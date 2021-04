Thanh tra vào cuộc kiểm tra dự án chung cư xây không phép giữa Thủ đô

TPO - Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội vào cuộc kiểm tra công trình nhà ở cao tầng C1-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức sau khi bị phát hiện xây dựng phần hầm không phép với diện tích "khủng" 6.177m2.

Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội – Đặng Tất Đạt vừa ký văn bản thông báo kiểm tra hoạt động xây dựng công trình nhà ở cao tầng C1-CT, C2-CT thuộc dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức) do Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc làm chủ đầu tư.

Theo đó, đoàn kiểm tra gồm Thanh tra Sở Xây dựng, đại diện UBND quận Hoài Đức, đại diện UBND xã An Khánh, xã Vân Canh. Thời gian kiểm tra vào ngày 6/5 tới.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra điều kiện khởi công (hồ sơ pháp lý); Kiểm tra việc thi công xây dựng theo giấy phép xây dựng, quy hoạch và hồ sơ thiết kế được cấp thẩm quyền phê duyệt; Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, việc mua bảo hiểm của các bên tham gia thực hiện dự án theo quy định.

Lãnh đạo Đội quản lý Trật tự xây dựng huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, sau thông tin phản ánh của báo chí về việc xây dựng không phép tại tòa nhà chung cư C1-CT, ngày 20/4 đội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony.

“Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, đối với công trình xây dựng yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng. Tại thời điểm kiểm tra, ô đất có ký hiệu C1-CT Khu đô thị An Lạc Green Symphony, chủ đầu tư đang tổ chức thi công phần hầm không phép với diện tích 6.177m2”, biên bản vi phạm nêu rõ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh – Chủ tịch UBND xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, sau khi lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với công trình xây dựng không phép tại dự án Khu đô thị An Lạc Green Symphony, UBND xã đã yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động thi công tại công trình này.

Như Tiền Phong thông tin, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng thời gian Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc đã cho thi công rầm rộ phần hầm tòa nhà chung cư C1-CT.

Theo ghi nhận của PV, tại dự án An Lạc Green Symphony đã hoàn thiện nhiều khu liền kề và đang quây rào thi công móng tòa nhà chung cư C1-CT. Ở đây, 2 cẩu trục đang hoạt động cùng gần trăm công nhân đang thi công tấp nập. Theo quan sát, sàn bê tông đã được đổ, nhiều hạng mục cốt thép được dựng sẵn.

Liên quan tới công trình xây dựng không phép tại dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận, chủ đầu tư đã gửi hồ sơ lên Sở để xin cấp phép xây dựng cho công trình chung cư trên. Lý do công trình chưa được cấp phép là do, dự án này đã có điều chỉnh quy hoạch (trước đây là dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh - PV) nên Sở Xây dựng đang phải chờ ý kiến từ Sở Tài nguyên Môi trường mới hoàn thành được thủ tục cấp phép.