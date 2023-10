Thành Chung, Tuấn Hải cùng dàn ‘phủi’ xuất hiện trong BST giày đá bóng mới của Jogarbola Vietnam

Với BST giày bóng đá mới Racer của Jogarbola Vietnam, ranh giới giữa bóng đá phủi và bóng đá chuyên nghiệp lại một lần nữa được xóa nhòa với sự xuất hiện của Thành Chung, Tuấn Hải bên cạnh 2 ngôi sao phủi của SHB FC.

Mới đây, người hâm mộ đã được dịp chứng kiến sự song hành của 2 thái cực phủi - chuyên nghiệp khi những gương mặt cầu thủ phủi và chuyên nghiệp nổi tiếng cùng kết hợp trong chiến dịch quảng bá dòng giày đá bóng Racer hoàn toàn mới của Jogarbola.

Những chân sút đã khá quen mặt như Thành Chung và Tuấn Hải của CLB Hà Nội đã xuất hiện bên cạnh 2 gương mặt Trương Minh Đức (Đức “Thủy lợi”) và Trần Trung Hiếu (Hiếu “Hino”) của CLB “phủi” SHB mang đến ấn tượng mạnh mẽ về sự giao thoa giữa bóng đá phủi và chuyên nghiệp, nơi các chân sút xuất sắc nhất - không phân biệt đang chơi bóng dưới hình thức nào - cùng xuất hiện trong một khung hình.

Việc mang cả cầu thủ chuyên nghiệp và cầu thủ phủi vào chiến dịch ra mắt sản phẩm mới đã khơi gợi sự chú ý của các fan bóng đá với mẫu giày đá bóng Racer mới của thương hiệu Nhật Bản Jogarbola VietNam..

Sau chiến dịch ra mắt Colorlux 2.0 năm 2021, đây là lần đầu tiên sau 2 năm Jogarbola VietNam hợp tác với các gương mặt cầu thủ để ra mắt dòng sản phẩm giày đá bóng mới. Theo chia sẻ của Jogarbola VietNam, Racer sẽ là mẫu giày lý tưởng cho lối chơi tốc độ, phù hợp với cả các cầu thủ chuyên nghiệp và các cầu thủ phủi với lối đá mạnh mẽ.

Racer nổi bật với 4 gam màu khác biệt

Cam, xanh navy, xanh ngọc, bạc chính là 4 mảnh ghép màu sắc độc đáo của Racer. Mỗi gam màu sẽ tương ứng với một cá tính khác nhau và phong cách đá khác nhau: Cam nhiệt huyết của Đức “Thủy lợi”, xanh trầm ổn như Tuấn Hải, Xanh lá bừng sức sống như Hiếu Hino và Ghi bứt phá như Thành Chung. Mỗi màu sắc của giày đá bóng Racer kết hợp với cách họa tiết vân dập nổi sẽ giúp các chân sút trở nên nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu.

Racer sử dụng chất liệu da Microfiber cao cấp

Tiếp nối truyền thống của các dòng giày bóng đá cao cấp, thương hiệu Nhật Bản Jogarbola VietNam tiếp tục sử dụng chất liệu da tổng hợp cao cấp Microfiber để sản xuất phần upper cho giày Racer. Loại da này được mô phỏng dựa trên cấu trúc của da thật và được tạo ra bằng cách dệt xuyên kim. Với chất liệu này, giày đá bóng sân cỏ nhân tạo Jogarbola Racer không chỉ nhẹ, giúp cầu thủ di chuyển linh hoạt hơn mà còn cực kỳ thoáng khí mà mang đến cảm giác chân thực, “đi như không đi”.

Bên cạnh đó, chất liệu da giày còn giúp giày sở hữu khả năng chống thấm nước, chống cháy, chống xước với độ bền cực cao. Vì thế, các chân sút có thể an tâm sử dụng sản phẩm bất chấp cường độ hoạt động cực kỳ mạnh mẽ của môn thể thao vua.

Racer - đôi giày có thiết kế đột phá

Sự đột phá về thiết kế của giày đá bóng Racer được thể hiện ở từng chi tiết giày. Đầu tiên, lưỡi gà giày được may liền ôm sát mu bàn chân, mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái trong mọi pha xử lý bóng - từ chuyền bóng, bứt tốc đến dứt điểm mà không lo bị văng giày trong quá trình sử dụng. Lưỡi gà may liền còn giúp hạn chế tối đa tình trạng lệch lưỡi gà và giúp bàn chân dễ dàng làm với phom giày mới hơn. Đặc biệt, giày lưỡi gà liền cũng được đánh giá là cung cấp nhiều không gian để xử lý bóng hơn so với giày lưỡi gà rời.

Nếu đã quen với những đôi giày đá bóng thông thường với hàng dây thắt đặt ngay giữa upper giày, bạn chắc chắn sẽ rất ấn tượng với kiểu dây giày thắt lệch của Jogarbola Racer. Dây giày thiết kế bất đối xứng một cách có chủ đích chính là chi tiết có tính đột phá nhất trong thiết kế của mẫu giày này, tạo nên một vẻ ngoài độc đáo, có 1-0-2 cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, bề mặt giày đá bóng Racer còn có các đường vân lượn sóng dập nổi hút mắt. Các đường vân chạy dọc thân giày này không chỉ đóng vai trò tô điểm cho vẻ ngoài nổi bật, mà còn tăng độ dính và ma sát bóng, giúp cầu thủ kiểm soát bóng tốt hơn, đặc biệt là trong các cú rê dắt.

Ngoài 3 ưu điểm nổi bật trên, form giày Racer cũng được đánh giá cao nhờ kiểu dáng thon gọn, thuôn dài ôm chân được "đo ni đóng giày" cho bàn chân của người châu Á. Bất kể bạn sở hữu bàn chân bè, dày hay đi tất chống trơn dày, bạn vẫn sẽ có cảm giác thoải mái mà không hề lỏng lẻo khi đi đôi giày này.

Với những ưu điểm về thiết kế, cấu trúc, giày đá bóng Racer hứa hẹn sẽ giúp cả các chân sút chuyên nghiệp và chân sút phủi thăng hoa trên mọi mặt sân.

Hiện BST giày bóng đá Racer đang được mở bán tại website jogarbola.com.vn và donglucsport.vn cũng như hệ thống cửa hàng bán lẻ của Động Lực trên toàn quốc.