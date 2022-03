Thảm đỏ BAFTA: Lady Gaga, Emma Watson cùng dàn mỹ nhân chuộng ‘thả rông’

Danh sách giải thưởng tại BAFTA 2022

Phim hay nhất

The Power of the Dog- WINNER

Belfast

Don't Look Up

Dune

Licorice Pizza

Phim Anh hay nhất

Belfast- WINNER

After Love

Ali & Ava

Boiling Point

Cyrano

Everybody's Talking About Jamie

House of Gucci

Last Night in Soho

No Time To Die

Passing

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Joanna Scanlan, After Love - WINNER

Lady Gaga, House of Gucci

Alana Haim, Licorice Pizza

Emilia Jones, CODA

Renata Reinsve, The Worst Person in the World

Tessa Thompson, Passing

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Will Smith, King Richard- WINNER

Adeel Akhtar, Ali & Ava

Mahershala Ali, Swansong

Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog

Leonardo DiCaprio, Don't Look Up

Stephen Graham, Boiling Point

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất

Ariana DeBose, West Side Story - WINNER

Caitríona Balfe, Belfast

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ruth Negga, Passing

Aunjanue Ellis, King Richard

Ann Dowd, Mass

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất

Troy Kotsur, CODA- WINNER

Mike Faist, West Side Story

Ciarán Hinds, Belfast

Woody Norman, C'mon C'mon

Jesse Plemons, The Power of the Dog

Kodi Smit-McPhee, The Power of the Dog

Đạo diễn xuất sắc nhất

Jane Campion, The Power of the Dog- WINNER

Aleem Khan, After Love

Ryusuke Hamaguchi, Drive My Car

Audrey Diwan, Happening

Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza

Julia Ducournau, Titane

Đạo diễn, Biên kịch, Nhà sản xuất đầu tay người Anh nổi bật

The Harder They Fall- WINNER

After Love

Boiling Point

Keyboard Fantasies

Passing

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất

CODA- WINNER

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

The Power of the Dog

Kịch bản gốc xuất sắc nhất

Licorice Pizza- WINNER

Being the Ricardos

Belfast

Don't Look Up

King Richard

Ngôi sao đang lên

Lashana Lynch -WINNER

Harris Dickinson

Millicent Simmonds

Kodi Smit-McPhee

Ariana DeBose

Kỹ thuật điện ảnh xuất sắc nhất

Dune- WINNER

Nightmare Alley

No Time To Die

The Power of the Dog

The Tragedy of Macbeth

Phim hoạt hình hay nhất

Encanto- WINNER

Flee

Luca

The Mitchells vs The Machines

Phim tài liệu hay nhất

Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)- WINNER

Becoming Cousteau

Cow

Flee

The Rescue

Phim không nói tiếng Anh hay nhất

Drive My Car- WINNER

The Hand of God

Parallel Mothers

Petite Maman

The Worst Person in the World

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất

Cruella- WINNER

Cyrano

Dune

The French Dispatch

Nightmare Alley

Trang điểm và làm tóc xuất sắc nhất

The Eyes of Tammy Faye- WINNER

Cruella

Cyrano

Dune

House of Gucci

Nhạc phim xuất sắc nhất

Dune - WINNER

Being The Ricardos

Don't Look Up

The French Dispatch

The Power of the Dog

Biên tập xuất sắc nhất

No Time To Die- WINNER

Belfast

Dune

Licorice Pizza

Summer of Soul (Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất

Dune - WINNER

Cyrano

The French Dispatch

Nightmare Alley

West Side Story

Âm thanh xuất sắc nhất

Dune - WINNER

Last Night in Soho

No Time to Die

A Quiet Place Part II

West Side Story

Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt xuất sắc nhất

Dune- WINNER

British Short Animation

Casting

Boiling Point

The Hand of God

King Richard

West Side Story