The Diamond Residence - nơi tôn vinh đẳng cấp sống thượng lưu

Tọa lạc tại trung tâm của khu vực phía Tây thành phố, tổ hợp The Diamond Residence luôn hướng đến mục tiêu tạo nên những căn hộ sang trọng và hiện đại, đem tới phong thái và chất lượng sống khác biệt, xứng tầm cho cộng đồng tinh hoa và thành đạt của Thủ đô.

Kiến tạo không gian sống thượng lưu, đẳng cấp

Thời gian qua, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều chuyển biến, khi hầu hết nhà đầu tư dành nhiều sự quan tâm hơn tới những sản phẩm đa tiện ích với trải nghiệm trọn vẹn, độc đáo và cá nhân hóa. Tọa lạc tại ngã tư vàng Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy với những đặc quyền được “may đo” dành riêng cho giới thượng lưu, tổ hợp The Diamond Residence chính là tâm huyết của chủ đầu tư nhằm mang đến cho khách hàng không chỉ một sản phẩm bất động sản siêu sang mà còn theo kèm là những dịch vụ chất lượng cao nhất, đẳng cấp nhất, góp phần nâng tầm chuẩn mực sống của giới tinh hoa.

Nếu từng được trải nghiệm Valet Parking tại những khách sạn 5 sao hay các biệt thự lộng lẫy hàng đầu thế giới, hẳn chủ nhân căn hộ sẽ phải bất ngờ và hài lòng với dịch vụ đỗ xe Valet Parking được cung cấp đặc quyền tại The Diamond Residence. Trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chủ nhân căn hộ sẽ không còn phải lo lắng về việc đỗ xe vào bãi, khi đã có nhân viên phụ trách tận tình đón tiếp tại sảnh chờ và trực tiếp lái xe về vị trí quy định.

Bãi đỗ xe với 5,5 tầng hầm của tổ hợp The Diamond Residence cũng sẽ mang tới những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ nhờ không gian rộng lớn được thiết kế khoa học, đảm bảo thông thoáng và an toàn tuyệt đối khi tích hợp nhiều công nghệ tân tiến và hệ thống an ninh 24/7, dễ dàng phát hiện và xử lý các sự cố. Mọi cư dân cũng sẽ dễ dàng tìm được vị trí phù hợp nhất, đặc biệt với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tình.

Dinh thự khẳng định chất chủ nhân tinh hoa

Để làm nên một sản phẩm “khác biệt - đẳng cấp - chất lượng” này, Tập đoàn tư vấn kiến trúc hàng đầu thế giới P&T Group với 150 năm kinh nghiệm đã phải dày công nghiên cứu, sáng tạo nhằm biến The Diamond Residence trở thành những tuyệt tác đích thực, đảm bảo định hình nên cá tính và giá trị của mỗi chủ nhân căn hộ.

Sở hữu căn hộ tại The Diamond Residence chính là sở hữu một “dinh thự trên không” với diện tích lớn, gần gũi với thiên nhiên, đi kèm với những dịch vụ thượng hạng độc quyền theo tiêu chuẩn 5 sao của các các khách sạn hàng đầu, bao gồm dịch vụ quản gia, giặt ủi, các tiện ích nhà thông minh Smarthome cho đến chăm sóc sức khỏe và bác sĩ gia đình… Logia với diện tích rộng lớn lên tới 8 m2 sẽ là nơi mỗi gia đình có thể thỏa thích sáng tạo thành những khu vườn nhỏ xanh mát hay trở thành nơi thư giãn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Cùng với đó, 100% căn hộ luôn đảm bảo ngập tràn ánh sáng tự nhiên với từ 1 đến 2 mặt thoáng sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực và tươi mới mỗi ngày.

Khi bước chân ra khỏi không gian riêng tư, mọi cư dân sẽ có cơ hội được tận hưởng những tiện ích chất lượng hàng đầu, như bể bơi tiêu chuẩn Olympic, vườn yoga, đường dạo massage, đài quan sát thiên văn… Cuối tuần, cả nhà có thể lựa chọn các hoạt động phù hợp để thư giãn bên nhau, gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, nâng cao sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Đây cũng là những tiêu chí hàng đầu mà chủ đầu tư mong muốn gây dựng, nhằm tạo nên một “nơi chốn” có thể sánh ngang với những căn hộ sang trọng tiện nghi hàng đầu thế giới và trở thành biểu tượng mới của thành phố Hà Nội.

Có thể nói, lựa chọn an cư tại The Diamond Residence với những nét độc bản cùng những đặc quyền thượng lưu trong vị trí, kiến trúc và không gian sống, sẽ góp phần gây dựng nên lối sống cùng cá tính cho mỗi chủ nhân tinh hoa, những người luôn khao khát trải nghiệm những sản phẩm cao cấp ngay tại Thủ đô.

Hiện tại, khách hàng đặt mua căn hộ và ký hợp đồng mua bán căn hộ theo thỏa thuận đặt cọc sẽ được nhận Gói miễn phí dịch vụ quản lý 1 năm kể từ thời hạn bàn giao căn hộ. Bên cạnh đó, khách hàng mua nhà sẽ được tặng thêm Gói nội thất có trị giá lên tới 150 triệu đồng. Ngoài ra khách hàng và người thân khi mua từ 2 căn hộ trở lên sẽ được chiết khấu 1% trên giá bán căn hộ tại thời điểm mở bán. The Diamond Residence cũng đang áp dụng những chính sách hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng lên tới 65% giá trị căn hộ (bao gồm VAT). Chi tiết xin liên hệ tại: The Diamond Residence – 25 Lê Văn Lương, Hà Nội Hotline: 088 9955 688 Website: https://brgdiamond.vn/