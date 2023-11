The Diamond Residence – Định hình phong cách sống chủ nhân

Đối với giới đầu tư bất động sản hạng sang, không khó để tìm kiếm những dự án đạt chuẩn để khẳng định giá trị của chủ nhân như biệt thự liền kề, villa sân vườn…, tuy nhiên việc lựa chọn những bất động sản mới mang tính bứt phá khỏi khuôn mẫu chung trở thành biểu tượng cho phong cách sống đẳng cấp đặc biệt trong nội đô lại không dễ dàng.

The Diamond Residence (25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) là tổ hợp dự án được kiến tạo để hình thành phong cách sống chất cho những chủ nhân tìm kiếm một không gian vượt chuẩn mực.

Được lựa chọn là “Dự án đáng sống năm 2023” nhưng tổ hợp dự án The Diamond Residence còn hội tụ nhiều ưu điểm vượt qua chuẩn mực của một nơi đáng sống. Từ vị trí, quy mô diện tích căn hộ, tiện ích đẳng cấp, không gian sống xanh đầy tiện nghi đều được nhà phát triển dự án chú tâm kiến tạo mang đến chuẩn mực sống vượt trội cho một sản phẩm bất động sản hạng sang, tạo ra trải nghiệm sống đầy khí chất cho các chủ sở hữu.

Vị trí đắc địa và pháp lý rõ ràng – nền tảng vững bền cho mọi bất động sản

Tọa lạc tại vị trí “vàng”, tiếp giáp với hai mặt phố, The Diamond Residence sở hữu tối đa mặt thoáng và tầm nhìn đô thị đắt giá mà rất ít dự án khác có thể cạnh tranh. Bên cạnh đó, các chủ sở hữu được hưởng lợi bởi hạ tầng giao thông phát triển mới của khu vực trung tâm phía Tây, các trường học danh tiếng, công viên và hồ điều hòa khu vực lân cận.

Đặc biệt, chủ nhân sẽ an tâm bởi tính pháp lý rõ ràng, sổ hồng trao tay khi sở hữu căn hộ. Trong bối cảnh nguồn cung các căn hộ cao cấp ở nội đô ngày càng khan hiếm, tổ hợp The Diamond Residence đem đến cho chủ sở hữu sự an tâm khi không phải lo lắng về yếu tố pháp lý đảm bảo cả mục đích an cư và đầu tư vững bền.

Không gian sống đẳng cấp như “dinh thự trên không” tiêu chuẩn 5 sao

Để đáp ứng những tiêu chuẩn không gian sống khắt khe của giới tinh hoa, nhà phát triển dự án đã chú trọng thiết kế các căn hộ phong thủy hài hòa để đem đến một không gian sống đầy sinh khí, thông thoáng nhằm thu hút tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Với những lựa chọn căn hộ diện tích 160m2 – quy mô diện tích lớn hiếm có ở các dự án mới mở bán trong khu vực khi thị trường khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng sang mới hoàn thiện, chủ nhân của The Diamond Residence thực sự sở hữu “dinh thự trên không” với hai đến ba mặt thoáng. Những ô cửa kính tràn lớn giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và kết nối với thiên nhiên qua ban công rộng. Đồng thời, vườn thượng uyển trên cao là không gian xanh được điểm xuyết vào tổ hợp để tạo không gian xanh cho các chủ nhân thư giãn và tận hưởng cuộc sống.

Các “dinh thự trên không” của The Diamond Residence được thiết kế tương đương tiêu chuẩn phòng tổng thống tại các khách sạn 5 sao với sự đầu tư kỹ lưỡng từ kiến trúc đến nội thất sang trọng, chất lượng hàng đầu.

Chuẩn sống khác biệt nhờ tiện ích thông minh đặc quyền

The Diamond Residence là sự kết hợp hoàn hảo giữa dịch vụ tiện ích hạng sang, không gian sống đẳng cấp. Dự án cung cấp cho các chủ nhân đầy đủ các tiện ích thời thượng phù hợp phong cách sống hiện đại như bể bơi tiêu chuẩn Olympic, 5 tầng trung tâm thương mại sang trọng, kính viễn vọng quan sát thiên nhiên kỳ thú…chỉ đặc biệt dành cho các chủ sở hữu.

Là dự án hiếm hoi trong khu vực có trên 5 tầng hầm với tổng 1.900 chỗ đỗ phương tiện – nhiều hơn số lượng căn hộ, The Diamond Residence còn được trang bị hệ thống đỗ xe định danh thông minh, cùng với dịch vụ valet parking định hình đẳng cấp sống khác biệt cho các chủ sở hữu.

Có thể nói với những ưu thế tiện ích hạng sang kết hợp cùng không gian sống xứng tầm, sự bảo chứng về tính pháp lý minh bạch của căn hộ The Diamond Residence, đây xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho những chủ nhân tinh hoa tìm kiếm bất động sản để tận hưởng phong cách sống và khẳng định đẳng cấp./.

