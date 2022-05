TC Group & Hyundai Motor giới thiệu xe điện IONIQ 5 tại Việt Nam

Ngày 26/4/2022, Tập đoàn Thành Công (TC Group) và Hyundai Motor chính thức giới thiệu sản phẩm xe điện IONIQ 5 với mục tiêu mang lại trải nghiệm sớm cho khách hàng và thị trường.

Ngày nay, nhân loại đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, các nguồn tài nguyên năng lượng dần cạn kiệt. Thực tế này yêu cầu thế giới phải chuyển hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thân thiện hơn với môi trường, trong đó ngành công nghiệp ô tô không thể nằm ngoài cuộc.

Trước những định hướng của chính phủ trong việc tập trung phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, TC Group cùng đối tác Hyundai Motor đã sớm triển khai nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển các mẫu xe điện, thân thiện môi trường mang thương hiệu Hyundai tại thị trường Việt Nam. Trong giai đoạn này, TC Group và Hyundai Motor lựa chọn sản phẩm IONIQ 5, mẫu xe điện cao cấp hiện đang được thị trường toàn cầu đánh giá cao để giới thiệu, mang lại những trải nghiệm đột phá cho khách hàng Việt Nam. TC Group và Hyundai Motor sẽ lắng nghe những phản hồi từ phía khách hàng, thị trường để tối ưu các phiên bản, hạ tầng trạm sạc trước khi đi vào sản xuất và phân phối trong thời gian sớm nhất.

IONIQ 5 - Sản phẩm xe điện chiến lược của TC Group & Hyundai Motor

IONIQ 5 là mẫu xe điện chiến lược của TC Group và Hyundai Motor trong lộ trình phát triển các dòng xe thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là sản phẩm đầu tiên sử dụng tên gọi IONIQ, thương hiệu mới được Hyundai Motor tách ra nhằm phát triển độc lập các mẫu xe sử dụng năng lượng xanh.

Cái tên IONIQ là sự kết hợp của “ion” - điện tích, nguyên tử và “Unique” - độc đáo. Sứ mệnh của IONIQ là làm nên những mẫu xe không chỉ thân thiện môi trường, giảm phát thải mà còn đảm bảo tính độc đáo, thời trang. IONIQ là sản phẩm phương tiện của thời đại mới, đại diện cho những giá trị về thẩm mỹ, tính năng cũng như sự chung tay cải thiện môi trường.

IONIQ 5 được xây dựng trên nền tảng E-GMP (Electric Global Modular Platform) sử dụng cho xe điện tiên tiến nhất của Hyundai. IONIQ 5 là mẫu xe thuần điện BEV (Battery Electric Vehicle) với hệ thống pin sạc có dung lượng 72,6kWh, đáp ứng cấu trúc điện kép 400V/800V tiên tiến bậc nhất, cho phép tương thích bộ sạc nhanh DC 350kW với tốc độ sạc từ 10 - 80% chỉ trong 18 phút và 56 phút với trạm sạc 50kW để sạc từ 20 - 80%. Nếu sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn AC 10,9 kW thì chỉ mất mất 6,6 giờ sạc đầy 100%.

IONIQ 5 được xem là mẫu xe điện chuẩn mực và tiên phong trong ngành ô tô điện nói riêng cũng như xu hướng phát triển ô tô trong tương lai với hàng loạt các giải thưởng danh giá. Mới đây nhất, IONIQ 5 nhận được bộ 3 giải thưởng Xe của năm, Xe điện của năm và Thiết kế xe của Năm trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế New York 2022 (World Car Award 2022). Trước đó, IONIQ 5 cũng nhận được các giải thưởng Xe của năm tại Đức, Anh, châu Âu.

Mẫu IONIQ 5 được giới thiệu tại Việt Nam sở hữu đầy đủ các công nghệ sạc pin cao cấp nhất của Hyundai, với công suất đạt 217 mã lực cùng Momen xoắn cực đại đạt 350Nm được cung cấp bởi 1 mô-tơ đặt trên trục sau. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 185 km/h và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,4 giây. Với đặc thù phản ứng tức thì của động cơ điện, công suất cùng Momen xoắn của chiếc xe sẽ đạt được ngay từ khi có tác động vào chân ga. Chiếc xe có khả năng di chuyển tối đa 450km cho 1 lần sạc với điều kiện vận hành thông thường.

Thiết kế ấn tượng Futuristic

IONIQ 5 sở hữu thiết kế đậm bản sắc tương lai, khác biệt hoàn toàn so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện hành của Hyundai. "IONIQ 5 là một tuyên bố về thiết kế mang đến cái nhìn lạc quan với những gì khách hàng có thể mong đợi trong kỷ nguyên xe điện mới", Ông Sang Yup Lee - Phó chủ tịch Hyundai Motor cho biết.

Ngoại thất IONIQ 5 dựa trên cảm hứng từ thiết kế Concept 45 với ngôn ngữ thiết kế có tên Parametric Dynamics (Động lực học tham số). Đây là cách tiếp cận thiết kế phi truyền thống bằng việc sử dụng các thuật toán hình học để tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số như một yếu tố thiết kế. Thay vì vẽ hoặc phác thảo truyền thống, kĩ thuật Parametric Dynamics sử dụng các đường nét, khuôn mặt, góc độ và hình dạng đã được tạo ra thông qua dữ liệu kỹ thuật số để tạo ra tính thẩm mỹ thiết kế táo bạo và cá tính chưa từng có.

Trên IONIQ 5, điều này được thể hiện qua các bề mặt sắc sảo, ca pô mượt mà, thuôn thả hình vỏ sò mà theo Hyundai "tối giảm số lượng khe hở giữa các tấm thân để tối ưu khí động học", tay nắm cửa dạng ẩn và cụm đèn chiếu sáng hình điểm ảnh cho cả trước và sau là những chi tiết nổi bật có thể kể đến. Mâm xe cũng là loại tối ưu khí động học với kích thước 20 inch.

Điểm nhấn dấu ấn của IONIQ 5 là thiết kế Parametric Pixel với cụm đèn chiếu sáng trước sau theo phong cách pixels với các ô vuông ánh sáng. Cụm các chi tiết này xuất hiện trên hầu hết các khu vực chiếu sáng của xe: đèn trước, đèn sau, đèn báo mức năng lượng khi sạc,… Parametric Pixel sẽ là điểm nhận dạng thương hiệu của IONIQ so với các mẫu xe khác của Hyundai Motor cũng như các mẫu xe điện khác.

IONIQ 5 sở hữu kích thước tổng thể của 1 mẫu SUV tầm trung với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.635 x 1.890 x 1.605 (mm), khoảng sáng gầm xe đạt 160mm. Điểm đáng chú ý là chiều dài cơ sở của IONIQ 5 đạt 3.000mm, tương đương với các mẫu SUV Full Size, giúp bố trí khoang cabin, không gian rộng rãi.

Không gian nội thất Smart Living Space

IONIQ 5 sở hữu không gian nội thất được Hyundai gọi là “Smart Living Space” - một không gian thông minh dành cho cuộc sống chứ không chỉ đơn thuần là một khoảng cabin của xe ô tô. Điểm tạo ấn tượng của nội thất IONIQ là bệ tỳ tay trung tâm di động Universal Island sáng tạo có thể trượt di động hành trình 140mm, giúp hành khách có thêm không gian khi sử dụng xe.

Bảng táp lô của Hyundai IONIQ 5 được thiết kế theo phong cách tối giản Minimalism loại bỏ các chi tiết thừa, kết hợp cùng những công nghệ hiện đại hàng đầu. IONIQ 5 trang bị cặp màn hình có kích thước 12,3 inch nối liền: màn hình cảm ứng thông tin & màn hình giải trí, thiết lập đa chức năng. Xe được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp cùng các chuẩn hệ thống giải trí thời thượng nhất hiện nay như Android Auto/Apple Carplay cùng với camera 360 độ.

Sử dụng nền tảng E-GMP, IONIQ 5 được thiết kế tối ưu không gian nội thất, đem đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống. Với việc pin được đặt phẳng dưới sàn xe cùng chiều dài cơ sở 3.000mm, không gian nội thất của IONIQ 5 được thoả mái bố trí công năng một cách thuận tiện nhất cho người sử dụng.

Tính chất “Living space” của IONIQ 5 được thể hiện ở phong cách thiết kế phẳng, với ghế ngồi Futuristic Style đem đến cảm giác mở, thoáng đãng cho cabin khi lái xe. Bên cạnh đó, ghế lái có giá tựa chân đặt dưới giúp lái xe thư giãn tốt hơn trong các hành trình dài mệt mỏi, đồng thời ghế trước cũng có khả năng dịch chuyển tạo nên tư thế ngả thoả mái như khoang sau của một chiếc xe hạng sang cỡ lớn. Không dừng lại ở hàng ghế trước, cả hàng ghế sau cũng có thể kéo tiến/lùi giúp tối ưu không gian tối đa. Toàn bộ các thiết lập này có thể được điều chỉnh và ghi nhớ thông qua màn hình trung tâm, giúp việc cài đặt và sử dụng dễ dàng hơn bao giờ hết.

IONIQ 5 sử dụng cần số điện tử tích hợp trên cụm vô lăng nhờ đó không gian giữa ghế lái và hành khách bên ghế phụ được liên thông. Điều này chưa từng có trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong, tạo nên sự liền mạch về thiết kế và không gian, đem đến sự rộng rãi, thoải mái tối đa.

Tính chất “xanh” của IONIQ 5 không chỉ nằm ở việc xe di chuyển không phát thải, mà còn ở vật liệu cấu thành nên nội thất xe. Ghế ngồi, tấm lót đầu, viền cửa, sàn và tay vịn của xe đều được sử dụng từ vật liệu có nguồn gốc tái chế bao như nhựa chai PET tái chế, sợi có nguồn gốc thực vật và sợi len tự nhiên. Da nội thất đã được xử lý sinh thái, bảng điều khiển, công tắc, vô lăng và cửa ra vào sử dụng sơn sinh học đặc biệt chiết xuất từ thực vật.

Ở trạng thái bình thường, IONIQ 5 sẽ có dung tích cốp lên đạt 531 lít và nếu gập hết hàng ghế thứ 2, dung tích khoang sau có thể lên tới 1.600 lít.

Một tính năng khiến IONIQ 5 trở nên độc đáo và rất “Smart Living” đó là tính năng Vehicle to Load (V2L). Đây là chức năng giúp xe có khả năng cung cấp điện cho các thiết bị điện dân dụng thông qua hệ thống ổ cắm trên xe. Công suất tối đa của hệ thống này đáp ứng được đạt tới 3.600W, đủ đáp ứng cho 1 dàn âm thanh biểu diễn ngoài trời cỡ vừa.

Bên cạnh đó, các chức năng tiêu chuẩn khác như điều hoà tự động, đèn tự động, khởi động chìa khoá thông minh, cửa sổ tời toàn cảnh, hệ thống hỗ trợ lái 3 chế độ drive-mode,… mang tới một sản phẩm đầy đủ tiện nghi cho các vị trí ngồi.

Công nghệ nền tảng cốt lõi

E-GMP: Đây là nền tảng phát triển xe điện độc quyền của Hyundai Motor thông qua cách thức module hóa và tiêu chuẩn hóa, có thể đáp ứng nhanh hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Toàn bộ các mẫu xe điện của Hyundai Motor hiện nay như IONIQ 5, IONIQ 6 và IONIQ 7 sắp ra mắt cho đến các mẫu xe điện của Genesis cũng đều được xây dựng trên nền tảng này. E-GMP này cho phép xe tối đa hóa sức mạnh cũng như đặc tính sản phẩm mà nhà sản xuất hướng đến trong phân khúc; nó cũng đảm bảo sự an toàn của hành khách trong một thân xe có khả năng bảo vệ cao, đồng thời cung cấp không gian rộng rãi vượt trội.

Hệ thống truyền động: cũng giống như động cơ đốt trong, hệ thống truyền động của IONIQ 5 gồm có hệ thống PE biến năng lượng điện từ pin thành động năng chuyển động, hệ thống quản lý sạc xe VCMS, bộ điều khiển sạc tích hợp ICCU cho phép trao đổi năng lượng 2 chiều như sạc thiết bị ngoại vi hay thu hồi động năng; bộ điều khiển xe VCU chịu trách nhiệm điều khiển các chức năng trên xe. Đặc biệt là bộ truyền tải EV (EV Transimission), đảm đương chức năng của hộp số cũng như quản lý dẫn động đối như động cơ đốt trong. Hệ thống này có khả năng đóng ngắt linh hoạt, giúp xe nhanh chóng chuyển đổi chế độ dẫn động 2WD hoặc 4WD tuỳ điều kiện vận hành phù hợp.

Hệ thống pin nhiên liệu: IONIQ 5 sử dụng pin Lithium có dung lượng 72,6kWh với ưu điểm mật độ năng lượng cao, giúp tăng cường quãng đường di chuyển của xe mà không vướng phải hạn chế về kích thước. Trên IONIQ 5, hệ thống pin được bảo vệ bằng các lớp “giáp” chống va chạm vật lí và hệ thống rơ-le tự ngắt khi phát hiện quá nhiệt hoặc sự cố xảy ra, hạn chế nguy cơ mất an toàn từ cháy nổ.

Hệ thống an toàn Smart Sense

IONIQ 5 vẫn đảm bảo là một mẫu xe an toàn, thông minh khi lưu thông trên đường với sự hỗ trợ của hệ thống an toàn SmartSense cùng các công nghệ an toàn cơ bản khác.

· Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

· Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

· Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

· Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

· Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

· Hệ thống cân bằng điện tử ESC

· Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

· Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

· Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA

· Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA

· Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEA

· Hệ thống cảnh báo chống bỏ quên người ngồi phía sau ROA

· Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS

· Hệ thống chống trộm Immobilizer

· Hệ thống an toàn 6 túi khí

· Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LKA

· Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA

· Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA

· Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control (SCC)

Khả năng vận hành thú vị

IONIQ 5 là mẫu xe điện có hệ số cản gió tốt nhất trong phân khúc khi đạt 0,288 Cd. Con số này không chỉ giúp chiếc xe tiết kiệm năng lượng hơn mà còn giúp vận hành linh hoạt hơn, đem đến trải nghiệm lái tốt hơn.

IONIQ 5 còn có trang bị hệ thống chân ga thông minh i-Pedal giúp việc tăng, giảm tốc hoặc dừng xe chỉ với chân ga. Bên cạnh đó, hệ thống tuỳ chỉnh chân phanh sẽ tối ưu hoá hành trình, lực phanh trong quá trình vận hành, giúp người lái luôn cảm nhận dễ chịu nhất khi điều khiển xe. Đây là những tính năng thú vị chưa từng được xuất hiện trên các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong.

Sau khi chính thức giới thiệu, IONIQ 5 sẽ được trưng bày, phục vụ khách hàng tới xem và trải nghiệm tại hệ thống đại lý Hyundai uỷ quyền toàn quốc.