The Global City liên tiếp đón những cú hích tăng giá

Việc khai trương giai đoạn 1 của khu nhạc nước tại The Global City đang nhận được những phản hồi tích cực. Đâu sẽ là những cú hích tăng giá tiếp theo?

Theo Masterise Homes, The Global City trong tháng 9 đang đặc biệt thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng. Một phần bởi thị trường đang ấm lên sau tháng ngâu, kết hợp với điểm sáng về việc mở room tín dụng cho các ngân hàng, một phần là nhờ sức nóng của việc khai trương giai đoạn 1 của khu nhạc nước tại đại đô thị.

Có thể nói đây là một trong những cú hích đầu tiên cho giá trị của đại đô thị The Global City và phân khu nhà phố SOHO đang mở bán. Dự kiến, The Global City sẽ tiếp tục đón nhận nhiều động lực tăng giá đến từ những cột mốc tiện ích của dự án và cơ sở hạ tầng xung quanh.

Cuối 2022, đầu 2023

Theo kế hoạch, The Global City sẽ khai trương khu nhà mẫu kiêm trung tâm tiện ích phong cách sống (lifestyle hub) và đưa vào hoạt động toàn bộ hệ thống kênh đào nhân tạo dài 2km vào những tháng cuối năm 2022. Sau đó, dự kiến trong đầu năm 2023, toàn bộ hệ thống công viên cây xanh ven kênh sẽ được hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Đây sẽ là những “thỏi nam châm” thu hút du khách và người dân đến với The Global City, khẳng định “trung tâm mới” của TP.HCM. Hệ thống kênh đào cùng với khu nhạc nước, diện tích công viên và cây xanh xung quanh kênh đào và trung tâm tiện ích phong cách sống tạo ra một điểm đến vui chơi giải trí quy mô lớn hiếm có cho người dân thành phố hàng ngày sau giờ làm và mỗi dịp cuối tuần. Sức hút của những tiện ích đó phần nào vẽ nên bối cảnh sầm uất và nhộn nhịp của trung tâm mới của thành phố, khẳng định tiềm năng thương mại và giá trị thăng hạng trong tương lai của nhà phố SOHO.

Anh Hà - một nhà đầu tư tại TP.HCM chia sẻ: “Tôi đã chọn mua nhà phố SOHO từ hồi tháng 5, mới đây khi dự án khai trương khu nhạc nước và tổ chức đại nhạc hội The Fountain Festival thì có những người bạn của tôi ở Hà Nội đã liên hệ với tôi để hỏi về dự án này. Như vậy có thể thấy tiếng vang của sự kiện đang gia tăng đáng kể nhu cầu đầu tư của khách hàng vào The Global City. Tôi tin rằng dự án càng hoàn thiện thì nhu cầu này càng cao, từ đó gia tăng giá trị cho sản phẩm đầu tư của tôi.”

Từ 2023 đến 2024

Đây là khoảng thời gian The Global City tiếp tục triển khai những tiện ích hạ tầng quy mô lớn của đại đô thị như TTTM hạng A rộng 123,000 m2, bệnh viện và trường học quốc tế. Những công trình này khẳng định giá trị đáng sống và thúc đẩy giá trị đầu tư của The Global City.

Theo ước tính của Masterise Homes, với số lượng căn nhà phố, biệt thự và căn hộ chung cư hiện tại, quy mô dân cư tại đại đô thị này có thể lên tới 37,000 người, trở thành nguồn khách hàng tiềm năng dồi dào và giúp gia tăng giá thuê của khu nhà phố SOHO.

Từ 2025

The Global City có hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng bậc nhất khu Đông Sài Gòn: cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Đỗ Xuân Hợp - tuyến đường trục kết nối xuyên suốt thành phố mới Thủ Đức (Quận 9 cũ). Nhờ vị trí chiến lược đó, đại đô thị được hưởng lợi từ nhiều công trình giao thông huyết mạch đang được Chính phủ và TP.HCM đầu tư mạnh.

Trung tuần tháng 5/2022, Bộ GTVT giao cho Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chuẩn bị các phương án đầu tư mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến cao tốc hiện có mỗi năm tăng lưu lượng giao thông 10% không đáp ứng được nhu cầu đi lại nên VEC đầu tư toàn tuyến từ quý III/2022, mở rộng thành 8 làn xe từ điểm nút giao vành đai II TPHCM đến điểm giao với dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài khoảng 20 km. Dự kiến hết năm 2025, tuyến cao tốc mở rộng sẽ đi vào vận hành cùng lúc với khánh thành giai đoạn I sân bay Long Thành, dự án lớn nhất quốc gia về hạ tầng giúp TPHCM và các tỉnh “cất cánh” với bạn bè quốc tế, cạnh tranh với mô hình hub trung chuyển ở Singapore, Thái Lan…

Chỉ nói riêng sân bay Long Thành dự kiến phục vụ 100 triệu hành khách/năm khi đi vào hoạt động, chỉ cách TPHCM 40 km và phần lớn lượng hành khách đi/đến sân bay Long Thành đều qua con đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng thì biết lưu lượng giao thông chủ lực trên cung đường này nhiều thế nào. Hiện cao tốc 4 làn đường đã quá tải, mỗi ngày phục vụ khoảng 45.000 - 50.000 lượt xe (lễ tết tăng đến 60.000 lượt xe). Còn khi mở rộng, lưu lượng giao thông qua đây tăng gấp đôi kéo theo các giá trị thương mại, dịch vụ của tuyến đường này tăng lên nhiều lần.

Bên cạnh đó, cũng trong thời gian này, các tuyến đường quanh dự án dự kiến sẽ hoàn thiện quy hoạch mở rộng như đường Đỗ Xuân Hợp lên 60m, đường Nguyễn Duy Trinh lên 30m, đường Liên Phường kết nối xuyên tâm, tuyến Metro số 1, đường vành đai 2 và nút giao An Phú.

Đây là nút giao được TPHCM đầu tư gần 4000 tỉ đồng với thiết kế 3 tầng thật độc đáo (đảo elip), đỉnh tháp cao 36m. Công trình này dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2025, cùng thời điểm đưa vào khai thác cao tốc Long Thành - Dầu Giây mở rộng. Giới bất động sản TPHCM đồng tình rằng nút giao này sẽ tôn thêm giá trị cho khu vực trung tâm phía Đông, thu hút lưu lượng giao thông trong khu vực và gia tăng giá trị lan tỏa cho các dự án như The Global City gần đó.

Tác động “ngoại”

Một động lực tăng giá khác của The Global City, theo ông Gibran Bukhari – Giám đốc khối Kinh doanh, Masterise Homes chính là dòng vốn ngoại. “Hiện chúng tôi đã có kế hoạch “xuất khẩu” những sản phẩm cao tầng của The Global City ra các thị trường quốc tế, thông qua hợp tác với Druce,” ông Gibran nói. “Hơn 2 năm qua, nhu cầu đầu tư bất động sản của các khách hàng nước ngoài vào thị trường Việt Nam ít nhiều có sự giảm sút do dịch bệnh. Khi thế giới đang dần mở cửa trở lại, Masterise Homes tự tin mang những sản phẩm đẳng cấp quốc tế của mình ra thị trường quốc tế để giới thiệu và thu hút đầu tư. Tệp khách hàng nước ngoài đó sẽ góp phần tăng sức nóng và giá trị đầu tư của The Global City.”

The Global City là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners. Với quy mô 117,4ha, The Global City được định vị trở thành một khu đô thị biểu tượng của toàn khu vực Đông Nam Á, một trung tâm mới của TP.HCM với đầy đủ các tiện ích, hứa hẹn mang đến một không gian sống tiện nghi và hiện đại theo chuẩn quốc tế cho cư dân nói riêng. Tìm hiểu thêm về The Global City tại đây.