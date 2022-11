Tây Ninh: Nổ lực hoàn thành thu ngân sách Nhà nước

Từ đầu năm đến nay, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Tây Ninh đạt kết quả tích cực. Một số khoản thu sắp hoàn thành kế hoạch năm. Từ nay đến cuối năm 2022, ngành Tài chính tiếp tục nỗ lực để đạt kết quả cao trong thực hiện nhiệm vụ thu.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tháng 10 năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng ước đạt 940 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng thu 9.817 tỷ đồng, đạt 97,98% dự toán, tăng 15,63% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 8.442 tỷ đồng, đạt 96,52% dự toán, tăng 15,78% cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, trong nguồn thu nội địa, nhiều khoản thu tăng khá so với cùng kỳ và đạt khá cao so với dự toán, nhưng cũng có khoản giảm so với cùng kỳ như: thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 1.576 tỷ đồng, đạt 97,03% dự toán, tăng 8,61% so cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 1.192 tỷ vượt 37,06% dự toán và tăng 55,10% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.375 tỷ 9 vượt 5,76% dự toán năm, và tăng 14,72%; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.523 tỷ đồng, tăng 23,9%%; thu tiền sử dụng đất 839 tỷ tăng 110,88% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, tháng 10/2022 ước đạt 793 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đạt 8.108 tỷ đồng, đạt 77,99% dự toán năm, và bằng 99,89% so cùng kỳ năm trước, cơ cấu chi chủ yếu là chi thường xuyên với 4.026 tỷ đồng bằng 67,65% dự toán năm, và giảm 2,13% so cùng kỳ.

Trong đó chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 40,9% tổng chi thường xuyên), đạt 1.648 tỷ bằng 66,31% dự toán, tăng 3,99%; chi sự nghiệp y tế 254,7 tỷ đồng bằng 53,83% dự toán và giảm 28,53%; chi quản lý hành chính 773 tỷ đồng, đạt 79,05% dự toán và giảm 1,88% cùng kỳ; Chi đầu tư phát triển đạt 2.779 tỷ đồng đạt 86,01% dự toán cả năm và giảm 19,23% so cùng kỳ; Riêng khoản chi cho các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ đạt 1.267tỷ, vượt 23,17% dự toán và tăng 128,61% so cùng kỳ.