Từ ngày 5/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Triển khai tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 4,8,11 mới

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Nhà xuất bản phải hoàn thành công tác bồi dưỡng, tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa (SGK) mới lớp 4,8,11 trước ngày 31/7. Ngay từ tháng 5/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng kĩ thuật, đường truyền, báo cáo viên, kĩ thuật viên... phục vụ công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo lớp 4, 8, 11 bằng hình thức trực tuyến. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã xây dựng phương án, lịch trình tổ chức bồi dưỡng bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 100% giáo viên và cán bộ quản lí trên địa bàn tất cả các tỉnh, thành phố.

PGS.TS.Nguyễn Thị Mai Phương - Chủ biên SGK Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống cho biết: “Để có các buổi tập huấn thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ các thầy cô khắc phục được những khó khăn nhất định và thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã rất quan tâm tổ chức triển khai tập huấn một cách đồng bộ, chi tiết. Đặc biệt năm nay có sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giáo dục và Đào tạo để việc triển khai các nội dung tập huấn được thống nhất, có hiệu quả”.

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu cho SGK của tất cả các môn học/hoạt động giáo dục phục vụ công tác bồi dưỡng, gồm: Phiên bản điện tử SGK, SGV; Tài liệu tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK; Các video và slide giới thiệu SGK.

"Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được số hóa, đăng tải để giáo viên truy cập sử dụng miễn phí và được cập nhật thường xuyên trên website taphuan.nxbgd.vn. Bằng cách truy cập vào website (không cần tài khoản đăng nhập), thông qua các tài liệu, dữ liệu này, cán bộ quản lý, giáo viên, các địa phương có thể chủ động tự tìm hiểu, nghiên cứu về SGK, phương pháp dạy học theo SGK các môn học”, PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết.

Theo kế hoạch, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 4, 8, 11 tới các địa phương theo 8 đợt, từ ngày 5/6 đến ngày 28/7, mỗi đợt 5 ngày.

Nỗ lực cung ứng đầy đủ sách giáo khoa

Đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, hiện nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực in SGK để kịp thời phát hành đến các địa phương trước năm học mới.

Đối với SGK tái bản (bao gồm SGK lớp 5, 9,12 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2000 và SGK lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức in, nhập kho và phát hành từ ngày 1/5. Tại các cửa hàng thuộc hệ thống phát hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các Công ty Sách - thiết bị trường học địa phương hiện đã có đủ SGK tái bản phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Đối với SGK mới (SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018), để triển khai in theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả kinh tế, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã thực hiện lựa chọn nhà in theo phương thức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi) kết hợp với các phương thức in khác để huy động tối đa năng lực của các nhà in trong cả nước. SGK các lớp này đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ in, nhập kho và hiện đã bắt đầu được bán tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên NXBGDVN, các công ty Sách –Thiết bị trường học địa phương. Trong tháng 7, SGK các lớp này sẽ tiếp tục được chuyển tới các địa phương để đảm bảo cung ứng đầy đủ trước ngày khai giảng năm học mới.

PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, song hành với việc tập trung nguồn lực để in và phát hành sách, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã lập đường dây nóng hỗ trợ phụ huynh, học sinh mua SGK nhanh chóng, thuận tiện. Đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (0344.181.018) duy trì hoạt động từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ để hỗ trợ phụ huynh, học sinh gặp khó khăn khi tìm mua SGK và các vấn đề có liên quan.

Để hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý trong thời gian tập huấn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có bộ phận hỗ trợ kỹ thuật nền tảng tập huấn. - Thông tin liên hệ: 0981631945 - 0982336503 - 0983675718 (thời gian từ 08:00 - 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu) - Email: taphuan@nxbgd.vn