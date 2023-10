Tây Ninh: Nâng sức cạnh tranh cho cây mía

Vụ mía 2022-2023, thời tiết tại Tây Ninh có nắng nóng và mưa cuối vụ nhiều, kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng, sản lượng mía. Các công ty, nhà máy trên địa bàn đã liên kết hỗ trợ tạo điều kiện trong quá trình chăm sóc, thu hoạch.

Theo Sở NN&PTN Tây Ninh, diện tích mía do các nhà máy đường ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu niên vụ 2022-2023 là 15.689 ha, tăng 10,3% so với niên vụ 2021-2022. Năng suất mía bình quân đưa vào chế biến là 59,87 tấn/ha, giảm 5,83% so với niên vụ trước.

Vụ mía 2022-2023, giá thu mua mía 10 CCS tại ruộng là 1.140.000 đồng/tấn. Ngoài ra, các công ty, nhà máy đường trong tỉnh còn hỗ trợ thu hoạch, các khoản thưởng và bảo hiểm chữ đường. Đến gần cuối vụ (khoảng 1 tháng), giá mía tăng thêm 50.000 đồng/tấn, vì vậy, giá mía tối đa là 1.190.000 đồng/tấn, tăng 9,17% so với vụ trước.

Trong vụ thu hoạch 2022-2023, việc ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất, chăm sóc và thu hoạch mía tiếp tục được các công ty, nhà máy đường và nông dân áp dụng, từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc và thu hoạch mía. Bảo đảm được tính thời vụ, canh tác đúng kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào nhân công, chi phí thấp, góp phần nâng cao năng suất, lợi nhuận cho người trồng mía. Diện tích được áp dụng cơ giới hoá cho các khâu khoảng 15.952 ha. Áp dụng cơ giới hóa giúp nâng cao năng suất và chất lượng mía.

Các nhà máy, công ty mía đường còn sử dụng nhiều hệ thống tưới tiết kiệm như: tưới béc, tưới dây phun, tưới xả tràn… với diện tích khoảng 13.769 ha, hệ thống tưới bằng béc quay cố định mang lại hiệu quả cao.

Ngành NN&PTNT nhận định, tình hình sản xuất đang chuyển dịch theo tín hiệu thị trường và cơ cấu ngành nông nghiệp. Cơ cấu cây trồng tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét theo hướng tập trung, vùng sản xuất chuyên canh mì, rau củ quả, cây ăn trái tương đối ổn định gắn với thị trường và công nghiệp chế biến, vùng chuyên canh mía giảm mạnh.

Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần phục vụ cho chế biến và xuất khẩu... Trong năm 2022, đã chuyển 560,5 ha mía, lúa, cao su hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các cây trồng có tiềm năng và giá trị cao như: sầu riêng, nhãn, xoài, bưởi, chuối, mít. Luỹ kế từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi trên 36.766,4 ha cây trồng.

Trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp Tây Ninh tăng cường công tác dự báo tình hình sâu bệnh hại và đưa ra các giải pháp phòng trừ kịp thời. Đặc biệt là chú ý sâu đục thân trên cây mía, phối hợp các nhà máy đường, xây dựng các mô hình trình diễn phòng trừ sâu bệnh tổng hợp trên cây mía. Phối hợp các nhà máy đường xây dựng và phổ biến các mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía, đặc biệt mô hình trồng giống mía mới có năng suất, chất lượng cao…