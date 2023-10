Tây Ninh: Tập trung giải pháp đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều nay (3/10), ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh vừa tổ chức sơ kết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, đầu tư công 9 tháng đầu năm và cho ý kiến một số nội dung về đất đai và các chỉ số cải cách hành chính.

Báo cáo tại buổi sơ kết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, 9 tháng đầu năm nay, sản xuất nông nghiệp đảm bảo duy trì và phát triển ổn định, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đều tăng so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có tăng trưởng nhưng vẫn còn thấp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 4,3 tỷ USD, đạt 61,8% so với kế hoạch, giảm 13,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 28.942 tỷ đồng, đạt 68,5% so với kế hoạch, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trong nước ước đạt 12.264 tỷ đồng, giảm 21,3% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 653 triệu USD, tăng 93,3% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực thu chi ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.193 tỷ đồng, đạt 74,5% dự toán, giảm 7,7% so cùng kỳ; trong đó thu nội địa 7.091 tỷ đồng, đạt 73,9% so dự toán, giảm 6,6% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước 7.697 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán.

Đến 31/8, tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 là 4.475,601 tỷ đồng/4.579,416 tỷ đồng, tương đương 97,7% kế hoạch, giải ngân 2.264,948 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 49,5% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Ước giải ngân đến 30/9/2023 là 2.784,473 tỷ đồng, đạt 68,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 60,8% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 80.079 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước thực hiện 63.017 tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 1.765 tỷ đồng, đạt 98,1% so kế hoạch, tăng 49,7% so cùng kỳ; với 4,22 triệu lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, đạt 84,4% so kế hoạch, tăng 9,3% so cùng kỳ.

Cũng tại phiên họp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trình nội dung phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 438.084,1m2 thị xã Trảng Bàng. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo kế hoạch cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, DTI của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc kết luận, thống nhất với 2 nội dung trên và giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo của đơn vị soạn thảo, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Về nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung các giải pháp, quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2023; Tập trung giải pháp đền bù giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm; Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh; Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, thông tin và tạo điều kiện doanh nghiệp đầu tư, phát triển; Quan tâm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường; Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông…