Tây Ninh: Giá lúa tăng mạnh, nông dân tiếp tục đầu tư

Nông dân Tây Ninh đầu tư trồng lúa khi giá lúa tăng mạnh. Tổng diện tích gieo trồng lúa tháng 11/2023 ước đạt 146.438 ha. Trong đó vụ Đông xuân 47.685 ha, Hè thu 50.063 ha và vụ Mùa là 48.736 ha.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết, tháng 11/2023, Tây Ninh có mưa nhiều, gây ngập cục bộ, một số cây trồng gặp khó khăn trong việc xuống giống. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì.

Sở cũng cho biết tình hình tiêu thụ sản phẩm ổn định, giá cả một số sản phẩm chính như lúa, mì, mía, rau các loại đều tăng; đặc biệt giá lúa tăng mạnh giúp người trồng tiếp tục đầu tư.

Cụ thể về cây lúa, có tổng diện tích gieo trồng ước đạt 146.438 ha,tăng 0,15% so với cùng kỳ, trong đó vụ Đông xuân 47.685 ha tăng 0,32% (+154 ha); vụ Hè thu 50.063 ha tăng 1,03% (+510 ha); tiến độ vụ Mùa 48.736 ha.

Tính đến tháng 11 năm nay, toàn tỉnh Tây Ninh gieo trồng được 5.136 ha, tăng 0,44% (+23 ha) so cùng kỳ. Đậu phộng gieo trồng được 2.898 ha. Diện tích rau, đậu, hoa, cây cảnh toàn tỉnh gieo trồng được 24.044 ha, so với cùng kỳ tăng 2,33% (+544 ha). Trong đó rau các loại 21.778 ha, tăng 3,19% (+654ha); đậu các loại 2.866ha, giảm 3,58% (-106 ha) so cùng kỳ. Mặc dù thời tiết những tháng đầu năm có mưa trái vụ, gây ảnh hưởng đến hầu hết các loại rau, tuy nhiên tốc độ thu hoạch nhanh, giá cả tăng và ổn định, người dân ở các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xuống giống nhất là huyện Châu Thành khiến diện tích rau các loại tăng.

Cây mía: đến tháng 11 trồng được 7.175 ha, tăng 14,70% so cùng kỳ (+920 ha). Hiện nay công ty TTC AgriS đã có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân áp dụng cơ giới hoá, cải thiện giống mía và quy trình canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản xuất mía … giá mía nguyên liệu tăng so với cùng kỳ đã làm cho diện tích mía được duy trì và tăng so cùng kỳ, đặc biệt tăng mạnh ở huyện Tân Biên (+900 ha).