Thị phi trong lễ cưới Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan

TPO - Nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn hứng chịu nhiều bình luận tiêu cực khi bị cho rằng cô cố tình mặc lộng lẫy để chiếm sự chú ý vốn dành cho cô dâu Nong Poy. Trước tình huống này, Hoa hậu chuyển giới đẹp nhất Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ bạn thân.

Diễn viên, người mẫu Pitchanart Sakhakorn (May) là bạn thân trong giới của Nong Poy. Tiệc cưới hôm 2/3 tại dinh thự cổ của nhà trai, diễn viên là người bắt được hoa cưới từ cô dâu. Tuy vậy, bộ đầm Pitchanart Sakhakorn diện tại lễ cưới bạn thân gây tranh cãi, nhiều khán giả cho rằng cô ăn mặc lộng lẫy, cố tình lấn át cô dâu trong ngày trọng đại.

Pitchanart Sakhakorn nhận nhiều chỉ trích trên trang cá nhân, trước tình huống này, cô chia sẻ đoạn tin nhắn trò chuyện giữa mình và Nong Poy. Trong tin nhắn, Pitchanart Sakhakorn tỏ ra ái ngại về việc ăn mặc của mình, Nong Poy nói cô không cần lo lắng và rất vui khi đồng nghiệp dự hôn lễ của mình. Hoa hậu chuyển giới Thái Lan cho biết ngày cưới của Pitchanart Sakhakorn, cô cũng sẽ diện đồ thật đẹp.

Lên tiếng bảo vệ bạn thân, Nong Poy để lại bình luận: "Chị May rất đẹp nhưng vẫn chưa bằng Poy (cười). Chuyện mặc đẹp là tôn trọng tiệc, chị May tôn trọng Poy và anh Oak. Poy yêu chị May nhiều. Nếu đến tiệc cưới chị May, Poy cũng sẽ ăn diện thật đẹp. Yêu và cảm ơn chị gái nhiều".

Diễn viên Pitchanart Sakhakorn sinh năm 1981. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như The Three Cripples (2007), The Unborn Child (2011), Nghịch chiến sinh tử (2015), Kiêu hãnh và định kiến (2018)… Năm 2017, cô công khai hẹn hò với “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin, kém cô 12 tuổi. Họ chia tay sau 1 năm hẹn hò vì gia đình cầu thủ cấm đoán.

Lễ cưới của mỹ nhân chuyển giới Nong Poy và Oak Phakwa đã diễn ra vào ngày mùng 1, 2 tháng 3 theo nghi thức truyền thống và hiện đại. Đám cưới có sự góp mặt của những người bạn thân thiết của cô dâu trong giới giải trí như Aum Patcharapa, Pitchanart Sakhakorn, Pei Panwad…

Tại tiệc cưới ngày 2/3, Nong Poy mặc 3 bộ váy theo phong cách tối giản, trang điểm nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch. Vợ chồng cô cùng khách mời tham gia tiệc tối tới khuya.

Đôi uyên ương biết nhau cách đây 20 năm, thời điểm Nong Poy chưa chuyển giới. Họ chính thức công khai hẹn cách đây 1 năm và đi đến quyết định về chung một nhà. Chồng doanh nhân hứa yêu Nong Poy trọn đời, mỹ nhân chuyển giới hạnh phúc trong tình yêu, cô bày tỏ sự tin tưởng khi chồng là người đàn ông chững chạc, tâm lý, chiều chuộng cô.

Hà Trang