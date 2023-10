Thẻ ACB JCB Gold – giải pháp nhanh chóng cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn

Trong tay thẻ tín dụng JCB Gold từ ACB, người dùng có thể nhanh chóng xử lý các phát sinh tài chính bất ngờ nhờ tính năng rút tiền mặt miễn phí lên đến 100% hạn mức được cấp.

Xử lý dòng tiền cá nhân hiệu quả nhờ thẻ tín dụng đa năng

Trước đây, thẻ tín dụng thường chỉ được sử dụng với mục đích thay thế tiền mặt để thanh toán, đồng thời giúp người dùng có thể được chi tiêu trước, trả nợ sau… thì nay với nhiều tiện ích mới, người dùng thông minh có thể tối ưu hiệu quả của thẻ tín dụng trong việc quản lý dòng tiền.

Khi thanh toán bằng thẻ tín dụng, tất cả giao dịch được lưu lại và gửi đến khách hàng bảng sao kê vào mỗi tháng. Đây là cách giúp bạn quản lý chi tiêu khoa học hơn, là một trong những tiện ích mà chi tiêu bằng tiền mặt không thể sánh được.

Bên cạnh đó, việc thanh toán thường xuyên bằng thẻ tín dụng cho các nhu cầu cơ bản như điện, nước, tiền thuê nhà, đi chợ… và trả nợ đúng kỳ hạn (bằng một cách đơn giản là cài đặt chế độ trả nợ thẻ tự động vào một tài khoản thanh toán) sẽ giúp người dùng có lịch sử tín dụng tốt. Việc xây dựng lịch sử tín dụng tốt sẽ được ghi nhận tại CIC, và là nguồn tham khảo đáng tin để các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng cho bạn vay tiền với mức lãi suất hấp dẫn.

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ tín dụng hiệu quả còn giúp bạn xử lý các phát sinh tài chính bất ngờ nhờ tính năng rút tiền mặt miễn phí. Đây là tính năng lợi hại của thẻ tín dụng, nhất là vào thời điểm gần cuối tháng đa phần người dùng trẻ “rỗng túi” vì chưa kịp nhận lương.

Thay vì phải chật vật xoay sở tiền mặt mà đôi khi mức lãi suất cao ngất ngưỡng tính theo ngày, bạn có thể dùng thẻ tín dụng để có nhanh một số tiền từ ngân hàng với mức lãi suất dễ chịu, xử lý công việc nhanh chóng và hoàn trả khoản tiền dễ dàng mà không cần bổ sung thêm các giấy tờ gì khác.

Thẻ JCB GOLD từ ACB, công cụ đắc lực cho những lúc “âm tiền”

Để hỗ trợ người dùng cá nhân quản lý dòng tiền hiệu quả và an toàn, ACB đã kết hợp cùng JCB cho ra mắt dòng thẻ JCB GOLD, nổi bật với tính năng rút tiền mặt miễn phí và lên đến 100% hạn mức được cấp. Với mức lãi suất thẻ hấp dẫn chỉ 28%/năm (con số cạnh tranh so với mặt bằng chung) thì việc rút tiền mặt từ JCB ACB trở thành một công cụ khá an toàn và là cứu tinh khi bạn cần một nguồn tài chính ngắn hạn.

Không chỉ nổi bật với tính năng ứng tiền mặt miễn phí, dòng thẻ tín dụng JCB ACB còn cho phép người dùng trả góp trên khoản rút tiền mặt đã thực hiện hoàn toàn miễn lãi với mức phí vô cùng cạnh tranh, linh hoạt chuyển đổi thông qua ứng dụng ACB ONE, tổng đài CSKH hoặc tất cả CN/PGD của ACB cực kì nhanh chóng. Chưa hết, ACB JCB Gold còn sở hữu tiện ích trả góp giao dịch chi tiêu 0% lãi phí (kỳ hạn 3 tháng) cho mọi giao dịch từ 3 triệu đồng, chủ động chuyển đổi trên ứng dụng ngân hàng ACB ONE. Khi chia nhỏ số tiền trong kỳ hạn 3 tháng, khách hàng sẽ dễ dàng “chốt deal” những món hàng mang giá trị lớn như smart phone, laptop, xe máy hoặc các gói tập gym dài hạn. Bên cạnh đó, người dùng cũng được tận hưởng giảm giá khi ăn uống tại hơn 100 nhà hàng liên kết với JCB, được ưu đãi khi mua sắm tại Uniqlo hay đặt khách sạn, vé máy tại các nền tảng phổ biến như Agoda/Traveloka… Đặc biệt với những thương hiệu đến từ Nhật Bản (như các nhà hàng sushi/sashimi chẳng hạn) thì thẻ JCB từ ACB luôn mang đến những ưu đãi cực tốt, giúp người dùng vừa tiết kiệm, vừa được hoàn tiền.

Có thể thấy ACB JCB Gold sở hữu nhiều tính năng và tiện ích dành cho cả thanh toán không tiền mặt. Đó cũng là lý do thẻ ACB JCB nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khách hàng cá nhân. Đến hết năm 2002, tổng số thẻ tích lũy ACB JCB đạt hơn 500 nghìn thẻ với doanh số giao dịch tăng trưởng 59% so với 2021, trong đó riêng tổng chi tiêu của chủ thẻ tín dụng tăng 107%.

Những con số không biết nói dối, và đó cũng là lý do để ACB 5 năm liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng vinh danh từ JCB. Trong năm 2023, JCB trao cho ACB 4 danh hiệu lớn: Ngân hàng dẫn đầu về phát hành thẻ mới 2022, Ngân hàng dẫn đầu về Thẻ tích lũy 2022, Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2022, Ngân hàng dẫn đầu về Thẻ tích lũy kích hoạt 2022.

Qua mỗi năm, ACB liên tiếp nằm trong tốp đầu các đối tác ngân hàng nhận được nhiều giải thưởng quan trọng, là minh chứng cho sự nỗ lực phát triển không ngừng của ngân hàng trong việc đem lại sản phẩm thẻ vượt trội cùng trải nghiệm ưu việt nhất dành cho khách hàng.