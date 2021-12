'Thành phố ngôi sao Beverly Hills' thu nhỏ tại Vinhomes Grand Park

The Beverly – dự án căn hộ cao cấp nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park phía Đông TPHCM vừa ra mắt đã gây sốt thị trường. Thừa hưởng những lợi thế duy nhất cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng xa hoa vượt trội, The Beverly là nơi an cư xứng tầm của giới tinh hoa.

Nơi an cư xứng tầm Nói đến Hollywood lộng lẫy, không thể không nhắc đến Beverly Hills – thành phố được mệnh danh giàu có nhất nước Mỹ; vùng đất mà những căn biệt thự xa xỉ, toà căn hộ triệu đô đắt giá dành cho những siêu sao từ khắp nơi trên thế giới hội tụ. Cách kinh đô giải trí Hollywood không xa, Beverly Hills cũng chẳng khác nào "thành phố ngôi sao" của thế giới khi những minh tinh hàng đầu đều lựa chọn sống và nghỉ ngơi tại đây. Beverly Hills gây ấn tượng bởi những ngọn đồi thoai thoải đẹp như tranh, cánh rừng xanh mướt ôm trọn thành phố, khí hậu ấm áp phù hợp để nghỉ ngơi quanh năm. Tại Việt Nam, Beverly Hills thu nhỏ được tái hiện ngay giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park, với dự án căn hộ cao tầng The Beverly. Là sản phẩm căn hộ cao cấp nhất Đại đô thị Vinhomes Grand Park, The Beverly thừa hưởng những lợi thế và giá trị khác biệt nhất, được ví như "thành phố ngôi sao" tại đại đô thị phía Đông TPHCM. Toạ lạc tại cửa ngõ Vinhomes Grand Park, The Beverly có khả năng kết nối thuận lợi và nhanh chóng. Từ các toà căn hộ, cư dân có thể di chuyển tới mọi điểm đến trọng yếu của thành phố dễ dàng thông qua tuyến đường huyết mạch Long Phước, Nguyễn Xiển hay qua Vành đai 3, cao tốc Long Thành – Dầu Giây đến các thành phố vệ tinh như Vũng Tàu, Bình Dương, Phan Thiết… một cách dễ dàng. Các toà căn hộ The Beverly cũng là sản phẩm duy nhất có hướng nhìn trực diện Đại công viên 36ha. Tất cả các hạng mục đậm chất sinh thái như Công viên dã ngoại với bờ cát trắng, hàng dừa xanh dài gần 1km, Thảm cỏ trung tâm khổng lồ, Công viên Ánh sáng, Công viên dưỡng sinh… đều thu trọn trong tầm nhìn. Không gian sống rộng mở, thoáng đãng, đón trọn tầm view tuyệt đẹp cùng nguồn không khí trong lành từ đại công viên 36ha và gió mát từ sông Đồng Nai, sông Tắc đem lại giá trị "nghỉ dưỡng kép" hiếm có cho The Beverly, mở ra cuộc sống thư thái cho cư dân. Bên cạnh đó, The Beverly cũng là dự án hiếm hoi sở hữu dải công viên ngay trước sân nhà với đài phun nước, đường dạo uốn lượn, bãi cát trắng mịn, hệ tiểu cảnh cây cỏ nhiệt đới đa dạng cho cuộc sống đậm chất nghỉ dưỡng đỉnh cao. Tái hiện phong cách sống nghỉ dưỡng khác biệt Lấy cảm hứng từ thành phố Beverly Hills phồn hoa nên The Beverly – Vinhomes Grand Park cũng sẽ tái hiện những nét đặc trưng, mang hơi thở Beverly Hills vào từng trải nghiệm sống suốt 365 ngày dành cho cư dân. Theo đó, chủ đầu tư Vinhomes kiến tạo 2 công viên nội khu với nhiều nét đột phá trong thiết kế như tạo ra nhiều lớp và cao độ khác nhau nhằm đem đến trải nghiệm không gian thực như đang dạo bước trên những ngọn đồi Beverly Hills danh tiếng. Đây cũng là dự án duy nhất sở hữu 2 hồ bơi ngoài trời tại cả Công viên The Resort và The Star. Mang đậm chất nghỉ dưỡng nhiệt đới, công viên The Resort nổi bật với Bể bơi nước mặn Marina Pool, Bể bơi trẻ em, Bãi cát nhân tạo Hawaii, Thác nước, Vườn xích đu, Đại lộ ngôi sao, Thác tràn, Vườn suối sương mù… Trong khi đó, Công viên The Star tái hiện cuộc sống hưởng thụ hạng sang cùng chuỗi tiện ích độc đáo như Bể bơi vô cực 3 tầng, Thác tràn, Khu tập gym dưới nước, Quảng trường Ánh sáng, Sân khấu nhạc nước, Vườn nhiệt đới, Vườn suối sương mù… Nằm giữa lòng Vinhomes Grand Park có quy mô hơn 270ha, quy hoạch theo mô hình đại đô thị "all in one" tầm cỡ thế giới, The Beverly thừa hưởng cuộc sống an yên đủ đầy, đồng bộ, hiện đại, trọn vẹn mọi nhu cầu với trường liên cấp Vinschool, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec cùng Vincom Mega Mall ngay bên cạnh, VinBus xanh thân thiện hoàn thiện chất sống đỉnh cao, khác biệt. Với những lợi thế vượt trội, The Beverly sẽ không chỉ là nơi lý tưởng cho cuộc sống nghỉ dưỡng xứng tầm mà còn khẳng định giá trị tài sản độc nhất, hiếm có trên thị trường trong bối cảnh nguồn cung căn hộ tại TPHCM ngày càng khan hiếm. P.V