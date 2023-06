Thi tốt nghiệp THPT 2023: Siết chặt phòng, chống gian lận thi cử

TP - Hôm qua, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT 2023 tại tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn đã kiểm tra 2 điểm thi là Trường THPT Hòn Gai, THPT chuyên Hạ Long. Ông Bùi Văn Giang, Phó hiệu trưởng Trường THPT Hòn Gai cho biết điểm thi có 38 phòng với hơn 800 thí sinh dự thi. Đây là điểm thi có số lượng thí sinh lớn thứ 2 của tỉnh Quảng Ninh với 38 phòng thi, 2 phòng chờ. Điểm thi có 99 thí sinh tự do dự thi trong đó có 60 thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an.

Còn tại điểm thi Trường THPT chuyên Hạ Long, bà Đỗ Thị Diệu Thúy hiệu trưởng nhà trường cho biết do là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất toàn tỉnh, 887 thí sinh dự thi, với 39 phòng thi. Trong đó, có 37% thí sinh dự thi đến từ các trung tâm giáo dục thường xuyên nên việc bố trí phòng chờ cho thí sinh này cũng rất lớn (8 phòng). Theo quy định, học sinh giáo dục thường xuyên không phải thi môn thứ 3 trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội (môn giáo dục công dân) nhưng thí sinh vẫn phải ở trong điểm thi cho đến khi hết giờ làm bài nên điểm thi phải bố trí điểm chờ cho thí sinh. Bà Thúy cũng thông tin thêm có 10 phòng thi khoa học tự nhiên và 29 phòng thi khoa học xã hội.

Tại điểm thi này, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT lưu ý bố trí cán bộ giám sát thí sinh ở phòng chờ, tránh tình huống thí sinh có thể di chuyển tự do trong khu vực thi, gây mất trật tự, an toàn, an ninh của điểm thi.

Báo cáo đoàn công tác, bà Nguyễn Thị Thúy, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết toàn tỉnh có trên 16.000 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh đã có phương án xử lý các tình huống trong kỳ thi. Kiểm tra, rà soát các thiết bị để phục vụ in sao, chấm thi. Có đoàn kiểm tra đến từng điểm thi để nắm bắt tình hình, nếu không đáp ứng yêu cầu sẽ chuyển địa điểm khác. UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ủy ban nhân dân các cấp huyện chịu trách nhiệm xây dựng các phương án cụ thể, kịp thời hỗ trợ các thí sinh, các cán bộ, giáo viên, giảng viên ở điểm thi trong các tình huống bất thường.

“Những điểm thi có nguy cơ mưa bão, lũ lụt cao, phải chủ động phương án cho học sinh ở lại khu vực an toàn để có thể đi đến điểm thi mà không bị cản trở bởi mưa bão, lũ lụt. Trong mọi tình huống phải đảm bảo không có bất kỳ thí sinh nào không đến được điểm thi do mưa bão, lũ lụt hay các trở ngại khách quan khác ảnh hưởng đến việc đi lại”, bà Thúy nói.

An toàn đề thi, bài thi

Điểm thi huyện đảo Cô Tô, Trưởng phòng GD&ĐT ông Đỗ Văn Quang cho biết tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT là 70, trong đó có 6 thí sinh tự do. Ông Quang cho biết ở xã Thanh Lâm của huyện đảo có 5 thí sinh dự thi nhưng để đến được điểm thi, thí sinh phải đi đò. Nếu dự báo thời tiết có bất thường, huyện sẽ di chuyển các học sinh này đến điểm thi trước vài ngày. Đồng thời khuyến cáo phụ huynh trong thời gian này đến khi diễn ra kỳ thi không đưa thí sinh vào đất liền để tránh tình huống không mong muốn xảy ra.

Đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, để đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi, Công an tỉnh đã phối hợp và tham gia trực tiếp vào Ban chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh, bố trí, hướng dẫn cán bộ ở tất cả các khâu. Đặc biệt, Công an tỉnh đã tập huấn, hướng dẫn cán bộ coi thi nhận diện, phát hiện các phương tiện công nghệ cao gian lận trong kỳ thi.

Công an tỉnh Quảng Ninh, phối hợp các tình huống xử lý tại các điểm thi. Lực lượng công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương, nhất là phòng nghiệp vụ rà soát, kiểm soát đường dây mua bán thiết bị gian lận. Khẳng định chưa phát hiện ra đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử.

Mặt khác, đại diện công an tỉnh Quảng Ninh thông tin quanh khu vực thi, khu vực in sao đề thi do sóng 5G rất lớn, các thiết bị của an ninh hiện nay phá sóng này rất khó. Vì vậy đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các nhà mạng hạ xuống 3G.

Điện lực Quảng Ninh đảm bảo trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 không để xảy ra tình huống mất điện, ảnh hưởng đến quá trình làm bài thi của thí sinh.

Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ A06 Bộ Công an lưu ý thiết bị công nghệ cao, đặc biệt chú ý kính, nút áo của thí sinh. Khi tập huấn sẽ hỗ trợ nhận diện một số thiết bị khác. “Thiết bị công nghệ cao thầy cô khó có thể nhận diện. Khi tập huấn, đại diện của Cục sẽ hỗ trợ thầy cô nhận diện dấu hiệu biểu hiện của thí sinh”, đại diện Cục A06 trao đổi. Đồng thời yêu cầu các điểm thi phải niêm phong hệ thống wifi, camera trong phòng thi, khu vực thi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết điểm mới là cấm thí sinh mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi sẽ giảm thiểu việc lẩn thiết bị công nghệ cao vào phòng thi.

Ông Sơn đặc biệt nhấn mạnh an toàn đề thi, bài thi là số 1. Bất cứ sự lộ lọt nào hay tin tức thất thiệt về đề thi đều ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác, an toàn bài thi của thí sinh cũng phải được các điểm thi đặc biệt lưu tâm. Thứ hai là an ninh phòng thi, chống sử dụng công nghệ cao, đảm bảo khách quan, an toàn cho thí sinh.