The Calla: Khai mở cuộc sống thịnh vượng trung tâm thành phố biển Quy Nhơn

Nằm ở vị trí trung tâm của kinh tế, văn hóa và du lịch sầm uất của Quy Nhơn nhưng gần gũi thiên nhiên khi “tựa sơn hướng thủy”, The Calla mở ra cuộc sống hiện đại, đủ đầy tiện nghi cho những người trẻ năng động.

Miền sống tự nhiên bên dòng tài lộc núi – biển

Quy Nhơn là thành phố biển luôn hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ núi non, biển cả hòa quyện với nhau, tạo nên cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng. Cơ sở hạ tầng giao thông cũng có bước đột phá vượt bậc trong những năm qua đã làm thay đổi diện mạo của thành phố, kéo theo đó là sự ra đời của các dự án bất động sản chất lượng.

Ngay trung tâm thành phố, Chủ đầu tư Armo đã tâm huyết phát triển dự án The Calla. Được núi Vũng Chua che chắn phía sau và mặt hướng ra biển lớn Quy Nhơn, The Calla tích tụ vượng khí, mang đến tài lộc, đại cát cho gia chủ. Không chỉ vậy, với kết cấu 29 tầng cao, xung quanh không có các dự án cao tầng, cư dân The Calla có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố biển Quy Nhơn.

Đặc biệt, The Calla mang đến một không gian sống độc đáo, đẳng cấp, gần gũi với thiên nhiên nhờ diện tích sân vườn lên đến 90 m2. Tất cả căn hộ ở đây đều được thiết kế thông minh, thông thoáng, mang hơi thở của biển và rừng về bên trong căn hộ. Với số lượng sản phẩm giới hạn, những căn hộ sân vườn này khẳng định vị thế của gia chủ, mở ra cuộc sống khác biệt dành cho những người trẻ năng động.

Bên cạnh đó, nằm trong khu đô thị xanh Vũng Chua và tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 1D - tuyến đường huyết mạch với mật độ lưu thông lớn nhất Quy Nhơn, kết nối với các tuyến đường trọng điểm như Tây Sơn, Nguyễn Thái Học… The Calla là tâm điểm kết nối các tiện ích ngoại khu hiện đại trong khu vực. Trở thành cư dân của dự án, khách hàng vừa thừa hưởng hệ thống ngoại khu này, đồng thời trải nghiệm các tiện ích hiện đại ngay tại dự án như hồ bơi Sky Beach, Khu vui chơi trẻ em Paradise Kid, chăm sóc sức khỏe tại Pro Gym, mua sắm thỏa thích tại Shophouse…

Chỉ từ 170 triệu sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ

Mong muốn kiến tạo tổ ấm thịnh vượng cho những người trẻ yêu thích cuộc sống năng động, hiện đại, The Calla áp dụng rất nhiều ưu đãi, chính sách hấp dẫn để khách hàng dễ dàng sở hữu. Với sự đồng hành của Ngân hàng PvcomBank, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu khoảng 170 triệu đồng là có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án. Ngân hàng hỗ trợ tài chính đến 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% đến 12 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà.

Bên cạnh ưu thế về vị trí, thiết kế, tiện ích, The Calla còn thu hút đông đảo khách hàng nhờ pháp lý rõ ràng, sở hữu lâu dài và tốc độ xây dựng nhanh chóng. Hiện dự án đã xây dựng đến tầng 17 và Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ để có thể bàn giao cho cư dân vào Quý III/2023. Do đó, sở hữu căn hộ tại The Calla, khách hàng có thể yên tâm tài sản tích lũy và tiềm năng đầu tư sinh lời trong tương lai.

Dự án The Calla sẽ chính thức được công bố vào ngày 08/10/2022 tại Anya Premier Hotel Quy Nhơn - 44 An Dương Vương, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn. Duy nhất trong sự kiện, khách hàng có giao dịch thành công sẽ được tham gia chương trình bốc thăm may mắn với nhiều giải thưởng giá trị: 1 giải đặc biệt 5 chỉ vàng SJC, 1 giải nhất 3 chỉ vàng SJC, 1 giải nhì 2 chỉ vàng SJC, 3 giải ba, mỗi giải 1 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, khách hàng tham dự sự kiện có cơ hội nhận được: Máy giặt Electrolux 8kg, máy ép chậm Tefal, lò vi sóng Electrolux 23 lít….

Để biết thêm thông tin chi tiết và tham dự sự kiện, quý khách hàng liên hệ: Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối: Công ty Cổ phần Danh Khôi Miền Trung Hotline: 1900 1924 Website: https://thecalla.vn/