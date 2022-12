Thị trường đón làn sóng đầu tư mới

Thị trường BĐS đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sau động thái nới room tín dụng 1,5-2%. Đây chính là thời điểm các nhà đầu tư thông thái chớp thời cơ xuống tiền.

Người dân, doanh nghiệp đã sẵn sàng xuống tiền

Ông Trần Khánh Quang - Tổng giám đốc Công ty Việt An Hòa nhận xét, việc Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng sẽ mang lại tâm lý tích cực lên thị trường bất động sản. Với khoảng 1,5 - 2% tín dụng tăng thêm, số tiền được “bơm” vào nền kinh tế là khá lớn, lại tập trung trong thời điểm tháng cuối năm. Do vậy, việc nới room tín dụng sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, bao gồm BĐS.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực - kinh tế trưởng BIDV cho rằng, dòng vốn sẽ đi vào cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có bất động sản tương đối nhanh. Ông Lực nhắc lại thời điểm năm 2013, nguồn tiền 30.000 tỷ được bơm vào bất động sản (thấp hơn con số 40.000 tỷ hiện nay) đã thúc thị trường khi đó bứt phá. “Đôi khi điều này tạo ra niềm tin. Người dân, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư trở lại, sẵn sàng xuống tiền”, ông Lực nói.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Lê Hoàng Châu cho rằng việc tăng cung tín dụng cho nền kinh tế, cho sản xuất kinh doanh; trong đó, có doanh nghiệp bất động sản. Người mua nhà chính là một trong các giải pháp có tác động lan tỏa nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nhà đầu tư mới ưa chuộng Fantasy Home

Thị trường BĐS sôi động, thanh khoản ấm lên sẽ kích thích dòng vốn đổ về các kênh đầu tư bất động sản nhằm đón đầu làn sóng.

Phương Mai 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết, hơn 1 tuần nay đồng nghiệp sôi nổi bàn tán đầu tư nên cô cũng rất hứng thú. Ngồi nhầm tính tiền dành dụm được khoảng 400 triệu, Phương Mai dự định mua BĐS đầu tư nhưng vốn mỏng không có nhiều lựa chọn, đất nền thì không có khả năng.

“Nghe mọi người nhắc tới đầu tư nhà phố Vinhomes mà chỉ từ 38 triệu, lợi nhuận tối thiểu 8,5%/năm, đầu tư lâu dài còn tiềm năng gấp nhiều lần. Sau khi tìm hiểu kỹ, mình quyết định chốt đầu tư luôn ngay từ bây giờ” - nhân viên văn phòng này nói.

Theo tìm hiểu, sản phẩm đầu tư đang được rất nhiều người trẻ tham gia hiện nay chính là Fantasy Home (sản phẩm đầu tư của VMI JSC - doanh nghiệp do tỷ phú Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính). Với phương thức mua các bất động sản của Vinhomes rồi chia nhỏ giá trị mỗi sản phẩm thành 200 suất đầu tư, VMI tạo ra các “giỏ hàng” Fantasy Home có giá từ 38 triệu đồng (đối với sản phẩm thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown) và từ 90 triệu đồng (cho căn biệt thự tại phân khu The Manhattan - Vinhomes Grand Park).

Với số tiền này, người có ít tiền có thể đầu tư suất nhỏ. Người có nguồn lực tốt được phép chọn nhiều suất đầu tư ở nhiều sản phẩm BĐS có vị trí, tiềm năng khác nhau. Điều này mở rộng cơ hội đầu tư cho số đông nhà đầu tư có vốn nhỏ, với nhà đầu tư có vốn mạnh là phương án “chia trứng” rất hợp lý ở thời điểm này.

Theo Trần Tùng (Q.Tân Bình), nhà đầu tư mới tham gia thị trường BĐS, việc đầu tư ở kênh có sự tham gia của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Vinhomes - những cá nhân, đơn vị đầu tư BĐS hàng đầu, chuyên nghiệp giúp người không nhiều kiến thức đầu tư có thể yên tâm. Ngoài ra những cam kết minh bạch, lộ trình đầu tư rõ ràng càng là bảo chứng để anh và nhiều người tự tin xuống tiền.

Riêng về lợi nhuận, mức tăng giá kỳ vọng được VMI công bố cho năm đầu tiên là 15%/năm; 30% cho năm thứ 2 và 45%, 60% và 75% cho các năm tiếp theo.

Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, với những biến số vĩ mô về lãi suất, tỉ giá có xu hướng tăng cùng các vấn đề về lạm phát tăng cao trong thời gian tới, mức kì vọng tối thiểu nêu trên là phù hợp.

“Đối chiếu với lịch sử tăng giá trước đó tại các dự án của Vinhomes, gần đây nhất là Vinhomes Ocean Park hay trước đó là Vinhomes Riverside, với mức tăng lên tới hơn 200% sau vài năm, ông Ánh nhìn nhận lợi nhuận kỳ vọng 15%/năm mà VMI đưa ra không phải là xa vời” - ông Ánh nói.

Ngoài ra, với các căn đã hoàn thiện nội thất nhưng chưa bán, VMI JSC còn đảm nhận vận hành, tìm kiếm khách thuê và nhà đầu tư được hưởng 50% lợi tức, việc này tạo thêm nguồn thu cho dòng tiền của nhà đầu tư.

Thị trường BĐS có nhiều khởi sắc đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhu cầu đầu tư mang lại “lợi ích kép” vừa giúp thanh khoản tăng nhanh vừa tạo ra tầng lớp nhà đầu tư thông thái, mới mẻ, năng động.