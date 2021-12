The Tonkin – “Ngọc Á Đông” giữa lòng “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City

“Bộ sưu tập” phong cách sống của “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City (Hà Nội) sắp được bổ sung thêm một viên ngọc quý - phân khu The Tonkin theo trường phái kiến trúc Indochine. Với số lượng căn giới hạn, viên “ngọc Á Đông” quý phái, thanh tao sẽ vuột khỏi tầm tay của những khách hàng đến muộn.

“Liên hợp quốc” phong cách sống giữa lòng Thủ đô

Năm 1929, nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler, “cha đẻ” của trường phái tâm lý học cá nhân, lần đầu đề cập đến thuật ngữ “lifestyle” (phong cách sống) trong cuốn sách “The Case of Miss R.”. Theo ông, phong cách sống của mỗi quốc gia đều có những giá trị cốt lõi riêng làm nền tảng cho việc nhận diện đặc điểm dân tộc mình. Người Nhật coi trọng sự cân bằng và tối giản, người Mỹ yêu thích tự do cá nhân, người Pháp đề cao danh vọng, người Việt nâng niu các giá trị truyền thống …

Trong thế giới phẳng ngày nay, không cần phải tới tận một đất nước xa xôi nào đó, con người vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn phong cách sống khác biệt của vùng đất ấy. Ngay giữa lòng Hà Nội có một nơi được xem là “Liên hợp quốc” phong cách sống - đó là “thành phố quốc tế” Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sở hữu “bộ sưu tập” đa dạng các phong cách sống quốc tế độc đáo, Vinhomes Smart City có thể thỏa mãn nhu cầu của cư dân đến từ nhiều nền văn hóa, theo đuổi nhiều lối sống khác nhau. Đó có thể là không gian Nhật Bản đặc trưng tại The Sakura, nơi con người sống cân bằng với tự nhiên và tìm thấy sự an yên trong chính tâm hồn mình, hay The Miami - điểm hẹn của những người theo đuổi lối sống nghỉ dưỡng nhiệt đới, tươi mát từ nước Mỹ.

Đặc biệt, Vinhomes Smart City sắp xuất hiện phân khu The Tonkin phong cách Indochine (Đông Dương) dành cho những cư dân yêu thích phong cách sống sang trọng nhưng vẫn hướng về các giá trị truyền thống Việt Nam.

The Tonkin - Nốt thanh cao giữa bản hòa ca sôi động

The Tonkin là phân khu đầu tiên tại Vinhomes Smart City đưa phong cách Indochine đầy mê hoặc vào thiết kế cảnh quan và tiện ích. Tại đây, vẻ đẹp sang trọng, hiện đại của kiến trúc châu Âu hòa quyện với nét mộc mạc, chân Phương Á Đông tạo nên một không gian sống vừa đài các, vừa truyền thống, như một bản hòa ca rực rỡ sắc màu.

Chất Indochine đậm nét nổi bật ngay từ tháp đồng hồ Goddess – biểu tượng dẫn vào The Tonkin. Băng qua bể tiểu cảnh và thác nước The Mekong cùng với bể nước tràn, sẽ là cụm tiện ích trung tâm của The Tonkin nơi có giàn cảnh quan The Muse kiêu hãnh chất Á Đông, cùng với phù điêu đậm chất truyền thống với những đường nét điêu khắc Champa tinh tế, quyến rũ. Bao quanh đó là vườn nhiệt đới Palm Garden - nơi cư dân được thả hồn giữa một miền xanh dịu mát.

Nối dài trải nghiệm Đông Dương, cư dân The Tonkin có thể tận hưởng cảm giác thảnh thơi với đường dạo bộ Bamboo Path rợp bóng trúc xanh mướt, biểu tượng của làng quê Việt, để giây phút ra khỏi nhà sẽ là sự lưu luyến và thời khắc trở về sẽ đầy sự háo hức khi phía trước là không gian thân thuộc, yên bình đang đón đợi. Chính những nét cảnh quan này giúp đưa con người trở về với những giá trị truyền thống ngay giữa Thủ đô sôi động.

Điểm nhấn của nội khu The Tonkin là bơi nhiệt đới Indochine Resort quy mô gần 1.000m2, bể bơi được thiết kế như một ốc đảo nghỉ dưỡng 6 sao phong cách quý tộc Á Đông, mang lại cho cư dân những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn đẳng cấp như những bậc đế vương. Cách đó không xa là sân chơi trẻ em Joylie Park, sân tập gym ngoài trời, thảm cỏ yoga Zenith Zone cùng với các sân tập thể thao khác – sẽ là nơi các cư dân được thỏa đam mê vận động và gắn kết gia đình, gắn kết cộng đồng những người cùng sở thích.

Dấu ấn kiến trúc mang vẻ đẹp giao hòa giữa hai nền văn hóa Á - Âu còn được tích hợp tinh tế trong từng hạng mục nội thất công cộng như sảnh lễ tân, sảnh lounge, phòng sinh hoạt cộng đồng hay không gian vui chơi trẻ em… để mỗi bước chân, từng khoảnh khắc của cư dân đều là những trải nghiệm Indochine đích thực.

Cùng với đó, những “đại tiện ích” có 1-0-2 của Vinhomes Smart City như bộ 3 công viên liên hoàn 16,3 hecta trải dài hơn 3 km, hệ sinh thái dịch vụ đẳng cấp của Vingroup trong đại đô thị, gồm Vinhomes, Vinschool, Vincom, Vinmec, VinBus và hàng trăm tiện ích hiện đại ngay dưới chân nhà, hứa hẹn mang đến đẳng cấp sống thời thượng và vượt trội cho cư dân.

“The Tonkin giống như một viên ngọc Á Đông kiêu kỳ, rực rỡ và cũng rất thanh tao, thuần khiết giữa lòng thành phố quốc tế sôi động, đa sắc màu văn hóa. Viên ngọc đó tô điểm, tạo nên chất sống sang trọng mà trang nhã, hiện đại nhưng vẫn đầy chất hoài niệm cho các cư dân - những người hiểu biết, yêu thích cuộc sống hiện đại nhưng vẫn luôn mong muốn nâng niu, bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc”, một kiến trúc sư đánh giá.

