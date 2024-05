Tham ô tài sản, 2 người phụ nữ ở Quảng Trị bị khởi tố

TPO - Hai người phụ nữ ở Quảng Trị bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về tội 'Tham ô tài sản' với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngày 12/5, Công an huyện Cam Lộ cho hay, đang điều tra 2 vụ án tham ô tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Công an huyện Cam Lộ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Loan (SN 1987, ở khu phố 3, phường 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra tội tham ô tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Châu Phong Thịnh-Chi nhánh tỉnh Quảng Trị (kinh doanh vật liệu xây dựng, đóng tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ).

Bước đầu, Công an huyện Cam Lộ xác định, Nguyễn Thị Thanh Loan là nhân viên thị trường kiêm thu hồi công nợ của chi nhánh công ty. Từ tháng 6 - 11/2023, lúc thực hiện nhiệm vụ thu hồi công nợ của công ty, Loan đã chiếm đoạt 320 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện, công ty đã có đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Cam Lộ.

Công an huyện Cam Lộ cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990, trú khu phố 1, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) để điều tra tội tham ô tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2022 - 9/2023, lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Cửa hàng trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Thu Nghĩa (kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, đóng xã Thanh An, huyện Cam Lộ), Hiền đã thu hồi công nợ của công ty rồi chiếm đoạt số tiền 130 triệu đồng.