The Diamond Residence - 'Top 5 Dự án đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023'

Ngày 15/3, tại Lễ vinh danh thương hiệu Bất động sản dẫn đầu 2023-2024 và Diễn đàn Bất động sản mùa xuân lần thứ IV do Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) tổ chức, tổ hợp căn hộ cao cấp The Diamond Residence (25 Lê Văn Lương, Hà Nội) đã được tôn vinh “Top 5 Dự án đô thị và nhà ở chất lượng nhất năm 2023”.

Tọa lạc tại vị trí "vàng" ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, tổ hợp căn hộ cao cấp The Diamond Residence sở hữu không gian thoáng đãng và tầm nhìn đô thị đắt giá mà rất ít dự án có được, nhờ vào hạ tầng giao thông phát triển của khu vực trung tâm phía Tây Thủ đô cùng hệ thống trường học danh tiếng, công viên và hồ điều hòa ở khu vực lân cận.

The Diamond Residence tạo nên những "dinh thự trên không" với 2-3 mặt thoáng cùng trần cao, tường kính lớn và không gian sinh hoạt chung rộng rãi giúp lấy tối đa ánh sáng tự nhiên và kết nối với thiên nhiên qua lôgia rộng lớn. Đây cũng chính là dự án hiếm hoi trong khu vực có trên 5 tầng hầm với tổng 1.900 chỗ đỗ xe nhiều hơn số lượng căn hộ, đồng thời được trang bị hệ thống định danh thông minh và dịch vụ đỗ xe hộ (valet parking), định hình đẳng cấp sống khác biệt cho các chủ nhân căn hộ.

Bên cạnh đó, The Diamond Residence cung cấp cho các chủ nhân đầy đủ các tiện ích thời thượng phù hợp với phong cách sống hiện đại như 5 tầng trung tâm thương mại sang trọng, vườn thượng uyển, kính viễn vọng quan sát thiên nhiên kỳ thú… Chủ nhân càng an tâm khi dự án đảm bảo pháp lý, sổ hồng trao tay khi sở hữu căn hộ, đảm bảo cả mục đích an cư lẫn đầu tư.

Chương trình bình chọn “Thương hiệu bất động sản dẫn đầu 2023-2024” diễn ra trong thời gian từ ngày 01/11/2023 – 10/12/2023, với hơn 1.000.000 độc giả trên hệ thống Reatimes.vn và Hội đồng bình chọn trực tiếp, độc lập, khách quan, bao gồm các nhà báo theo dõi lĩnh vực kinh tế - xây dựng - bất động sản; các chuyên gia kinh tế - luật - quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - bất động sản hàng đầu của Việt Nam, nhằm ghi nhận, tôn vinh những chủ đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ bất động sản uy tín, những dự án điểm sáng trên thị trường ở các loại hình.