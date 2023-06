Thay van tim qua da, cụ bà 68 tuổi xuất viện chỉ sau 2 ngày

Nhập viện trong tình trạng khó thở, thường xuyên mệt mỏi khi gắng sức, bà Vân được các bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh can thiệp thay van động mạch chủ qua da. Bà xuất viện chỉ sau 2 ngày điều trị, thay vì mổ mở phải cưa xương ức và nằm viện hàng tuần.

Cách đây 3 tháng, bà Nguyễn Thị Vân (68 tuổi, Hà Nội) xuất hiện triệu chứng khó thở, lúc ngủ phải há miệng để thở, thường xuyên mệt mỏi khi gắng sức nên đến khám chuyên khoa Hô hấp tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Nghe tim bệnh nhân có tiếng thổi, bác sĩ khuyên bà khám chuyên sâu tim mạch. Qua siêu âm, bác sĩ khoa tim mạch chẩn đoán bà bị hẹp khít van động mạch chủ nặng, cần can thiệp sớm tránh biến chứng.

Đầu tháng 6, BSCKI Nguyễn Đức Hưng, Phó khoa Tim mạch cho biết, bệnh nhân Vân đã được thay van động mạch chủ qua da thành công. Lần tái khám gần đây bà cho biết, các triệu chứng khó thở, mệt mỏi khó chịu trước đó giảm dần và biến mất, van tim mới ổn định, sức khỏe phục hồi tốt.

Theo bác sĩ Hưng, trước đây, phương pháp kinh điển thường được áp dụng điều trị trong trường hợp của bà Vân là phẫu thuật tim hở. Bệnh nhân phải cưa xương ức nên có nguy cơ ảnh hưởng hô hấp, để lại sẹo, thời gian nằm viện và phục hồi lâu. Đặc biệt, bệnh nhân sau thay van mổ mở phải dùng thuốc chống đông và cần ăn uống kiêng khem kĩ càng.

Kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (còn gọi là thay van động mạch chủ qua đường ống thông - TAVI) được xem là xu hướng tiên tiến nhất trong điều trị thay van động mạch chủ, hiện đang được ứng dụng hiệu quả tại BVĐK Tâm Anh. Đây là kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, nhẹ nhàng và hiệu quả với nhiều ưu điểm. Các bác sĩ dùng một ống thông luồn từ đùi theo đường mạch máu đến van động mạch chủ bị hẹp. Dưới sự quan sát qua hệ thống robot chụp mạch tân tiến Artis Pheno trong phòng can thiệp Hybrid hiện đại, mạch máu sẽ hiện rõ nhờ công nghệ xóa nền, giúp bác sĩ xác định và đưa van đến vị trí chính xác. Van nhân tạo được đẩy ra khỏi ống thông bung ra và hoạt động thay thế van tim đã hỏng.

So với mổ mở, thủ thuật thay van động mạch chủ qua da tuy có giá thành cao hơn, hiệu quả ngang bằng, nhưng nhẹ nhàng hơn nên rút ngắn thời gian hồi phục. Người bệnh không cần cưa xương ức, không chạy máy tim phổi nhân tạo tuần hoàn ngoài cơ thể, không gây mê toàn thân, giảm thiểu nguy cơ biến chứng. Can thiệp chỉ qua một ống thông nên bệnh nhân giảm mất máu, giảm đau, có thể xuất viện sau 2-3 ngày, nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Bác sĩ Hưng nhận định, để đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn cho bệnh nhân, can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đánh giá toàn bộ đặc điểm ca bệnh, những nguy cơ có thể xảy ra. Trước khi can thiệp, người bệnh sẽ được chụp cắt lớp vi tính hệ mạch máu và buồng tim để lựa chọn kích cỡ van và góc thả tối ưu để đảm bảo chính xác tuyệt đối. Van động mạch chủ của bà Vân bị vôi hóa nên van mới cần được tính toán để ép sát toàn bộ lá van vào thành mạch, giúp mang lại kết quả tối ưu mà không có biến chứng xảy ra.

Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào sự phối hợp đồng bộ, linh hoạt, chặt chẽ và chính xác tuyệt đối của ekip thực hiện trong việc sử dụng máy tạo nhịp tần số, hạ huyết áp, căn chỉnh van tối ưu… Yêu cầu khắt khe đặt ra là người phụ thứ 2 phải bơm bóng và bung nở van đúng thời điểm. Do chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc bung nở van giữa người chính và người phụ thứ 2 có thể làm trật vị trí van, di lệch van hoặc hở cạnh van, ảnh hưởng tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Hưng lưu ý, sau thay van động mạch chủ qua da, người bệnh cần giữ gìn vệ sinh răng miệng, thân thể để tránh trường hợp van bị nhiễm trùng. Người bệnh có thể sinh hoạt và ăn uống như bình thường, không cần hạn chế thể lực.