang phiêu tiêu đi tán bột và 150g thịt lợn nạc thì thái lát mỏng rồi trộn đều với nhau sau đó hấp cách thủy đến khi chín nhừ. Ăn ngày 1 lần khi còn nóng, dùng liên tục 7 ngày sẽ giảm tiểu nhiều lần.

Nếu các cô bác anh chị thường hay di chuyển, không thuận tiện trong việc đo lường liều lượng và chế biến các dược liệu này tại nhà thì có thể dùng những sản phẩm trong thành phần có chứa các dược liệu trên và đã được bào chế, chia liều sẵn thuận tiện mang theo sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

