Thanh Hoá: Công bố kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn vụ nhiều học sinh nhập viện sau bữa trưa

TPO - Liên quan đến vụ nhiều học sinh của Trường tiểu học Điện Biên 1 (phường Điện Biên, TP Thanh Hoá) bị đau bụng phải nhập viện, theo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hoá, kết quả xét nghiệm mẫu lưu không có hoá chất và vi khuẩn.

Hơn 20 học sinh, giáo viên nhập viện và nhiều học sinh nghỉ học

Tối 28/12, UBND TP Thanh Hoá đã có báo cáo về vụ việc học sinh và giáo viên bị rối loạn tiêu hoá chưa rõ nguyên nhân sau bữa ăn bán trú xảy ra vào ngày 21/12/2023 tại Trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên (TP Thanh Hoá).

Theo báo cáo, Trường tiểu học Điện Biên 1, có 1.510 học sinh (32 lớp), trong đó có 1.447 học sinh đăng ký ăn bán trú. Nhà trường đã hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để cung cấp thực phẩm và chế biến suất ăn tại bếp ăn tập thể của nhà trường cho giáo viên và học sinh.

Về hồ sơ pháp lý, Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn có hồ sơ pháp lý, có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Trường tiểu học Điện Biên 1 đã ký Bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 21/12, bữa trưa tại Trường tiểu học Điện Biên 1, gồm có các món: Cơm trắng, chả cá chiên, canh bí đỏ nấu thịt lợn băm, cải ngọt xào thịt lợn, củ đậu (món tráng miệng); bữa phụ có cháo thịt lợn băm. Đến chiều tối 21/12/2023, xuất hiện một số giáo viên, học sinh có biểu hiện rối loạn tiêu hoá (đau bụng, nôn và tiêu chảy...). Qua thống kê đến hết ngày 26/12/2023, có 1 giáo viên và 20 học sinh phải nhập viện điều trị. Ngoài ra, theo báo cáo của nhà trường, có nhiều học sinh nghỉ học vào ngày 22/12/2023 (có các biểu hiện đau bụng, buồn nôn) để được gia đình theo dõi, chăm sóc.

Chỉ gửi xét nghiệm các mẫu lưu và lập biên bản vi phạm hành chính

Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 22/12, cơ quan chức năng đã có mặt tại Trường tiểu học Điện Biên 1, lấy các mẫu lưu thực phẩm của ngày 21/12 gửi đi xét nghiệm; UBND TP Thanh Hoá phối hợp với Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn để ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời, UBND TP Thanh Hoá đã có văn bản chấn chỉnh chung về công tác quản lý học sinh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tới các đơn vị...

Theo báo cáo của UBND TP Thanh Hoá, đến nay, tình hình sức khoẻ của 20 học sinh, 1 giáo viên phải nhập viện đã ổn định, nhà trường vẫn tổ chức các hoạt động dạy học và tổ chức hoạt động bán trú bình thường. Qua thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá, kết quả xét nghiệm (mẫu lưu) không có hoá chất và vi khuẩn.

"Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại Trường tiểu học Điện Biên 1 đã gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của giáo viên và học sinh nhà trường, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh học sinh gửi con ăn bán trú tại nhà trường"- báo cáo nêu.

Theo đó, UBND thành phố Thanh Hoá tiếp tục đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hoá khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường tiểu học Điện Biên 1 và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm nêu trên theo thẩm quyền. UBND thành phố Thanh Hoá sẽ tổ chức kiểm điểm để xem xét xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm nêu trên.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, sau bữa trưa ngày 21/12, nhiều học sinh của Trường tiểu học Điện Biên 1, phường Điện Biên (TP Thanh Hoá) bị nhập viện với các biểu hiện đi ngoài, đau bụng... Đến ngày 22/12, tiếp tục có học sinh phải nhập viện với các biểu hiện trên. Đáng chú ý, có nhiều học sinh biểu hiện đi ngoài, đau bụng trong đêm, gia đình xin nghỉ học cho con trong ngày 22/12, tự điều trị, chăm sóc ở nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngày 26/12, phụ huynh tiếp tục phát hiện khoai lang bị mốc xanh nên đã yêu cầu đổi món. Sau sự việc, nhiều phụ huynh đã tạm thời "cắt" ăn bán trú tại trường này...