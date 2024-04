'Thiên đường tình yêu' khiến đôi lứa xiêu lòng ở phía Đông Hà Nội

Dù mới chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm 2023, siêu tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Grand World đã được ví như “thiên đường tình yêu” khi nhiều cặp đôi lựa chọn điểm hẹn này để thổ lộ tình cảm, chụp ảnh cưới... Nhiều bức ảnh mãn nhãn đã ra đời trong không gian đa sắc màu, đẹp không tì vết tại phố Đông.

Đức Anh – Thanh Nhàn vừa có 1 ngày bên nhau để hoàn thiện album ảnh cưới tại Grand World. Vượt hơn 70 cây số từ thị xã Sơn Tây, cặp đôi không giấu được sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp tráng lệ của “vũ trụ vui chơi - giải trí” lớn nhất phía Đông Hà Nội. “Dù đã xem review trước đó, em vẫn không nghĩ là Grand World lại lớn đến vậy. Góc nào cũng đẹp không tì vết, cảm giác như cứ giơ máy lên là có ngay khuôn hình ưng ý” – cô dâu Thanh Nhàn chia sẻ.

Grand World như một phim trường khổng lồ khiến nhiều studio, ảnh viện ở thủ đô Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phía Bắc đều đã tìm về. Sự hội tụ vẻ đẹp kiến trúc từ khắp thế giới, với sự hòa trộn hài hòa phong cách phương Đông và phương Tây đã kích thích tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của các nhiếp ảnh gia. Hàng trăm bộ album ảnh cưới mang dấu ấn Grand World, gửi gắm thông điệp “trăm năm hạnh phúc” đã ra đời từ đây.

Không chỉ có vậy, thế hệ gen Z còn ví đây là “vườn địa đàng” – điểm hẹn hò đã là trend “hot rần rần” suốt gần 4 tháng qua. Từ nơi này, tình yêu của không ít cặp đôi đã đâm chồi, nảy lộc… và rồi, mỗi ngày có cả nghìn khoảnh khắc yêu thương xuất hiện, tạo nên những khung cảnh lãng mạn đích thực.

Grand World là điểm hẹn mà bất kể đôi uyên ương nào cũng không muốn bỏ lỡ bởi nó sở hữu không gian đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, hội tụ vẻ đẹp kiến trúc từ khắp năm châu. Từ quảng trường K-Town mang hơi thở Hàn Quốc; bộ ba cầu Đông Tây, Viva và Feliz và đài phun nước Amore đậm chất Phục Hưng tới những chiếc thuyền Gondola tới từ Ý trôi theo dòng Venice thơ mộng hay những đường hoa phong linh rực rỡ sắc vàng vừa bung nở… tất cả đều là những góc check-in “triệu đô” giúp các cặp đôi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

Trong vô số trải nghiệm đặc biệt tại Grand World, chuyến du ngoạn trên thuyền Gondola trên dòng sông Venice màu ngọc bích, ngắm nhìn những ngôi nhà rực rỡ sắc màu hai bên sông như một bức tranh sống động là trải nghiệm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi thay vì đi du lịch tại nước Ý xa xôi.

Đặc biệt, sắp tới đây bức tranh đa sắc Grand World sẽ có thêm những mảnh ghép độc đáo mang lại diện mạo mới của “thiên đường tình yêu” khi phân khu K-Town chính thức khai trương vào ngày 26/4. Những góc nhà, dãy phố đậm chất Á Đông trong sắc vàng rực rỡ mùa hoa phong linh chính là một phim trường khổng lồ, giúp các bạn trẻ thỏa sức sáng tạo những bức ảnh lãng mạn.

“Kéo” nam thanh, nữ tú tới Grand World còn có hàng loạt sự kiện bom tấn thường xuyên được tổ chức tại nhiều thời điểm trong năm. Khai màn là chuỗi chương trình khai trương Grand World từ tháng 12/2023, đến chương trình Countdown đón năm mới 2024, đại nhạc hội The Greatest Show đưa gần 160.000 người về đây cùng lúc. Tiếp đến là Đại nhạc hội New You - New World quy tụ nhiều ngôi sao trẻ đình đám hay Ngày Hội Xanh 2024 với sự tham gia của hàng chục nghìn người vào các hoạt động sống khỏe, sống xanh…

Các chương trình “đặc sản” mang thương hiệu Vinhomes thường được đầu tư hoành tráng về quy mô; đa dạng các hoạt động; chuyên nghiệp về công nghệ âm thanh, ánh sáng; đặc biệt, luôn có sự hiện diện của những nghệ sĩ tên tuổi là thần tượng của nhiều bạn trẻ. Do đó, các sự kiện luôn được các cặp đôi săn đón cả tháng trời trước thời điểm khai màn.

Đặc biệt, từ tháng 3/2024, giới trẻ không còn phải đợi chờ tới Tết mới được check-in pháo hoa cùng người thương nữa. Bởi bầu trời tại Grand World ngày nào cũng rực sáng bởi các màn trình diễn pháo hoa tầm thấp và riêng thứ 7 thì có thêm điểm nhấn pháo hoa cao 120m.

Cùng với đó, show diễn thực cảnh The Grand Voyage trên sân khấu thuyền lớn nhất châu Á cũng được duy trì đều đặn, với các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng khác biệt, cũng như chất xúc tác, chắp cánh cho tình yêu lứa đôi thêm thăng hoa, mặn nồng.

Gần 3 triệu lượt khách đã tới Grand World trong 3 tháng đầu năm và các cặp đôi trẻ luôn là lực lượng đông đảo nhất. Nhịp sôi động này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, khi “vũ trụ vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng” lớn nhất phía Đông Hà Nội vẫn đang tiếp tục được chủ đầu tư mở rộng, làm mới từng ngày.