The Grand Manhattan - Viên kim cương xanh chốn tâm điểm Sài Gòn

Ngay tại khu vực Trung tâm quận 1 - Trái tim của thành phố trẻ, 3 toà căn hộ 39 tầng ngự trên “khu đất vàng” đang làm nức lòng người dân đất Sài thành. Đây chính là món quà dành cho những cư dân mong muốn sống giữa khu trung tâm nhộn nhịp mà vẫn có được không gian thoáng rộng, trọn vẹn tiện ích.

Quận Nhất Sài thành – Sức nóng từ lịch sử đến mai sau

Trung tâm quận Nhất – hay còn gọi là “lõi trung tâm Sài Gòn - Gia Định” vốn được tập trung "trau chuốt" từ lịch sử, là địa danh tự ngàn xưa luôn gắn với sự sầm uất và danh giá. Cố nhân hay người đương thời đều đưa ra lời khuyên cho bất cứ ai tới Sài Gòn rằng: Quận 1 là địa chỉ cho mọi nhu cầu. Bởi, nơi đây là chốn sầm uất bậc nhất Sài Thành. Nhiều năm vật đổi sao dời, vẫn chỉ Quận 1 là địa chỉ bất biến cho sự phồn thịnh của mảnh đất này. Sống, làm việc hay tận hưởng, xưa hay nay, vẫn Quận Nhất là nhất. Đó là lý do tới ngày nay, cả người dân Sài Gòn hay người dân từ khắp nơi sau nhiều năm sinh sống và tích luỹ đều khởi sinh ý định tìm kiếm một chốn sống xứng tầm nơi Quận Nhất.

The Grand Manhattan (CĐT Novaland) – Viên kim cương xanh đẳng cấp vượt trội

Xuất hiện giữa trung tâm Quận 1 như một biểu tượng mới của thành phố, The Grand Manhattan khẳng định vị thế là một dự án bất động sản hạng sang tầm cỡ quốc tế được phát triển trên diện tích 14.000m2, trong đó 4200m2 diện tích dành cho các hạng mục cảnh quan. Mang biểu tượng "Viên kim cương xanh", The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ là tài sản quý hiếm, đắt giá định vị đẳng cấp cho giới thượng lưu.

Vị trí là thế mạnh tuyệt đối của The Grand Manhattan. Toạ lạc tại 100 Cô Giang - Quận 1, dự án thuộc tuyến đường huyết mạch giao điểm giữa 2 tuyến phố Cô Giang - Cô Bắc, thuận tiện di chuyển vào khu trung tâm thành phố và kết nối nhanh chóng tới các quận lớn như Quận 3, Quận 5 và thành phố mới Thủ Đức. Nơi đây kế cận các địa điểm trọng yếu của thành phố như Chợ Bến Thành, công viên 23/9 hay nhà thờ Đức Bà.

Sở hữu vị trí độc tôn, The Grand Manhattan mang đến tầm nhìn rộng mở, bao quát cả khu vực trung tâm sôi động của “thành phố không ngủ”. Đây là giá trị xác định đẳng cấp vị trí của dự án. Khi cư dân được sống tại một trong những tuyến đường sôi động bậc nhất, tận hưởng view trung tâm thành phố tuyệt đẹp từ logia các căn hộ và vẫn đủ riêng tư đẳng cấp.

Những không gian xanh trong nội khu thân thiện với môi trường là một thế mạnh khác của The Grand Manhattan. Đây là điều không dễ kiếm tìm tại bất kỳ một dự án trung tâm nội thành nào, chưa kể đến khu vực “đất vàng” đặc biệt hiếm có. Song song, trong thiết kế mỗi căn hộ The Grand Manhattan đều có khoảng không gian xanh mát gần gũi với thiên nhiên. Hệ thống kính Low-E cho phép đón ánh sáng tự nhiên ngập tràn trong không gian sống. Giữa chốn nhộn nhịp tâm điểm của Sài Gòn phồn hoa, các căn hộ The Grand Manhhatan kiêu hãnh khi sở hữu khoảng xanh đắt giá cùng tầm nhìn khoáng đạt về phía các biểu tượng của Sài Gòn, mang lại cho chủ nhân tầm nhìn ‘triệu đô’ hiếm nơi nào có được.

The Grand Manhattan có kết cấu gồm: 3 toà tháp cao 39 tầng cùng tổ hợp căn hộ cao cấp và khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế. Dịch vụ quản lý vận hành đẳng cấp, dự kiến được vận hành bởi thương hiệu quốc tế Savills Premium và Minor Hotels. The Grand Manhattan chính là cơ hội vàng để mang đến cơ hội sở hữu một cực phẩm - căn hộ hạng sang nơi trung tâm thành phố năng động.

Với những cư dân tương lai tại The Grand Manhattan, tài sản không chỉ là một căn hộ sang trọng mà còn là phong cách sống hiện đại đa chiều. Nơi đây, những cư dân yêu Sài Gòn Phố vừa được cảm nhận tinh hoa trung tâm lịch sử, vừa có không gian khoáng đạt để tận hưởng trọn hệ thống tiện tích đỉnh cao. Một cuộc sống mới, một vị thế mới đẳng cấp.

The Grand Manhattan đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng như: • Lịch thanh toán chỉ từ 10%, tối đa chỉ 20% đến khi nhận nhà • Ưu đãi Nova Membership 300 triệu đồng(*) • Ưu đãi “Đặc quyền cư dân The Grand Manhattan” 1% • Ưu đãi Novaloyalty lên tới 5% • Ưu đãi miễn phí dịch vụ quản lý 5 năm (*) Ưu đãi có điều kiện Thông tin về dự án The Grand Manhattan xin liên hệ: - Sàn giao dịch BĐS Novaland Hà Nội - 63,65 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Novaland Gallery, 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM